Niño de 2 años entre los muertos en accidente de avión de la Marina de México que llevaba pacientes con quemaduras a Texas

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Un niño de 2 años está entre las al menos cinco personas que murieron cuando un avión de la Marina mexicana que transportaba pacientes se estrelló en las aguas de la bahía de Galveston, Texas, el lunes por la tarde, informaron autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Ocho personas viajaban a bordo del avión: cuatro miembros de la tripulación de la Marina y cuatro civiles, confirmó la propia Marina mexicana en un comunicado. El avión transportaba pacientes con quemaduras, declaró el sheriff del condado de Galveston, Jimmy Fullen, a KPRC, afiliada de CNN.

Una persona permanece desaparecida, informó un funcionario del sector Heartland de la Guardia Costera a CNN. Dos personas fueron rescatadas con vida, aunque se desconoce su estado de salud.

Sky Decker, que vive cerca del lugar del accidente, contó a CNN que se lanzó al agua para rescatar a una mujer atrapada entre los restos del avión antes de que llegaran los buzos.

“Todos esperaban a que llegaran los buzos. Y pensé que si había una mujer viva en ese avión, no sobreviviría mucho tiempo”, declaró a CNN. “Era fundamental sacarla de allí”.

Decker se abrió paso entre los restos del avión antes de rescatar a la mujer con vida. “La mujer sobrevivía respirando en una bolsa de aire que estaba a solo unos 7 centímetros del techo del avión”, explicó.

Dijo que regresó a los restos del avión y también recuperó el cuerpo de un hombre que ya había fallecido.

Se está investigando la causa del accidente, informó la Guardia Costera en un comunicado.

La aeronave, un pequeño avión bimotor turbohélice, despegó de Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, y se dirigía al Aeropuerto Internacional Galveston Scholes, ubicado a unos 80 kilómetros al sureste de Houston, según datos de FlightRadar24.

La Marina de México informó que el avión participaba en una misión médica en coordinación con la Fundación Michou y Mau, que proporciona transporte de emergencia a niños con quemaduras graves al hospital Shriners Children’s en Galveston, según el sitio web de la organización sin fines de lucro.

Un comunicado de la Marina de México, compartido en X, indicó que el avión sufrió un “incidente” durante su aproximación a Galveston, pero no dio más detalles. Billy Howell, que trabaja en Galveston Bait and Tackle, declaró a KTRK, afiliada de CNN, que la visibilidad era “prácticamente nula” en el momento del accidente, y añadió que no es algo inusual cerca de la isla, donde la niebla puede aparecer en cuestión de minutos.

“Cuando la niebla marina se desplaza y el viento sopla y cambia de dirección, la niebla se vuelve mucho más densa”, dijo Howell.

Un equipo de buceo, una unidad de investigación forense, una unidad de drones y patrullas se encontraban en el lugar de los hechos el lunes por la noche, según informó la oficina del sheriff en una publicación en redes sociales. La Guardia Costera recibió una llamada sobre el accidente alrededor de las 3:17 p.m., hora local.

“Parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir. El avión estaba casi completamente sumergido”, declaró Decker a CNN.

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se encuentran en el lugar colaborando con la investigación, según informó el Departamento de Seguridad de Texas en una publicación en X.

La Marina de México expresó en una publicación en redes sociales sus “más profundas condolencias a las familias de quienes perdieron la vida en este trágico accidente”. Indicó que está coordinando con el Consulado de México en Houston. CNN ha solicitado más información.

La Fundación Michou y Mau también publicó en X: “Expresamos nuestra más profunda solidaridad con las familias ante estos acontecimientos. Compartimos su dolor con respeto y compasión, honrando su memoria y reafirmando nuestro compromiso de brindar atención humana, sensible y digna a los niños con quemaduras”.

Un portavoz de la NTSB declaró que están “al tanto de este accidente y están recopilando información al respecto”, según Associated Press.

CNN se ha puesto en contacto con la NTSB. La FAA remitió la solicitud de comentarios a la Guardia Costera.

Con información de Alessandra Freitas, Hanna Park, Bryan Wood y Diego Mendoza, de CNN.

