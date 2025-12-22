EE.UU. persiguió otro buque petrolero cerca de Venezuela en medio del bloqueo de Trump

Por Kevin Liptak, CNN

EE.UU. persiguió una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela este domingo tras intentar interceptarla, informó un funcionario estadounidense, mientras el Gobierno del presidente Donald Trump endurece su ofensiva contra la industria petrolera de ese país.

El petrolero, llamado Bella 1, navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo.

Está bajo sanciones de EE.UU. por sus vínculos con el petróleo iraní. Los funcionarios estadounidenses lo consideran parte de la flota fantasma que transporta petróleo de naciones sancionadas, y se emitió una orden judicial para su incautación.

Sin embargo, cuando personal de la Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el barco, la embarcación siguió navegando, dijo el funcionario, lo que llevó a la persecución.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir una operación en curso.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de una embarcación sancionada de la flota oscura que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”, dijo un segundo funcionario estadounidense. “Está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación”.

Fue la segunda operación en igual número de días destinada a interceptar petroleros vinculados al petróleo venezolano. El sábado, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó el petrolero Centuries en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco en sí no aparecía en la lista de embarcaciones sancionadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento incluye a la Guardia Costera, publicó el sábado por la tarde un video de siete minutos en redes sociales mostrando un helicóptero sobrevolando el petrolero. Escribió que el barco fue aprehendido en una “acción antes del amanecer” por la Guardia Costera con apoyo del Departamento de Defensa y que su último atraque fue en Venezuela.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó.

EE.UU. incautó un gran petrolero llamado Skipper, que había estado bajo sanciones por sus lazos con Irán, el 10 de diciembre.

Las interceptaciones marcan una escalada en la campaña de Washington para presionar al líder de Venezuela Nicolás Maduro, a quien Trump ha acusado de inundar EE.UU. con drogas ilícitas y migrantes.

La semana pasada, Trump ordenó un bloqueo “completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en su intento de cortar la principal fuente económica de Caracas.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción está muy por debajo de su capacidad debido a las sanciones internacionales.

Trump se ha interesado mucho por el petróleo del país y acusa a Venezuela de “robar” propiedad estadounidense al estatizar la industria en los años 1970.

Antes, empresas estadounidenses participaban activamente en la extracción de petróleo en Venezuela. Ahora, solo una empresa estadounidense —Chevron, con sede en Houston— realiza perforaciones en Venezuela.

La mayor parte del petróleo de Venezuela se vende a China; los cargamentos a bordo del Skipper y del Centuries estaban destinados en última instancia a Asia, dijeron anteriormente funcionarios estadounidenses.

Venezuela ha criticado duramente el bloqueo, calificándolo de “amenaza imprudente y grave”. Aseguró que seguirá defendiendo su soberanía e intereses nacionales.

Tras el decomiso del Centuries el sábado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en un comunicado que el país “rechaza el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano” y que “tomará todas las acciones apropiadas, incluyendo informar sobre esto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otras organizaciones multilaterales y los gobiernos del mundo”.

China también ha criticado la acción estadounidense.

“La confiscación arbitraria de buques extranjeros por parte de Estados Unidos es una grave violación del derecho internacional”, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, a los periodistas en una conferencia de prensa habitual el lunes.

“Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países”, añadió Lin.

El petrolero no autorizado Centuries incautado el sábado transportaba 2 millones de barriles de petróleo crudo, según Matt Smith, analista jefe para Estados Unidos de la consultora energética Kpler.

“No tenía su Sistema de Identificación Automática (AIS, por sus siglas en inglés) apagado porque supuestamente no pensó que estuviera bajo amenaza de ser incautado porque no es un petrolero sancionado”, dijo Smith a CNN, refiriéndose al sistema de transpondedor utilizado globalmente por grandes buques.

El análisis de Kpler mostró que el buque Centuries había cargado recientemente petróleo crudo en la Terminal Petrolera de José, la principal instalación marítima de hidrocarburos de Venezuela, apenas unos días antes de su incautación.

Las imágenes satelitales revisadas por Kpler mostraron que el barco había salido de aguas venezolanas y fue observado a aproximadamente 5 km al sur de Granada, lo que coincide con un viaje hacia Asia.

CNN se ha puesto en contacto con Centuries Shipping en Hong Kong, propietario del barco Centuries, y no ha recibido respuesta.

Es probable que el impacto sobre los precios mundiales del petróleo sea moderado porque los petroleros de crudo que Estados Unidos tiene en la mira se dirigen principalmente a China.

“Hay mucho crudo venezolano que ya se encuentra en aguas profundas de China”, dijo Smith. “Por lo tanto, hay un cierto excedente allí porque China es el único mercado que aceptará este crudo de forma similar a… son los únicos que aceptan crudo iraní”.

Mientras tanto, el Bella 1, el buque que Estados Unidos persigue, se encontraba en lastre, sin carga, según Smith. Los datos del AIS mostraron que el buque se dirigía a Curazao, y su última posición conocida se registró frente a Antigua y Barbuda cuatro días antes.

El Bella 1 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas) del Tesoro de Estados Unidos en junio de 2024 por su presunta participación en el transporte de petróleo iraní y actualmente figura en la lista de la OMI como buque con bandera faltante.

Antes de cruzar el Atlántico, el Bella 1 cargó crudo en la isla de Kharg, Irán, a principios de septiembre. El buque apagó su AIS en el estrecho de Ormuz antes de la carga, una táctica común entre los buques que cargan crudo iraní sancionado, operación que, según Kpler, confirman las imágenes satelitales.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

Sandi Sidhu y Alessandra Freitas de CNN contribuyeron a este informe.

