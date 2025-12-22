CBS archiva historia de “60 Minutes” sobre los deportados de Trump: “La gente está amenazando con renunciar”, dicen empleados

Por Brian Stelter, CNN

La credibilidad de “60 Minutes” acaba de sufrir un duro golpe. Ahora, uno de sus corresponsales teme que el programa esté siendo “desmantelado” y algunos empleados amenazan con renunciar.

El detonante: CBS News archivó repentinamente un segmento que presentaba los relatos de hombres venezolanos deportados por la administración Trump a una notoria prisión de máxima seguridad en El Salvador.

La corresponsal que informó sobre la historia, Sharyn Alfonsi, dijo en un memorando interno que “el público identificará correctamente esto como censura corporativa”.

Según Alfonsi y dos fuentes de CBS que hablaron con CNN bajo condición de anonimato, la historia había sido completamente verificada y examinada legalmente cuando la cadena la publicó el viernes por la tarde.

Pero la editora jefa de CBS News, Bari Weiss, intervino con preguntas el sábado por la mañana, según informaron las dos fuentes. Alfonsi afirmó que Weiss “desmintió la noticia”.

Uno de los principales problemas que planteó Weiss fue la falta de respuesta de la administración Trump a los informes.

Según Alfonsi, “solicitamos respuestas a preguntas y/o entrevistas con el DHS, la Casa Blanca y el Departamento de Estado”.

Alfonsi argumentó en su memorándum que no se puede permitir que el silencio estratégico de la administración se convierta en un “veto” a una historia crítica.

“Su negativa a ser entrevistada es una maniobra táctica diseñada para silenciar la noticia”, escribió. “Si la negativa de la administración a participar se convierte en una razón válida para silenciar una noticia, les hemos dado un ‘interruptor de emergencia’ para cualquier reportaje que consideren inconveniente”.

Weiss respondió en una declaración a The New York Times el domingo por la noche: “Mi trabajo es asegurarme de que todas las historias que publicamos sean lo mejor posible. Retener historias que no están listas por cualquier motivo —por ejemplo, porque carecen de contexto suficiente o porque les faltan voces críticas— sucede a diario en todas las redacciones. Espero con interés emitir este importante artículo cuando esté listo”.

En otro giro reciente de los acontecimientos, el presidente Trump ha estado criticando en Truth Social a la revista de noticias, y parece estar decepcionado con los nuevos propietarios de CBS.

A fines de 2024, Trump demandó a CBS y a su empresa matriz, Paramount, entonces de diferente propietario, alegando que “60 Minutes” editó engañosamente una entrevista de Kamala Harris para beneficiar su campaña.

Esa demanda, que los expertos legales consideraron ampliamente dudosa desde el punto de vista legal, se cernía sobre el intento de Paramount de fusionarse con Skydance Media, una compañía de producción dirigida por David Ellison y apoyada por el padre de Ellison, Larry, el multimillonario de Oracle.

La demanda se convirtió en un punto de conflicto dentro de CBS News, donde los periodistas temían que tanto los antiguos como los nuevos líderes corporativos buscaran apaciguar a Trump a costa de la credibilidad de la sala de redacción.

Finalmente, el equipo de liderazgo saliente de Paramount acordó resolver la demanda de Trump, y el equipo de liderazgo entrante aceptó varias concesiones que satisficieron a la FCC alineada con Trump.

David Ellison tomó el control de Paramount, elogió efusivamente “60 Minutes” y afirmó que quería fortalecer CBS News. Luego adquirió la startup de Weiss, The Free Press, por US$ 150 millones y la nombró editora jefe.

Ahora a cargo de ambas operaciones, Weiss ha enfrentado el escepticismo de la industria de los medios por su falta de experiencia en la gestión de televisión y en la cobertura periodística tradicional.

A fines de octubre, Weiss viajó a Mar-a-Lago cuando la periodista de CBS Norah O’Donnell grabó una entrevista de “60 Minutes” con el presidente Trump.

El presidente elogió a Weiss durante la entrevista, aunque no por su nombre, y agregó: “No la conozco, pero he oído que es una gran persona”.

A principios de ese mismo mes, Trump también dijo sobre los Ellison: “Son amigos míos. Son grandes… me apoyan firmemente y harán lo correcto”.

Sin embargo, durante las últimas dos semanas, Trump ha arremetido contra Ellison, quien actualmente está llevando a cabo una oferta de adquisición hostil y políticamente sensible por Warner Bros. Discovery, el propietario de CNN.

El 8 de diciembre, publicó un discurso contra “60 Minutes” por entrevistar a Marjorie Taylor Greene, y afirmó que desde que Paramount cambió de manos, el programa “¡ha empeorado!”. Reiteró esa opinión el 16 de diciembre, añadiendo: “¡Si son amigos, no me gustaría ver a mis enemigos!”.

El momento de su queja más reciente, el viernes por la noche, coincidió con el drama detrás de escena de “60 Minutes”.

“Me encantan los nuevos dueños de CBS”, dijo Trump en un mitin. “Pero algo les pasa. ’60 Minutes’ me ha tratado peor con los nuevos dueños que… simplemente me siguen tratando, simplemente me siguen atacando, es una locura”.

Para entonces, CBS ya estaba promocionando la próxima historia, titulada “INSIDE CECOT”.

El comunicado de prensa del viernes por la tarde decía: “la corresponsal Sharyn Alfonsi habla con algunos de los deportados ahora liberados, quienes describen las condiciones brutales y tortuosas que soportaron dentro de CECOT”.

Alfonsi dijo en su memorando sobre los entrevistados: “Estos hombres arriesgaron sus vidas para hablar con nosotros. Tenemos una obligación moral y profesional con las fuentes que nos confiaron sus historias. Abandonarlos ahora es una traición al principio más básico del periodismo: dar voz a quienes no la tienen”.

