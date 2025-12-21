La guerrilla del ELN anuncia alto el fuego unilateral en las fiestas navideñas en Colombia

Por EFE

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció este domingo un alto el fuego unilateral en toda Colombia durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.

“El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de paz declarando un cese unilateral el fuego (sic) para esta temporada de festividades navideñas y fin de año”, señaló esa guerrilla en un comunicado.

Se trata de una acción ya tradicional en esa guerrilla en estas fechas y que iniciará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

En el mismo comunicado, el ELN acusó a Estados Unidos de “desplegar sus tropas por el Caribe para amenazar, agredir y saquear a los pueblos y naciones” del continente, y volvió a señalar al país norteamericano como responsable de una supuesta escalada militar en la región.

La guerrilla ha justificado en ese contexto el paro armado de 72 horas que convocó la semana pasada, el cual derivó en cerca de un centenar de acciones de intimidación en al menos una decena de departamentos, lo que incluyó ataques con explosivos, hostigamientos a estaciones policiales, quema de vehículos y restricciones a la movilidad.

Durante esa protesta armada hubo víctimas mortales, entre ellas un conductor de ambulancia en Norte de Santander (noreste), mientras que las autoridades mantuvieron operaciones ofensivas contra el ELN en varias regiones del país.

El atentado más grave fue perpetrado el pasado jueves contra una base del Ejército en la localidad de Aguachica, en el departamento del Cesar (noreste), donde siete soldados murieron y 31 más quedaron heridos luego de que su campamento fuera atacado con explosivos lanzados desde drones.

El ELN atribuye estas acciones a una ofensiva estadounidense contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, intensificada desde agosto pasado, que según cifras oficiales de Washington ha dejado más de treinta embarcaciones hundidas y al menos un centenar de personas muertas en aguas internacionales cercanas a Colombia.

