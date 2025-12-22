Empresa de Trump invierte en fusión nuclear por US$ 6 mil millones. El acuerdo plantea serias preocupaciones éticas

Por Matt Egan, CNN

La expansión del imperio empresarial de Trump hacia la fusión nuclear ha encendido las alarmas de los expertos en ética, quienes advierten que la misma plantea graves conflictos de intereses y podría implicar que el Gobierno federal haga favoritismos en lo que podría ser el santo grial de la energía limpia.

Trump Media & Technology Group (DJT) sorprendió a Wall Street la semana pasada al concertar una fusión de US$ 6 mil millones con TAE Technologies, una empresa respaldada por Google y líder en energía de fusión.

La compra implica que muy pronto el presidente Donald Trump tendrá un importante interés financiero en una empresa cuyo futuro se verá influenciado por las acciones de un Gobierno que él mismo preside.

Las empresas de fusión nuclear están reguladas por el Gobierno federal y probablemente necesiten una profunda investigación de su parte y aún más recursos para ser comercialmente viables. La fusión debe ser aprobada por los reguladores federales, algunos de los cuales fueron nominados por Trump.

“Existe un claro conflicto de intereses”, declaró a CNN Richard Painter, el principal funcionario de ética del expresidente George W. Bush. “Todos los demás presidentes desde la Guerra Civil se han desprendido de sus intereses comerciales en conflicto con sus funciones oficiales. El presidente Trump ha hecho lo contrario”.

Painter, quien ahora es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, afirmó que cualquier persona que no sea el presidente o el vicepresidente podría estar cometiendo un delito si participara en un asunto del Gobierno estadounidense en el que supiera que tiene un interés financiero.

Por ejemplo, indicó que el secretario de energía tendría que recusarse de cualquier asunto relacionado con la fusión si simultáneamente tuviera una participación significativa en una empresa de fusión.

“Es legal solo porque la ley de conflicto de intereses penal no se aplica al presidente”, afirmó Painter, y añadió que, si bien es “técnicamente legal”, no cree que los presidentes deban estar exceptuados.

El acuerdo de fusión provocó un aumento inmediato en el patrimonio neto de Trump.

El precio de las acciones de Trump Media se disparó un 42 % tras el anuncio de la fusión del jueves. Esto incrementó el valor de la participación que Trump posee a través de un fideicomiso en US$ 500 millones, hasta los US$ 1.700 millones. El precio de las acciones de Trump Media continuó subiendo el viernes, lo que elevó el valor de dicha participación a más de US$ 1.800 millones.

Algunos en Wall Street apuestan a que el acuerdo creará un efecto halo para TAE.

En nuestra opinión, TAE “cuenta claramente con un importante apoyo político del presidente Trump, lo que, de manera importante, creará una importante apuesta nacional por la energía de fusión nuclear en Estados Unidos en los próximos años”, declaró Dan Ives, veterano analista tecnológico de Wedbush Securities, a sus clientes en una nota la semana pasada.

La fusión es una forma futurista de energía que pretende replicar el mismo proceso que alimenta al sol y a otras estrellas. Desde hace tiempo se ha considerado un potencial punto de inflexión, ya que podría proporcionar energía limpia casi ilimitada.

Sin embargo, la fusión aún no es comercialmente viable, y para que despegue podría necesitar apoyo del Gobierno federal en forma de préstamos, subsidios, contratos e investigación.

Por eso, el interés público podría verse perjudicado si la fusión crea una ventaja injusta para TAE, respaldada por Trump, preocupa a Kathleen Clark, profesora de derecho en la Universidad de Washington en St. Louis, quien estudia ética gubernamental.

“El riesgo es que una empresa termine siendo la favorita del Gobierno, no por una evaluación científica objetiva, sino porque sobornó al presidente”, dijo Clark. “Me recuerda a la Unión Soviética, que nombraba científicos en base a su supuesta ideología, no en sus logros reales”.

El representante Don Beyer, demócrata de Virginia y copresidente del Caucus de Energía de Fusión de la Cámara de Representantes, declaró a CNN en una entrevista telefónica que estaba “atónito” por el acuerdo con Trump Media. “Detesto la idea de que un presidente que inscribe su nombre en el Kennedy Center esté poniendo un pie en la balanza de los ganadores y perdedores de la energía de fusión”, declaró Beyer.

Beyer afirmó que se ha sentido “alentado” por el apoyo del Departamento de Energía a la energía de fusión y que le complace tener un presidente que apoye a la industria.

En octubre, la administración Trump publicó una Hoja de Ruta para la Ciencia y la Tecnología de la Fusión que “pretende impulsar la floreciente industria privada de fusión en Estados Unidos hacia su madurez lo más rápidamente posible”.

Sin embargo, Beyer señaló que hay más de dos docenas de empresas de fusión operando en Estados Unidos, algunas de las cuales están más avanzadas que TAE.

“Si la colaboración de Trump significa que toda la industria avanza más rápido, es una victoria para la humanidad”, declaró Beyer. “Pero si significa que todos los demás se verán perjudicados y la generosidad del obierno se centrará en una sola empresa, eso es malo para la humanidad y malo para Estados Unidos”.

La Casa Blanca rechazó las preocupaciones sobre un conflicto de interés.

“Los continuos intentos de los medios de comunicación de inventar conflictos de interés son irresponsables y refuerzan la desconfianza del público en lo que lee. Ni el presidente ni su familia han tenido, ni tendrán, conflictos de intereses”, declaró Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, en un comunicado a CNN.

Ni el Departamento de Energía ni la Organización Trump respondieron a las solicitudes de comentarios.

Michl Binderbauer, director ejecutivo de TAE, declaró a CNN que decidió fusionarse con Trump Media porque ofrecía la “última pieza del rompecabezas” en su búsqueda para construir una central eléctrica: capital.

“A veces tienes suerte y conoces a las personas adecuadas”, afirmó.

Binderbauer afirmó que no le preocupa que el apoyo gubernamental que su empresa necesita o recibe se vuelva políticamente controvertido por haber unido fuerzas con Trump.

“No busco nada especial”, afirmó.

Tras ganar las elecciones el otoño pasado, Trump transfirió su participación mayoritaria en Trump Media al Fideicomiso Revocable Donald J. Trump.

Trump es el único beneficiario de dicho fideicomiso, controlado por su hijo mayor, Donald Trump Jr., quien también planea formar parte de la junta directiva de la empresa fusionada.

Clark afirmó que la transferencia a un fideicomiso es irrelevante cuando se trata de un conflicto de intereses.

“Carece completamente de sentido. Desde el punto de vista ético, es una tontería”, afirmó.

Painter, exfuncionaria de ética de Bush, coincide en que la transferencia a un fideicomiso no importa porque Trump sigue teniendo un interés financiero.

“Es como decir: ‘No soy dueño de una propiedad solo porque contraté a un administrador de propiedades para que la cuidara’”, afirmó Painter.

Painter afirmó que existe una manera sencilla para que Trump evite la apariencia de un conflicto de intereses.

“Debería desinvertir. Desinvertir en la fusión nuclear, las redes sociales y las criptomonedas”, dijo Painter.

