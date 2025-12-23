4 conclusiones del último lote de archivos de Epstein

Análisis por Aaron Blake

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo lote de documentos relacionados con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, archivos que incluyen muchas más menciones al presidente Donald Trump que las del lote de la semana pasada.

El DOJ publicó el lote inicial el viernes —la fecha límite para hacerlos públicos después de que el Congreso aprobara una nueva ley el mes pasado— y continúa publicando gradualmente documentos adicionales.

A continuación se presentan algunas conclusiones de la última publicación.

Seguimos descubriendo cosas potencialmente significativas sobre la manera en que el Gobierno manejó las investigaciones de Epstein.

El nuevo lote de documentos, por ejemplo, incluye evidencia de que los fiscales buscaron investigar y potencialmente acusar a más personas.

Una serie de aparentes correos electrónicos del FBI de julio de 2019 mencionan “10 co-conspiradores”.

“Cuando tengas la oportunidad, ¿puedes darme una actualización sobre el estado de los 10 co-conspiradores?”, dice un correo electrónico del 7 de julio de 2019 de un remitente con “FBI New York” en la firma.

Otro correo electrónico dos días después solicita “una actualización sobre los 10 co-conspiradores antes del cierre de hoy”.

Un tercer correo menciona esfuerzos para localizar y entregar citaciones judiciales a estas personas. Indica que algunos, de hecho, fueron contactados. Uno que no lo fue es descrito como “un hombre de negocios adinerado en Ohio”.

Los documentos también citan —pero no parecen incluir— memorandos posteriores a la muerte de Epstein en agosto de 2019 que enumeran co-conspiradores que podrían ser acusados.

Hasta la fecha, solo Epstein y Ghislaine Maxwell, su exnovia, han sido acusados.

No tenemos realmente esos memorandos ni los nombres de los presuntos “co-conspiradores”, así que no sabemos a quiénes podrían estar refiriéndose. No está claro qué tipo de delitos podrían haber estado en juego. Y, aunque muchos han estado buscando una supuesta “lista de clientes” que el FBI dice que no existe, no está claro si estos documentos realmente implican a otras personas en los delitos presuntamente cometidos.

No sabemos qué ocurrió con estas posibles acusaciones. El hecho de que los casos nunca se presentaron podría sugerir que las investigaciones no sustentaron tales cargos. Pero el uso de “co-conspiradores” sugiere que, al menos en algún momento, los investigadores creyeron que otros estaban involucrados en los crímenes de Epstein.

Y estos son el tipo de documentos que muchas personas han estado anticipando durante mucho tiempo, documentos que podrían sugerir quién más podría ser responsabilizado por los crímenes de Epstein.

Puedes apostar que habrá mucha presión sobre el Gobierno de Trump para asegurarse de que estos documentos se publiquen.

El lote inicial del viernes incluía muchas menciones a Bill Clinton, pero pocas a Trump. Este lote presenta una dosis mucho más abundante del actual presidente.

Y quizás lo más notable, los documentos muestran cómo el nombre de Trump surgió en el contexto de las investigaciones y procesamientos de Epstein y Maxwell. (Trump nunca ha sido acusado por las autoridades de ninguna conducta indebida relacionada con los crímenes de Epstein, y él ha negado cualquier implicación).

Hay una citación judicial de 2021 del caso Maxwell al club Mar-a-Lago de Trump solicitando “todos y cualquier registro de empleo relacionado con” una persona cuya identidad está tachada. (Si bien no está claro quién es la persona, se sabe que una de las acusadoras de Epstein, la fallecida Virginia Giuffre, trabajó anteriormente en Mar-a-Lago).

Hay un correo electrónico de 2020 de una fiscal adjunta del Distrito Sur de Nueva York señalando que Trump voló en el avión de Epstein ocho veces (algo que desde entonces se ha hecho de conocimiento público gracias a la publicación de los registros de vuelo). La fiscal también dice que dos de los vuelos incluyeron “mujeres que podrían ser testigos potenciales en un caso contra Maxwell”. De acuerdo con los registros de vuelo, al menos cuatro de los vuelos incluyeron a Maxwell.

También hay pistas entregadas al FBI que involucran a Trump y su relación con Epstein, sin mayor indicación de si esas pistas fueron investigadas o corroboradas.

Aparte de esas referencias, el nuevo lote de documentos presenta una aparente e intrigante referencia a Trump.

Se incluye una carta —que el Departamento de Justicia ahora dice que es “FALSA”— firmada por “J. Epstein” y dirigida a otro infame delincuente sexual condenado, el desprestigiado exmédico de USA Gymnastics Larry Nassar.

“Compartimos una cosa… nuestro amor y cuidado por las jovencitas y la esperanza de que alcancen su máximo potencial”, dice la carta. “Nuestro presidente también comparte nuestro aprecio por las chicas jóvenes en edad de madurar”.

La carta luego incluye otra aparente referencia lasciva a Trump. (No usa la palabra Trump, pero es de 2019, cuando Trump ejercía como presidente).

Luego sugiere que, a diferencia de Trump, “nosotros terminamos buscando comida en los comedores del sistema. La vida es injusta”.

Cabe destacar que la carta tiene matasellos de tres días después de la muerte de Epstein en prisión, la cual se dictaminó como suicidio. El autor alude a haber “tomado la ‘ruta corta’ a casa” y le desea a Nassar: “¡Buena suerte!” La carta fue marcada como “devuélvase al remitente”.

¿Qué hacer con esto? Hay muchísimas preguntas aquí que no tienen respuesta.

El Departamento de Justicia dijo este martes por la tarde que el FBI había determinado que la carta era “FALSA”, en parte porque no parecía coincidir con la escritura de Epstein. (Un documento del FBI de 2020 indica que se solicitó un análisis caligráfico, pero los documentos difundidos este martes no incluyen los resultados).

La declaración del Departamento de Justicia también señaló que la carta tenía matasellos de Virginia, mientras que Epstein estaba recluido en Nueva York; la dirección de retorno indicaba la cárcel equivocada; y fue procesada tres días después de la muerte de Epstein.

Incluso si esta carta realmente fuera de Epstein, solo sería una afirmación.

Este martes por la mañana, el Departamento de Justicia no mencionó esta carta en específico, pero sugirió en general que las acusaciones contra Trump, probablemente incluyendo información al FBI mencionada arriba, no eran ciertas.

“Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas hechas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, dijo el Departamento de Justicia. “Para ser claros: las afirmaciones no tienen fundamento y son falsas, y si tuvieran el más mínimo indicio de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado contra el presidente Trump”.

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca respecto al último lote de documentos, incluida esa carta.

No obstante, hay simplemente demasiadas preguntas sin respuesta sobre esa carta como para llegar a conclusiones definitivas.

Como mínimo, las nuevas revelaciones son el tipo de cosas que Trump indicaba alguna vez que le preocupaban porque podían dañar innecesariamente a las personas.

En una entrevista a Fox News en 2024, Trump advirtió sobre “cosas falsas” en los archivos de Epstein que podían “afectar la vida de la gente”. Reiteró esto el lunes por la noche, advirtiendo que simplemente estar en una foto con Epstein podía arruinar la reputación de alguien.

La difusión anterior de estos materiales ya se había visto empañada por un mal manejo del Departamento de Justicia, y eso continúa.

Primero, la declaración inicial del Departamento de Justicia este martes es extraordinaria. Está redactada como si viniera del abogado personal de Trump —es decir, en su referencia a que esta información, si fuera creíble, “sin duda ya se habría utilizado contra el presidente Trump”— en vez de provenir de un administrador neutral de esa información.

Eso contrasta mucho con cómo el Departamento de Justicia manejó la aparición de Clinton en los archivos publicados el viernes. En ese momento, un portavoz del Departamento de Justicia señaló una imagen de Clinton apareciendo en un jacuzzi con una persona cuyo nombre se omitió y calificó de manera sugerente a la persona oculta como una “víctima” del abuso de Epstein.

Clinton, al igual que Trump, nunca ha sido acusado formalmente por la Policía de alguna mala conducta relacionada con Epstein. El lunes, antes de la publicación del último lote, el portavoz del expresidente instó al Departamento de Justicia a publicar todo lo que tenga relacionado con Clinton, afirmando que las “divulgaciones selectivas” tenían que ver con la “insinuación”, no con la transparencia.

El cuestionable manejo de los archivos por parte del Departamento de Justicia también ha sido subrayado por las curiosas y tajantes ediciones por protección que van más allá de los límites de la ley aprobada por el Congreso el mes pasado.

Por ejemplo, el correo electrónico de 2020 del asistente del fiscal federal oculta el nombre del autor. Otros correos electrónicos parecen ocultar los nombres de funcionarios del Gobierno, lo que significa que no está claro qué funcionarios participaron en decisiones y discusiones clave, incluidos correos electrónicos de la época del muy criticado acuerdo de no procesamiento de Epstein a finales de los 2000.

Y por último, aparentemente los documentos se subieron el lunes, luego se retiraron y luego se volvieron a subir, según The Washington Post.

No está claro por qué sucedió eso o si los documentos que se volvieron a subir coinciden con los que se habían publicado inicialmente.

El Departamento de Justicia ya no cumplió con el plazo para divulgar todos estos documentos, que debían entregarse en su totalidad el viernes.

Y después de esa publicación inicial, retiró brevemente algunos documentos que habían sido publicados, incluida una imagen que mostraba una foto de Trump, la cual luego fue restaurada.

El vicesecretario de Justicia, Todd Blanche, dijo que la foto fue retirada por precaución debido a la posible presencia de una víctima de Epstein.

“No tiene nada que ver con el presidente Trump”, dijo Blanche este fin de semana. “La absurda idea de retirar una sola foto por el presidente Trump es ridícula”.

