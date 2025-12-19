Gaza ya no sufre hambruna tras la llegada de ayuda humanitaria, según organización internacional

Por Nadeen Ebrahim y Eugenia Yosef, CNN

Ya no hay hambruna en Gaza, anunció este viernes un organismo de monitoreo de la hambruna respaldado por las Naciones Unidas, tras la llegada de ayuda humanitaria al enclave después del alto el fuego acordado en octubre entre Israel y Hamas.

“Tras una reducción significativa del conflicto, una propuesta de plan de paz y una mejora en el acceso para la entrega de alimentos, tanto humanitaria como comercial, las condiciones de seguridad alimentaria han mejorado en Gaza”, declaró la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC). “Ninguna zona está clasificada en situación de hambruna”, añadió.

Este organismo de vigilancia internacional había declarado en agosto que algunas zonas de Gaza estaban experimentando oficialmente una hambruna “provocada por el hombre”.

Sin embargo, la organización señaló que, a pesar de estas mejoras, la mayor parte de la población de Gaza se enfrentaba a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda.

“Aunque la asistencia humanitaria, incluida la ayuda alimentaria, ha aumentado, solo se están cubriendo las necesidades básicas de supervivencia”, afirmó el IPC.

Si bien la clasificación de Gaza ha cambiado, el IPC advirtió que persiste el riesgo de que el enclave vuelva a sufrir hambruna.

“En el peor de los casos, que implicaría la reanudación de las hostilidades y la interrupción de la entrada de ayuda humanitaria y suministros comerciales, el norte de Gaza, la gobernación de Gaza, Deir al-Balah y Khan Younis se enfrentarían al riesgo de hambruna hasta mediados de abril de 2026”, afirmó.

En agosto, Israel negó rotundamente que hubiera hambruna en Gaza, afirmando que estaba haciendo todo lo posible para permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

En respuesta al informe del IPC de este viernes, el embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, declaró: “Ante los hechos, incluso el IPC se ve obligado a admitirlo, no hay hambruna en Gaza”, y añadió que entran “cientos” de camiones de ayuda a diario.

La Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), la agencia israelí encargada de facilitar la distribución de ayuda en Gaza, afirmó que entre 600 y 800 camiones de ayuda entran al enclave cada día, de los cuales aproximadamente el 70 % transportan alimentos.

Hamas ha cuestionado anteriormente las cifras de COGAT, afirmando que no llega suficiente ayuda al enclave.

CNN, junto con otros medios de comunicación, ha informado ampliamente sobre el hambre y la inanición en Gaza. Antes del alto el fuego, durante los dos años de guerra, Israel restringió o interrumpió en ocasiones la entrada de ayuda al devastado enclave.

Mientras que algunas personas han muerto de hambre e inanición, otras han fallecido intentando recibir ayuda en los puntos de distribución.

En agosto fue la primera vez que el IPC confirmó la existencia de hambruna en Medio Oriente. Según el sistema del IPC, una escala de cinco fases utilizada para medir la gravedad de la inseguridad alimentaria, solo se puede declarar una hambruna si los datos muestran que se cumplen ciertos umbrales.

Estas condiciones son: al menos el 20 % de todos los hogares deben enfrentar una escasez extrema de alimentos, el 30 % o más de los niños deben padecer desnutrición aguda o el 15 % de los niños deben sufrir desnutrición aguda según las mediciones corporales, y al menos dos de cada 10.000 personas deben morir cada día a causa de la inanición o la interacción de la desnutrición y las enfermedades.

