General ruso muere en un atentado con coche bomba en Moscú, según las autoridades

Un general ruso murió en un aparente atentado con coche bomba en Moscú, y las autoridades culpan a Ucrania por el último asesinato de un alto oficial militar.

El teniente general Fanil Sarvarov, que dirigía el departamento de entrenamiento operativo de las fuerzas armadas, murió después de que un artefacto explosivo instalado debajo del chasis de un automóvil explotara el lunes por la mañana, dijo el comité de investigación de Rusia en un comunicado.

Los investigadores investigan diversos motivos del homicidio. Una de las teorías es que el crimen fue organizado por los servicios especiales ucranianos, añadió el comité.

Varios rusos destacados han muerto a causa de dispositivos explosivos o han sido asesinados a tiros en Moscú en ataques atribuidos a los servicios de seguridad ucranianos desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022.

Un video publicado el lunes por los medios estatales rusos mostró un vehículo gravemente dañado en un estacionamiento de un barrio de clase media de Moscú.

Sarvarov había sido jefe del departamento de entrenamiento durante nueve años, según la agencia estatal de noticias TASS. El hombre de 56 años había llevado a cabo previamente las tareas de organización y conducción de una operación en Siria, cuando las fuerzas rusas apoyaban al régimen de Asad, según TASS.

Entre los altos oficiales rusos muertos en Moscú se encuentra el teniente general Yaroslav Moskalik, subdirector del principal departamento operativo del Estado Mayor, que fue víctima de un ataque con coche bomba cerca de Moscú en abril.

Hace un año, Igor Kirillov, general a cargo de las fuerzas de protección contra armas nucleares y químicas de las fuerzas rusas, murió después de que un dispositivo explosivo colocado en una motocicleta fuera detonado cerca de la entrada de un edificio residencial.

Ucrania se atribuyó rápidamente la responsabilidad del homicidio.

Entre otros muertos se encuentra el fundador de un grupo de milicianos prorrusos, Armen Sarkisyan , descrito por Ucrania como un “cerebro criminal”, que murió tras un atentado con bomba en el centro de Moscú, en febrero de este año.

Varias figuras políticas prominentes también han muerto, incluida una figura destacada del movimiento nacionalista ruso, Darya Dugina , en 2022. Un influyente bloguero a favor de la guerra, Vladlen Tatarsky , murió en un atentado con bomba en un café en San Petersburgo en abril de 2023.

Esta es una historia en desarrollo y se actualizará.

