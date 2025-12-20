EE.UU. impone restricciones de visa a magistrado y consejero electoral de Honduras por supuestamente “socavar la democracia”

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visa a un magistrado y un consejero electoral de Honduras, tras considerar que ambos funcionarios han “socavado la democracia” en el país centroamericano, que el 30 de noviembre tuvo elecciones presidenciales de las que aún espera conocer los resultados finales.

La decisión, anunciada la noche de este viernes en un comunicado del secretario Marco Rubio, se dirige en contra de Mario Morazán, magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y de Marlon Ochoa, consejero secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE).

El departamento dijo que revocó la visa de Morazán “por socavar la democracia en Honduras al impedir el conteo de votos”, sin dar pruebas ni más detalles. En cuanto a Ochoa, informó que rechazó su solicitud de visa “y ha tomado pasos para imponer restricciones de visa contra otro individuo por socavar la democracia en Honduras”.

“Estados Unidos no tolerará acciones que socaven nuestra seguridad nacional y la estabilidad de nuestra región. Consideraremos todas las medidas apropiadas para disuadir a quienes obstaculicen el conteo de votos en Honduras”, concluyó.

CNN contactó tanto al TJE como al CNE para pedir comentarios sobre la medida de EE.UU. y está en espera de respuesta.

El anuncio del Departamento de Estado ocurre al mismo tiempo que avanza el conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre, en las que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apoyó al candidato Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, quien hasta la noche del viernes encabezaba el cómputo con el 40,24 % de los sufragios. Muy de cerca le seguía Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,65 % de las papeletas cuando se había contabilizado el 99,84 % de las actas.

Durante los primeros días de diciembre, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció una presunta injerencia de Trump en el proceso electoral del país centroamericano, no solo al expresar su respaldo para Asfura, sino al descalificar a la candidata oficialista, Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre), quien va en el tercer lugar de la contienda con alrededor del 19 % de la votación.

La mandataria dijo que, a pesar de las dificultades que ha tenido la elección presidencial, respetará el resultado y al ganador que dé a conocer el CNE. El órgano electoral tiene 30 días a partir de los comicios para presentar los números finales.

