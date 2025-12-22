EE.UU. ataca una embarcación en el Pacífico oriental y mata a una persona

Por Clay Voytek, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron un ataque contra una “embarcación de bajo perfil” que presuntamente traficaba drogas en el océano Pacífico oriental este lunes, en el que murió una persona, según el Comando Sur de EE.UU.

“El 22 de diciembre, por orden del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones designadas como terroristas en aguas internacionales”, publicó el Comando Sur en X.

El Comando Sur agregó que ningún militar estadounidense resultó herido en la operación.

Al menos 105 personas han muerto en ataques contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas como parte de la campaña denominada Operación Southern Spear, que el Gobierno de Trump afirma busca frenar el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron la semana pasada dos embarcaciones presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico oriental, matando a cinco personas.

La administración ha calificado a los muertos de “combatientes ilegales” y ha reivindicado la capacidad de realizar ataques letales sin revisión judicial debido a un hallazgo clasificado del Departamento de Justicia.

Los ataques son parte de una creciente acción militar estadounidense en Sudamérica en los últimos meses en medio de una campaña de presión sobre Venezuela, una nación a la que el presidente Donald Trump ha acusado de robar “petróleo, tierras y otros activos” estadounidenses.

La semana pasada, Trump ordenó un bloqueo total y completo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Estados Unidos ha interceptado otros dos petroleros frente a las costas venezolanas este mes y sigue buscando otro.

Estas interdicciones se producen en medio de una masiva concentración naval y de tropas estadounidenses en el Caribe, mientras Trump presiona al presidente Nicolás Maduro e intenta cortarle los ingresos petroleros.

Trump se negó este lunes a responder una pregunta sobre su plan final en Venezuela, aunque volvió a plantear la amenaza de ataques terrestres y advirtió que sería “inteligente” que Maduro dimitiera.

“No hay respuesta. Puede hacer lo que quiera. Tenemos una armada enorme, la más grande que jamás hayamos tenido, y la más grande que hayamos tenido en Sudamérica”, manifestó Trump. “Puede hacer lo que quiera. Está bien, lo que quiera hacer. Si quiere hacer algo, si se pone duro, sería la última vez que lo hará”.

Venezuela afirmó este lunes que el bloqueo naval ordenado por Estados Unidos interrumpiría el suministro energético mundial en una carta firmada por Maduro y leída por el canciller Yván Gil.

Maduro también criticó el despliegue militar estadounidense en el Caribe, que según Estados Unidos tiene como objetivo combatir el narcotráfico, calificándolo de “amenaza directa con el uso de la fuerza”.

La carta condenó los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, describiéndolos como parte de una “práctica sistemática de fuerza letal” al margen del derecho internacional.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

Alessandra Freitas de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.