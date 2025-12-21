EE.UU. persiguió otro buque petrolero cerca de Venezuela en medio del bloqueo de Trump

Por Kevin Liptak y Alessandra Freitas, CNN

EE.UU. persiguió una embarcación en aguas internacionales cerca de Venezuela este domingo tras intentar interceptarla, informó un funcionario estadounidense, mientras el Gobierno del presidente Donald Trump endurece su ofensiva contra la industria petrolera de ese país.

El petrolero, llamado Bella 1, navegaba hacia Venezuela para recoger petróleo.

Está bajo sanciones de EE.UU. por sus vínculos con el petróleo iraní. Los funcionarios estadounidenses lo consideran parte de la flota fantasma que transporta petróleo de naciones sancionadas, y se emitió una orden judicial para su incautación.

Sin embargo, cuando personal de la Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el barco, la embarcación siguió navegando, dijo el funcionario, lo que llevó a la persecución.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir una operación en curso.

“La Guardia Costera de Estados Unidos está en persecución activa de una embarcación sancionada de la flota oscura que forma parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela”, dijo un segundo funcionario estadounidense. “Está navegando bajo bandera falsa y bajo una orden judicial de incautación”.

Fue la segunda operación en igual número de días destinada a interceptar petroleros vinculados al petróleo venezolano. El sábado, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó el petrolero Centuries en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, dijo que transportaba petróleo venezolano sancionado, aunque el barco en sí no aparecía en la lista de embarcaciones sancionadas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuyo departamento incluye a la Guardia Costera, publicó el sábado por la tarde un video de siete minutos en redes sociales mostrando un helicóptero sobrevolando el petrolero. Escribió que el barco fue aprehendido en una “acción antes del amanecer” por la Guardia Costera con apoyo del Departamento de Defensa y que su último atraque fue en Venezuela.

“Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región”, afirmó.

EE.UU. incautó un gran petrolero llamado Skipper, que había estado bajo sanciones por sus lazos con Irán, el 10 de diciembre.

Las interceptaciones marcan una escalada en la campaña de Washington para presionar al líder de Venezuela Nicolás Maduro, a quien Trump ha acusado de inundar EE.UU. con drogas ilícitas y migrantes.

La semana pasada, Trump ordenó un bloqueo “completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, en su intento de cortar la principal fuente económica de Caracas.

Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de llevar a cabo una campaña de “terrorismo psicológico” contra su país, después de que EE.UU. interfiriera con varias embarcaciones vinculadas a Venezuela esta semana.

En una publicación de Telegram el domingo, Maduro compartió parte de un discurso televisado por Venezolana de Televisión el 16 de diciembre, en el que afirmó que Venezuela ha pasado “25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que abarca desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros”, y agregó que el país está “preparado para acelerar el ritmo de la Revolución profunda”.

Hasta este mes, al menos 35 embarcaciones vinculadas a Venezuela están bajo sanción, según Matt Smith, analista jefe de EE.UU. de la firma global de inteligencia Kpler.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero su producción está muy por debajo de la capacidad debido a las sanciones internacionales.

Trump ha mostrado un gran interés en el petróleo del país y acusa a Venezuela de “robar” propiedad estadounidense durante la nacionalización de la industria en la década de 1970.

Antes de eso, empresas estadounidenses estaban activas en la extracción de petróleo en Venezuela. Ahora, solo una firma estadounidense —Chevron, con sede en Houston— opera en Venezuela.

La mayor parte del petróleo venezolano se vende a China; las cargas a bordo del Skipper y del Centuries estaban destinadas finalmente a Asia, según han dicho previamente funcionarios estadounidenses.

Venezuela ha criticado el bloqueo, calificándolo de “una amenaza temeraria y grave”. Señaló que continuará defendiendo su soberanía e intereses nacionales.

Tras la incautación del Centuries el sábado, la vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez afirmó en un comunicado que el país “rechaza el robo y secuestro de una nueva embarcación privada que transportaba petróleo venezolano” y que “tomará todas las acciones apropiadas, incluyendo reportar esto ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo”.

