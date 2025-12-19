¿Por qué quiere EE.UU. suspender la “lotería de visas” y qué significa para los aplicantes?

Por Kaanita Iyer y Priscilla Alvarez, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional anunció su intención de suspender un programa de visas destinado a permitir la entrada de ciertas personas a Estados Unidos, aunque no está claro si lo ha pausado completamente.

La medida llega después de que el sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown fuera identificado como titular de una green card que llegó al país a través de dicho programa. Se trata del último intento de la administración de endurecer el sistema de inmigración estadounidense tras los recientes incidentes en el país.

“Por orden del presidente (Donald) Trump, ordeno de inmediato al USCIS que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este programa desastroso”, declaró la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en X el jueves por la noche. El DHS supervisa el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Claudio Neves Valente, el sospechoso del tiroteo del sábado en la Universidad de Brown que también está acusado de matar a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) el lunes, fue encontrado muerto el jueves por la noche.

Valente fue identificado como un exalumno de la Universidad de Brown de 48 años y de nacionalidad portuguesa. Noem declaró el jueves que llegó a Estados Unidos en 2017 con una visa DV1 y obtuvo la tarjeta de residencia permanente.

El Departamento de Estado administra el programa de visas de diversidad, conocido como “lotería de visas”, que está diseñado para personas de países que, según una fórmula, tienen un bajo nivel de inmigración a Estados Unidos. Quienes llegan a Estados Unidos a través de este programa también reciben la green card permanente, cuya emisión está a cargo del DHS.

La mayor parte del programa recae en el Departamento de Estado, que presumiblemente sería el encargado de suspenderlo. No está claro qué instrucciones podría dar Noem, aparte de suspender la emisión de tarjetas de residencia permanente para los participantes en el programa.

“Los horribles incidentes de esta semana demuestran la amenaza que el programa de visas de diversidad representa para la seguridad de Estados Unidos, un problema que el presidente Trump lleva tiempo intentando solucionar. El Departamento de Estado está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional para implementar todas las medidas necesarias para proteger a Estados Unidos de esta amenaza”, declaró un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

CNN también se puso en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional para obtener más detalles.

El programa de visas de diversidad ha sido durante mucho tiempo blanco de la ira del presidente Donald Trump, quien lo criticó durante su primer mandato después de que un ciudadano uzbeko, beneficiario de la iniciativa, fuera sospechoso de matar a ocho personas en un ataque terrorista en la ciudad de Nueva York.

En ese momento, Trump respaldó una iniciativa liderada por los republicanos para eliminar la “lotería de visas” y ciertas categorías de tarjetas de residencia basadas en lazos familiares, y luego transformar las visas restantes basadas en el empleo en un sistema de puntos que favoreciera a inmigrantes altamente calificados, con alta formación académica y que hablaran inglés.

El programa de visas de diversidad ofrece tarjetas de residencia a personas “de países con bajas tasas de inmigración a los Estados Unidos”, según el sitio web del Departamento de Estado.

Estados Unidos admite hasta 55.000 inmigrantes cada año como parte del programa mediante selección aleatoria. Las nacionalidades de quienes han participado en el programa han evolucionado a lo largo de los años. Según datos federales, la mayoría de los participantes en el año fiscal 2026 provenían de África, seguidos de ciudadanos de Asia y Europa.

Quienes ingresan a Estados Unidos con una visa de diversidad deben haber completado el equivalente a la educación secundaria o tener “dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una ocupación que requiera al menos dos años de capacitación o experiencia”.

Si bien las personas son seleccionadas para las visas de forma aleatoria, aún deben cumplir con los requisitos de seguridad y elegibilidad que todos los inmigrantes deben cumplir para obtener sus visas.

En algunos casos, las personas que ya se encuentran en Estados Unidos también pueden solicitar el programa de visas de diversidad.

“Los ganadores de la lotería de visas de diversidad que ya residen legalmente en Estados Unidos deben solicitar a través del USCIS el ajuste de su estatus a residencia permanente”, dijo Jeremy McKinney, abogado de inmigración. “El Departamento de Estado no solo administra la lotería, sino que también emite las visas de inmigrante”.

El anuncio del jueves marca la última escalada de las medidas de control migratorio de la administración Trump en las últimas semanas. Tras el tiroteo en el que resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional a manos de un ciudadano afgano a finales del mes pasado, la administración tomó varias medidas para restringir la inmigración legal, incluyendo la revisión de las tarjetas de residencia emitidas a personas de 19 países considerados de riesgo y la suspensión de todas las decisiones sobre solicitudes de asilo.

A principios de esta semana, Trump firmó una proclamación que amplía la lista de países con restricciones de viaje totales o parciales a 39, en comparación con la lista anterior de 19 países.

