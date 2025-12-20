Milei insta al Mercosur a secundar la presión militar de EE.UU. contra Venezuela

Por EFE

El presidente de Argentina, Javier Milei, instó este sábado a sus socios del Mercado Común del Sur (Mercosur) a secundar la presión militar que Estados Unidos ejerce contra Venezuela y a condenar al Gobierno de Nicolás Maduro.

“La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario”, dijo Milei en un discurso en la Cumbre del Mercosur, según un comunicado de la Presidencia argentina.

Con estas declaraciones, Milei reiteró su apoyo al gran despliegue naval realizado desde septiembre pasado por Estados Unidos en aguas del Caribe y al anuncio realizado por Washington de que bloqueará la exportación de petróleo venezolano.

En su discurso en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el mandatario de Argentina recordó que Venezuela está suspendida del Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, y acusó al Gobierno de Maduro de ser el responsable por “la crisis política, humanitaria y social devastadora” que vive el país caribeño.

“La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo”, comentó Milei.

El gobernante argentino reiteró la exigencia de la liberación de “todos los presos políticos” venezolanos y tambié, la del gendarme argentino Nahuel Gallo, que fue detenido “ilegalmente” hace un año al entrar en Venezuela en un viaje personal.

Asimismo, Milei saludó “el reconocimiento internacional al coraje” de la líder opositora venezolana María Corina Machado, con la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025, y reiteró su llamado “a que se respete la voluntad del pueblo venezolano”.

El discurso de Milei se opone frontalmente a la visión de su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, que afirmó este sábado que una posible intervención militar en Venezuela sería una “catástrofe humanitaria” y crearía un grave precedente para toda Sudamérica.

