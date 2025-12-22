Niño de 2 años entre los muertos en accidente de avión de la Marina de México que llevaba pacientes con quemaduras a Texas

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Un niño de 2 años está entre al menos tres personas que murieron cuando un avión de la Marina mexicana que transportaba pacientes se estrelló en las aguas de la bahía de Galveston, Texas, la tarde de este lunes, informaron autoridades de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Las operaciones de búsqueda y rescate han recuperado a cuatro personas con vida, pero una sigue desaparecida, informó un portavoz del sector Houston-Galveston de la Guardia Costera.

El avión trasladaba pacientes con quemaduras, indicó el alguacil del condado de Galveston, Jimmy Fullen, a la filial de CNN, KPRC.

El alguacil señaló que cuatro personas fallecieron, pero la Guardia Costera no pudo confirmar una cuarta muerte a CNN la noche del lunes.

En la aeronave viajaban ocho personas: cuatro tripulantes de la Marina y cuatro civiles, confirmó la Marina de México en un comunicado.

Al menos un paciente pediátrico con quemaduras estaba a bordo, informaron funcionarios del sheriff a la filial de CNN, KHOU.

Un equipo de buzos, la unidad de escena del crimen, la unidad de drones y patrullas respondieron al lugar, informó la Oficina del Sheriff en redes sociales. Se recibió una llamada sobre el accidente alrededor de las 3:17 p.m., hora local, de acuerdo con la Guardia Costera.

También colaboran funcionarios del Departamento de Seguridad Pública de Texas, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

“Los protocolos de búsqueda y rescate se activaron de inmediato en coordinación con las autoridades locales. El evento está en curso y los protocolos se están llevando a cabo en coordinación con todas las autoridades pertinentes”, indicó la Marina de México.

CNN ha contactado a la FAA, la Guardia Costera y la Marina de México para obtener más información.

La Marina de México dijo que está coordinando con el Consulado de México en Houston.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

