La lentitud de las revelaciones sobre Epstein desata una nueva tormenta que azota a Trump

El Departamento de Justicia niega las acusaciones de encubrimiento y de incumplimiento de una nueva ley tras la publicación parcial y extensamente censurada de archivos sobre Jeffrey Epstein en una tormenta política cada vez más profunda en torno al presidente Donald Trump

El departamento comenzó a hacer públicos archivos con una enorme cantidad de información sobre el presunto traficante sexual para cumplir con el plazo del viernes. Los archivos contenían la sorprendente revelación de que hay 1200 personas identificadas como víctimas o sus familiares. Incluyen material de docenas de discos duros, CD antiguos y computadoras.

Sin embargo, la información está muy lejos de la divulgación completa exigida por el Congreso , y cientos de miles de pruebas aún están siendo revisadas por las autoridades. Los expertos afirman que aún no han aparecido muchos documentos cruciales para comprender el caso y por qué Epstein no fue procesado antes.

El cumplimiento limitado del departamento es el último giro en la saga sobre Epstein, un exfinanciero altamente conectado que murió en la cárcel en 2019, que ha atraído a un grupo de famosas élites políticas y empresariales que alguna vez estuvieron en su órbita.

Altos funcionarios insisten en que su cautela está motivada por la necesidad de evitar identificar a las víctimas de Epstein, pero los opositores de Trump alegan obstrucción por parte de su Departamento de Justicia politizado. Y la publicación limitada de documentos amenaza con condenar a las mujeres que presuntamente fueron traficadas o abusadas por Epstein cuando eran niñas a otro falso amanecer en su larga y frustrada búsqueda de justicia.

El representante Jamie Raskin, el demócrata de mayor rango en la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes, declaró el domingo a Kasie Hunt de CNN en el programa “State of the Union” que no se podía confiar en los motivos del Departamento de Justicia. “No han mostrado ninguna deferencia ni respeto por las víctimas, por los sobrevivientes de esta pesadilla”, declaró el legislador de Maryland. “Se trata de encubrir cosas que, por alguna razón, Donald Trump no quiere que se hagan públicas, ya sea sobre sí mismo, otros miembros de su familia, amigos, Jeffrey Epstein o simplemente la red social, empresarial y cultural en la que estuvo involucrado durante al menos una década, si no más”.

El representante Thomas Massie, quien ayudó a liderar la campaña del Congreso para exigir la divulgación de los archivos, advirtió que la administración estaba “violando el espíritu y la letra de la ley”. El republicano de Kentucky declaró el domingo en el programa “Face the Nation” de CBS: “No estaré satisfecho hasta que los sobrevivientes lo estén”.

El socio demócrata de Massie en la iniciativa de divulgación, el representante Ro Khanna de California, se unió a su colega para amenazar con un proceso por desacato contra la secretaria de Justicia, Pam Bondi, después de las fiestas si no cumple plenamente con la ley. “Estamos construyendo una coalición bipartidista. Y multaría a Pam Bondi por cada día que no publique estos documentos”, declaró Khanna a CBS.

Sin embargo, el secretario de Justicia adjunto Todd Blanche desestimó las advertencias previas de que él, Bondi u otros funcionarios del Departamento de Justicia podrían enfrentar un juicio político o incluso un proceso penal. “¡Que venga! Estamos haciendo todo lo posible para cumplir con la ley”, declaró Blanche el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC. Continuó: “Estamos hablando de aproximadamente un millón de páginas de documentos. Prácticamente todas contienen información de las víctimas. Así que, escuchen, la idea de que la secretaria de Justicia Bondi permita que salga de este departamento un solo documento con información de las víctimas es algo que ellos saben que no haremos”.

El Departamento de Justicia publicó el viernes una gran cantidad de documentos, pero no todos los requeridos por ley. Muchos de ellos contenían extensas censuras, mucho más allá de lo que exige la ley. Incluían referencias notables a Bill Clinton, como una foto del expresidente en una piscina junto a alguien cuyo rostro fue censurado. Sin embargo, hubo pocas referencias a Trump, quien era amigo de Epstein, pero ha declarado que posteriormente rompió la relación.

El sábado, una fotografía de Trump, entre otras imágenes de un cajón de escritorio abierto, fue retirada de un sitio web del Departamento de Justicia. La foto fue restaurada el domingo después de que el departamento dijera que la revisó para proteger a las víctimas tras una solicitud de las autoridades legales de Nueva York

Ni Trump ni Clinton han sido acusados ​​de ningún delito penal relacionado con Epstein. Un portavoz de Clinton acusó a la administración de intentar desviar la atención de Trump.

La Ley de Transparencia de Archivos Epstein, a la que Trump se opuso inicialmente pero que una rebelión del Partido Republicano lo obligó a firmar, requiere que el Departamento de Justicia publique todos los documentos no clasificados relacionados con Epstein y sus asociados, pero permite algunas censuras para proteger la privacidad de las víctimas o para evitar perjudicar las investigaciones existentes.

Las revelaciones incompletas y un fin de semana de recriminaciones y creciente controversia política seguramente prolongarán la controversia sobre Epstein, que ha creado profundas divisiones dentro del Partido Republicano y el movimiento MAGA y que tiene ramificaciones políticas y legales potencialmente graves.

La única conclusión inequívoca de esta nueva fase del drama es que, una vez más, los intentos de la administración Trump de calmar la tormenta han generado un nuevo vórtice de energía política que podría perjudicar al presidente.

Hay varias posibilidades que podrían estar impulsando las acciones de la administración.

► El gran tamaño de los archivos de Epstein podría estar creando problemas genuinos para los funcionarios que se apresuraron a cumplir un plazo y proteger las identidades de las víctimas, incluso si los autores de la ley que obliga a la divulgación dicen que esta no es una excusa viable.

► El departamento puede carecer de la competencia para realizar un trabajo tan amplio de manera integral y rápida, luego de las purgas de funcionarios de carrera por parte de los asesores de Trump, quienes convirtieron al departamento en un brazo de la operación política del presidente.

► Dada esa historia, los críticos de Trump no se sorprenderían si el Departamento de Justicia estuviera intentando proteger al presidente, luego de que los demócratas del Congreso revelaran documentos que resaltaban su relación anterior con Epstein.

Los últimos acontecimientos garantizan que el episodio seguirá siendo un dolor de cabeza para Trump, quien está acosado por múltiples controversias políticas mientras sus índices de aprobación caen y busca restablecer la confianza pública en su gestión de una economía difícil .

La historia de Epstein ha sido importante durante mucho tiempo para la base de Trump, ya que contribuye a la narrativa de que Washington está dominado por élites corruptas y un “estado profundo” del establishment malvado que encubre abusos y crímenes

La prolongada evasión de la ley por parte de Epstein, la naturaleza de sus presuntos delitos y su suicidio mientras esperaba el juicio han hecho que el caso sea propicio para los teóricos de la conspiración que pueblan la política de extrema derecha. La escasa divulgación por parte del Departamento de Justicia fomentará la impresión de que el gobierno tiene algo que ocultar, aunque no sea así.

En otros casos destacados —por ejemplo, el asesinato del presidente John F. Kennedy— la ausencia de pruebas de cualquier conspiración solo alimenta la certeza de los creyentes de que algo anda mal.

Y los incesantes esfuerzos de la administración por satisfacer el afán de venganza del presidente contra sus adversarios políticos, como la prisa por acusar al exdirector del FBI, James Comey, solo refuerzan las acusaciones de que el Departamento de Justicia de Trump protege activamente al presidente. No ayuda que Blanche, uno de los rostros más destacados de la administración en el contexto de Epstein, sea la exabogada personal de Trump.

El caso Epstein no da señales de ceder en Washington antes de las elecciones intermedias del próximo año, aunque no sea la principal preocupación de muchos votantes. Esto significa que ambos partidos se enfrentan a nuevos cálculos políticos apresurados.

La Casa Blanca podría esperar que las lentas y continuas revelaciones durante la temporada navideña reduzcan la fuerza del caso Epstein para cuando los legisladores regresen a Washington el próximo año. Pero eso parece improbable, dado que el reciente cierre del gobierno, cuando los miembros de la Cámara de Representantes se quedaron en casa, actuó como una olla a presión y contribuyó a crear una masa crítica para la revuelta republicana contra Trump en torno al caso Epstein. Y la capacidad del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para seguir interfiriendo con el presidente podría verse socavada por su pérdida de control sobre la inquieta mayoría republicana.

No está claro si la intensidad del sentimiento republicano en el impulso inicial casi unánime para la publicación de los archivos de Epstein se repetirá si se percibe que la administración se muestra reticente. Si bien solo un puñado de republicanos necesitaría unirse a los demócratas para censurar a funcionarios clave en la Cámara de Representantes, la posibilidad de una acción similar en el Senado es más remota.

Es posible que un intento de castigar a altos funcionarios de la administración en un año de elecciones de mitad de período unifique a los republicanos, a pesar del menor control de Trump sobre su partido.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, advirtió el domingo que impulsar un proceso de destitución o desacato contra altos funcionarios era prematuro. “Tenemos herramientas en los proyectos de ley de asignaciones y otras herramientas para forzar el cumplimiento si alguien se está demorando. Y prefiero centrarme en esas herramientas que entrar en discusiones sobre desacato y destitución”, dijo en “Meet the Press”.

Raskin dijo en CNN que estaba abierto a múltiples formas de obligar a la administración a cumplir, pero advirtió contra medidas “performativas” que podrían no dar resultados debido al control del Congreso por parte del Partido Republicano.

“Entonces, cuando la gente dice: ‘Destituyamos a Bondi, destituyamos a Robert F. Kennedy, destituyamos a Trump’ o a quien sea, yo digo: ‘Traiganme algunos republicanos y podemos tener una conversación’”, dijo Raskin.

Mientras tanto, las víctimas de Epstein, a quienes su muerte privó de un cierre y que obtuvieron un mínimo de reivindicación con el encarcelamiento de su cómplice condenada, Ghislaine Maxwell, están haciendo lo que siempre han hecho: esperar una justicia demorada.

“Las víctimas quieren respuestas”, declaró el viernes Lisa Phillips, sobreviviente de Epstein, a Kaitlan Collins de CNN. “Queremos saber. Queremos atar cabos. Queremos que nuestras historias tengan sentido”.

Phillips dijo sobre el Departamento de Justicia de Trump: “Se están protegiendo a sí mismos, no a las víctimas”.

