La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es llevada a un hospital por dolor abdominal

Por Federico Jofré, CNN en Español

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner fue llevada este sábado a un hospital de Buenos Aires por un dolor abdominal, informó su equipo de prensa en un comunicado.

Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años en prisión domiciliaria debido a su edad —72 años—, en principio recibió atención médica en su casa, dijo su equipo. Después de una evaluación, los médicos definieron que era necesario llevarla a hospitalización, agregó.

La exmandataria fue llevada al Sanatorio Otamendi, en la capital del país, tras recibir autorización judicial, de acuerdo con su equipo.

Personas allegadas a la expresidenta dijeron a CNN que el diagnóstico fue apendicitis. La emisora local TN, afiliada de CNN, reportó el mismo diagnóstico.

Fernández de Kirchner gobernó Argentina de 2007 a 2015. En junio, la Corte Suprema ratificó una condena de seis años de prisión en su contra por un caso de corrupción conocido como la causa “Vialidad”. Ella rechaza todos los cargos.

