Tras la acumulación del premio mayor, Powerball asciende a US$ 1.600 millones

Por Susannah Cullinane, CNN

Se estima que hay US$ 1.600 millones en juego en el sorteo de Powerball de este lunes, después de que el premio mayor se acumulara el sábado.

Si un jugador gana el premio mayor este lunes, puede elegir entre un premio anual estimado en US$ 1.600 millones o un pago único estimado en US$ 735,3 millones antes de impuestos.

La opción de anualidad permite al ganador recibir un pago inmediato y luego 29 pagos anuales que aumentan un 5 % cada año.

Este premio es el cuarto más grande en la historia del juego, según informó Powerball en un comunicado de prensa. Este año, es el segundo después del premio mayor de US$ 1.787 millones que fue sorteado el 6 de septiembre.

El premio mayor de lotería más grande de Estados Unidos fue un premio de Powerball de US$ 2.040 millones en 2022.

Para ganar el premio mayor de Powerball, el poseedor del boleto debe acertar las seis bolas sorteadas: cinco blancas y una roja.

El sorteo de este lunes será el 46º de la racha actual de premios mayores, según Powerball.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 entre 292,2 millones, aunque las probabilidades son mejores para premios en efectivo más pequeños, algunos de tan solo US$ 4.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora de Miami.

Con información de Michelle Watson y Karina Tsui, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.