El sorteo de Powerball de este sábado podría traerle a alguien un premio navideño de US$ 1.500 millones

Alguien podría volverse US$ 1.500 millones más rico esta noche, si elige los números ganadores en el último sorteo de Powerball.

El premio mayor de este sábado es el quinto más grande en el juego de Powerball y el séptimo más grande entre los premios mayores de lotería de Estados Unidos, según un comunicado de prensa del viernes.

“Este premio mayor está listo para entregar una ganancia definitiva”, dijo Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos Powerball y CEO de Lotería de Iowa, en un comunicado de prensa el jueves.

El premio mayor de Powerball aumentó después de que nadie acertara los números ganadores en el sorteo del miércoles. Esos números ganadores fueron 25, 33, 53, 62, 66 y el Powerball rojo 17.

Aunque nadie ganó el premio mayor, dos afortunados ganadores obtuvieron cada uno US$ 2 millones, de acuerdo con el sitio web de Powerball. Esos boletos ganadores se vendieron en Arizona y Massachusetts.

El posible ganador de este sábado puede elegir entre un premio anualizado estimado en US$ 1.500 millones o un pago único estimado en US$ 689,3 millones, un premio que llega justo a tiempo para la temporada navideña.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 en 292,2 millones, aunque las probabilidades son mejores para premios en efectivo más pequeños, algunos tan bajos como US$ 4.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m., hora de Miami.

