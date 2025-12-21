Tienen más de 40 años, estaban retirados y volvieron al deporte profesional: ¿es realmente posible o son excepciones?

Por Hannah Keyser, CNN

Jamie Moyer está de regreso en su ciudad natal de Souderton, Pensilvania, para la fiesta del cumpleaños número 95 de su padre. Dice que fue un éxito rotundo, repleta de personas que han acompañado a Jim Moyer durante casi un siglo en este suburbio de Filadelfia.

Así que, quizás, el secreto de la longevidad de su hijo —y de otros deportistas profesionales con una resistencia igualmente increíble— sea simplemente una genética excepcional.

Últimamente, los aficionados al deporte han estado entusiasmados con las noticias de regresos de deportistas prácticamente geriátricos, al menos según los estándares deportivos. Lindsey Vonn ganó una carrera de la Copa del Mundo tras salir de su retiro a los 41 años, solo para ser superada en cuanto a titulares sensacionalistas por Philip Rivers, de 44 años, que se desempeñó como mariscal de campo de los Indianapolis Colts casi cinco años después de su último partido en la NFL.

Las historias sobre deportistas de mediana edad son cautivadoras. Para las personas de a pie de una edad similar, representan una tentadora paradoja de identificación y, a la vez, una diferencia física abismal. Sus canas y quizás físicos menos tonificados, cosas con las que muchos de nosotros tendremos que lidiar con el tiempo, se contraponen a un atletismo que parece sobrehumano para alguien que es muy consciente de lo mucho que puede doler incluso dormir mal después de cierta edad.

De hecho, resulta que esos problemas también afectan a los profesionales de cuarenta y tantos años.

“Es el viajar, las horas que pasas viajando. Es comer y dormir en camas diferentes y despertarte con tortícolis o dolor de espalda o lo que sea porque has dormido mal, o porque has dormido la mitad de la noche en un avión antes de llegar a un hotel”, le dijo Moyer a CNN Sports. “A medida que envejeces, tu cuerpo no lo tolera tan bien”.

Moyer, un zurdo afable que no lanzaba con mucha fuerza —ni siquiera con especial astucia— pero que logró una carrera de 25 años en las Grandes Ligas, ostenta la distinción de ser el lanzador de mayor edad en conseguir una victoria en las Grandes Ligas de Béisbol. Fue, naturalmente, en su última temporada, cuando realizó 10 aperturas para los Colorado Rockies en 2012, a los 49 años.

Satchel Paige, cuya carrera en el Salón de la Fama abarcó las Negro Leagues y las Grandes Ligas de Béisbol, es generalmente reconocido como el lanzador de mayor edad en la historia del béisbol por sus tres entradas sin permitir carreras lanzadas a los 59 años en 1965. Pero la discreta productividad de Moyer hasta bien entrados sus 40 años es esencialmente sin precedentes e irrepetible.

Quizás aún más notable que esa edad es que Moyer se perdió la temporada anterior mientras se recuperaba de una doble cirugía para reparar su músculo flexor pronador y su ligamento colateral cubital.

Moyer recuerda cuando, después de su temporada a los 47 años, se reunió con el médico que le daría una segunda opinión sobre sus lesiones.

“‘Puedo arreglar ambas cosas, pero no vas a volver a jugar, tienes 47 años’”, recuerda Moyer que le dijo el médico. “Él siguió hablando y yo simplemente lo dejé hablar. Y cuando terminó, lo miré y le dije: ‘No, voy a intentar jugar de nuevo’”.

Le preguntó al médico si había algo, médicamente, que le impidiera pasar por el proceso de rehabilitación y regresar al campo.

“No, pero la gente de tu edad no hace esto”, dice Moyer que le dijo el médico.

Vonn se enfrentó a una incredulidad similar cuando dejó claro que planeaba regresar menos de un año después de una cirugía de reemplazo de rodilla. En su caso, las críticas, supuestamente por preocupación, parecían provenir principalmente de fanáticos y espectadores, quienes cuestionaban la seguridad de esquiar de forma competitiva después de los 40 años y con una rodilla operada.

“Mis médicos me han dado el visto bueno. Tienen mucha confianza en lo que estoy haciendo. No lo estaría haciendo si fuera una idea imprudente”, dijo Vonn en una entrevista con Eurosport.

Desde que Moyer se retiró hace 13 años, solo ha habido dos lanzadores que hayan lanzado siquiera una entrada en las Grandes Ligas a los 45 años o más. Fue el lanzador de mayor edad en el béisbol durante las últimas cinco temporadas de su carrera, incluyendo 2008, cuando tenía casi el doble de edad que sus compañeros de rotación en los Phillies de Filadelfia, eventuales campeones de la Serie Mundial.

En medio de la celebración confusa y con champán que siguió a su victoria decisiva, los periodistas le preguntaron a Moyer si planeaba retirarse. ¿Querría retirarse en la cima, siendo ya una figura veterana en el béisbol y con un anillo de campeón para coronar su carrera de dos décadas? De hecho, se lo plantearon de forma un poco más directa: ¿Te retiras ahora, verdad?

“Mi respuesta inmediata fue: ‘No, no me retiro. ¿Por qué me iba a retirar?’”, dijo Moyer.

Cuando los jugadores recién retirados —que antes fueron sus compañeros de equipo y ahora son entrenadores u otros embajadores del deporte— lo veían en el vestuario, recuerda que le insistían desde el otro lado: “Sigue jugando, que te tengan que quitar el uniforme a la fuerza”. No quería dejar el béisbol antes de tiempo. Y, además, todavía rendía bien.

“Si no me equivoco, ahora tengo más de 60 años, así que se me permite olvidar algunas cosas”, dice Moyer, “pero creo que gané 16 partidos ese año”.

Lo hizo. En 2008, Moyer, de 45 años, tenía un récord de 16-7 con una efectividad de 3,71. Las estadísticas subyacentes —el tipo de datos que valoran las directivas modernas— no eran precisamente impresionantes, pero nunca lo habían sido.

“Miro hacia atrás en mi carrera y siento que jugué con y contra muchos jugadores que eran mucho mejores que yo”, dijo Moyer.

Y, sin embargo, su carrera duró más que la de casi todos ellos.

Su “talento”, como se suele decir, no fue lo que lo hizo exitoso.

Era constante, persistente, adaptó su rutina de entrenamiento para compensar cómo la edad dificulta la recuperación. Lanzaba menos entre partidos; a los 40 años, corría en una cinta de correr bajo el agua, sumergido hasta los hombros, para un entrenamiento que reducía la tensión en sus pies, rodillas y espalda.

Pero, sobre todo, atribuye su éxito a haber tenido el tiempo y la oportunidad de perfeccionar el aspecto mental de su juego.

“Tuve la suerte de mantenerme activo el tiempo suficiente”, dijo Moyer. “Y luego tuve la oportunidad de pasar tiempo con Harvey Dorfman en persona y leer su libro, lo que realmente me permitió reflexionar y reevaluar la parte mental de mi juego y de mi profesión.

“Y desde que conocí a Harvey, a partir de entonces, durante el resto de mi carrera, trabajé en ello, y trabajé duro. Y realmente creo que esa es otra parte importante que me permitió seguir jugando hasta los 40 años y seguir siendo efectivo”. Dorfman fue una figura fundamental en el campo de la psicología deportiva y las habilidades mentales. Escribió “El juego mental del béisbol” y, posteriormente, “El ABC mental del pitcheo”, y trabajó para equipos y agencias, pero también con jugadores individuales, como Moyer, quien le dedicó sus memorias.

Ahora, Moyer, quien formó parte de su primer y único equipo All-Star a los 40 años, reflexiona sobre el hecho de que los lanzadores zurdos, en particular, maduran más tarde (“somos bichos raros desde el principio”, dice sobre la reputación general de los zurdos). El béisbol se está volviendo cada vez más joven. Moyer cree que el atleta moderno está demasiado en forma para ser duradero.

Recuerda la década de los 80, cuando los lanzadores de las Grandes Ligas se parecían más a padres de ligas amateur y lanzaban con rodilleras para sostener sus cuerpos más pesados, pero lanzaban 200 entradas por temporada hasta bien entrados los 40. La versión actual del juego es más joven, más delgada y más impaciente.

Pero, quizás, si los equipos estuvieran dispuestos a mantener a esos jugadores un poco más, “creo que se darían cuenta de que, sabes qué, este tipo todavía tiene valor para nosotros”.

Y el juego, sin duda, todavía tiene valor para ellos. En Filadelfia, donde Moyer llegó a los 43 años, sus compañeros de equipo lo molestaban constantemente. Al principio le molestaba, pero luego llegó a apreciar su papel como figura paterna. Y, de hecho, los hijos mayores de Moyer, de ocho hijos, tenían una edad más cercana a la de sus compañeros de equipo que a la suya. Y ese fue un factor motivador importante para que siguiera jugando.

“Mi segundo hijo, Hutton. Le tomó cariño a Shane Victorino, y Shane le tomó cariño a él”, dice Moyer. “Y si no encontraba a mi hijo, solo tenía que buscar en el casillero de Shane, y mi hijo estaría sentado en el casillero de Shane, mirando hacia afuera. Y Shane estaría sentado en la silla hablando con él. Y yo pensaba: ¿qué tal genial es eso?”.

Durante el tiempo que estuvo alejado de la NFL, Rivers, quien inicialmente se retiró en enero de 2021, se convirtió en abuelo, entrenador de fútbol americano en una escuela secundaria y subió de peso. “No estoy seguro”, dijo Rivers cuando le preguntaron sobre su peso actual antes de su primer partido de regreso. “No es el mismo que tenía cuando salí del campo en Buffalo”.

A pesar de verse un poco menos en forma y un poco más lento en el campo, Rivers se emocionó después de su primer partido de regreso con los Colts el fin de semana pasado al pensar en todos los jóvenes de su vida a quienes espera inspirar.

Para muchos atletas, jugar hasta que sus hijos puedan verlos es una meta importante. Jugar hasta que sus hijos tengan la edad suficiente para apreciar realmente la experiencia es un logro mucho más raro. Y si bien sus hijos lo inspiraron a seguir adelante, Moyer estaba haciendo lo mismo por atletas no profesionales en el área metropolitana.

“Me sorprendió”, dice, “la cantidad de personas fuera del estadio, personas que quizás eran fanáticos, o que practicaban deportes los fines de semana, o lo que fuera, la cantidad de veces que se me acercaban y me decían: ‘Oye, sigue adelante. Eres una gran motivación para mí o para nosotros, que tenemos cuarenta y tantos’”.

