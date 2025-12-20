Lo que aprendimos de la dolorosa derrota de Jake Paul contra Anthony Joshua

Por Ben Church, CNN

La pelea que muchos apenas podían creer que era real terminó de la manera que todos esperaban.

El ex campeón mundial de peso pesado Anthony Joshua venció al youtuber convertido en boxeador Jake Paul por nocaut la noche del viernes, aparentemente rompiéndole la mandíbula al estadounidense en el proceso.

El resultado predecible en el ring contrastó fuertemente con el circo que lo rodeó, y una vez más planteó preguntas sobre el futuro del boxeo como deporte profesional.

Fue, en muchos sentidos, una noche de contrastes.

Primero, en lo físico. Paul nunca iba a vencer a Joshua, eso quedó claro cuando ambos se pararon uno al lado del otro durante la previa.

El británico superaba a su oponente por cinco pulgadas de altura y pesaba casi 30 libras más que él tras el pesaje oficial del jueves. Incluso antes de la pelea, estaba claro que Paul no podía competir en la división de peso pesado.

Luego está la experiencia. Joshua ha sido uno de los mejores boxeadores del planeta en la última década, mientras que Paul, quien debutó hace apenas cinco años, se ha hecho un nombre enfrentando a rivales que suelen estar muy lejos de su mejor momento.

A pesar de la evidente desigualdad, Paul le dijo al mundo que podía dar la sorpresa. Al final, recibió una lección de realidad muy real y dolorosa.

“Eso estuvo bien”, dijo Paul, escupiendo sangre de su boca durante la entrevista posterior a la pelea en el ring.

“Una buena paliza de uno de los mejores de la historia. Me encanta esto”.

El plan de Paul era obvio desde el principio y, sin duda, era inteligente.

El estadounidense hizo todo lo posible por mantenerse alejado de Joshua, esquivando y moviéndose por el gran ring y manteniendo la distancia de los potentes golpes.

La estrategia funcionó durante los dos primeros asaltos, con Paul desafiando lo que muchos habían predicho: un nocaut temprano.

Pero mientras el hombre más pequeño hacía todo lo posible por mantenerse a salvo, los fanáticos difícilmente disfrutaron del espectáculo prometido. Paul, de vez en cuando, intentaba lanzar un derechazo a Joshua, pero el británico apenas parecía notarlo.

Esto volvió a dejar en evidencia el problema de estas peleas de exhibición, que generan grandes expectativas, pero terminan dejando a los fanáticos viendo combates mediocres.

En un momento, el árbitro tuvo que animar a ambos a pelear de verdad, mientras Paul seguía manteniendo la distancia y alejándose del peligro.

Al igual que los millones que miraban desde casa, Joshua comenzó a frustrarse. Pero a medida que avanzaban los asaltos, Paul empezó a cansarse. Poco a poco, Joshua logró acortar la distancia y comenzó a conectar golpes.

Un uppercut en el quinto asalto pareció dejar sin aire a Paul, quien se arrodilló y cayó a los pies de su oponente, que de repente percibió el final cerca.

El quinto asalto terminó con Paul tambaleándose por el ring y los golpes de Joshua rebotándolo contra las cuerdas. Finalmente, era la pelea que muchos habían ido a ver.

Luego, en el sexto asalto, Paul se encontró acorralado en la esquina, con las manos abajo y la barbilla expuesta para Joshua.

El británico hizo exactamente lo que todos predecían y conectó un potente gancho de derecha que mandó a Paul al suelo.

La expresión en el rostro de Paul tras recibir el primer golpe limpio de Joshua lo decía todo: no quería más, y ¿quién podría culparlo?

Mientras el árbitro contaba hasta 10, Paul hizo poco esfuerzo por levantarse a tiempo y pareció algo aliviado cuando la pelea fue detenida.

La pareja se abrazó en el centro del ring, mientras Paul escupía sangre.

“Tomó un poco más de tiempo de lo esperado, pero la derecha finalmente encontró su destino”, dijo Joshua después de la pelea.

“Jake Paul lo hizo muy bien esta noche. Le voy a dar su reconocimiento. Se levantó una y otra vez. Le doy a Jake el respeto por intentarlo una y otra vez. Esta noche se enfrentó a un verdadero boxeador”.

Para Paul, se necesita tiempo para sanar.

El joven de 28 años terminó en el hospital después de la pelea, publicando en Instagram que sufrió una “doble fractura de mandíbula”; las fotos de la lesión parecen corroborar la afirmación.

“La cirugía salió bien, gracias por todo el amor y apoyo. Dos placas de titanio a cada lado. Me sacaron algunos dientes. Solo podré tomar líquidos durante 7 días”, dijo Paul en Instagram, publicando una foto sentado en una cama de hospital.

Antes de la pelea, dijo que no tenía nada que perder y todo por ganar. En ese sentido, tenía razón.

Sorprendió a la gente con su resistencia y mostró corazón hasta el final, demostrando que ya no es solo un youtuber, aunque todavía está lejos de ser un boxeador de élite.

Para Joshua, es momento de volver a pelear con rivales de su propio nivel.

Un enfrentamiento contra Tyson Fury en 2026 sigue siendo el objetivo, pero primero tendrá que convencer a su compatriota de salir del retiro.

Si algo demostró la pelea del viernes, es que Joshua aún tiene camino por recorrer antes de volver a su mejor nivel, pero fue un paso en la dirección correcta.

Para el boxeo, sin embargo, es otro momento para reflexionar.

Los puristas no quieren ver que estas peleas de exhibición se conviertan en el futuro del deporte, pero cuando la recompensa financiera por pelear contra los Jake Paul del mundo es tan alta, más boxeadores profesionales querrán una parte del pastel.

Y aunque las cifras de audiencia aún no han sido publicadas por Netflix, es de imaginar que buscarán otra pelea de exhibición para continuar su incursión en los deportes en vivo.

Quizás lo más importante, Paul seguramente volverá. Y dondequiera que vaya el estadounidense, la atención global lo seguirá.

Solo que la próxima vez, por el bien del boxeo, tal vez pelee contra alguien de su propio nivel.

