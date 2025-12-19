El boxeo élite de Anthony Joshua ante el espíritu amateur de Jake Paul en una contienda atractiva, pero sin equivalencias

Análisis de Hugo Manu Correa, CNN

La velada de este viernes en el Kaseya Center de Miami es de tal combinación que resulta un cóctel explosivo. Un excampeón mundial de peso pesado (Anthony Joshua) vs. el influencer-empresario-boxeador (Jake Paul), televisada por la plataforma de streaming Netflix, actúa como un triple maridaje que sitúa a este choque como uno de los más convocantes de toda la temporada.

Una rápida lectura posiciona a esta contienda con una importante asimetría, que no debería sorprender en cuanto a la diferencia boxística entre uno y otro. Joshua es un boxeador dueño de una técnica de élite, con una letal derecha y un poder de nocaut admirable como punto fuerte. Las dudas están puestas en su preparación y resistencia mental.

En frente, Jake Paul, con formación amateur, influencer y buena preparación física. El estadounidense tiene una interesante combinación de golpes, un gran volado de derecha y su estilo de boxeo es impredecible. No obstante, el nunca haber enfrentado a un peso pesado —y su recorrido alejado de la élite del boxeo— lo posiciona en lo previo con una gran desventaja ante el nacido en Watford, Gran Bretaña.

En un rincón del cuadrilátero tendremos a Anthony Joshua, que ha sido en dos ocasiones campeón mundial de peso unificado de la división peso pesado, válido por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El británico también fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en la categoría superpesado.

El británico de 36 años —que tiene un récord de 28 victorias y 4 derrotas, con 25 nocauts en su haber— ostentó por primera vez las coronas de peso pesado entre marzo de 2018 y julio de 2019. Joshua ganó su primer título mundial en abril de 2016 con una victoria por nocaut en el segundo asalto derrotando a Charles Martin.

En septiembre de 2024, Joshua perdió la ocasión de proclamarse tricampeón mundial de los pesos pesados, tras caer por nocaut en el quinto asalto ante Daniel Dubois. Las 96 personas presentes en el estadio Wembley vieron una pelea en la cual Joshua fue dominado claramente en los cuatro asaltos y luego un estruendoso impacto en el mentón lo llevó a la lona. Esa pelea es la que corrió a Joshua de ese lugar de invulnerabilidad. Recibió tal batería de golpes y fue derrotado tan categóricamente que dejó, además de la sorpresa, sobre cómo llegará ante este combate versus Jake Paul.

En la otra esquina del ring tendremos a Jake Paul, joven estadounidense que se hizo conocido gracias a sus videos —vinculados con el deporte y especialmente con el boxeo— volcados en las plataformas YouTube y Vine. Su estilo extrovertido, sumado a su carisma y a sus provocaciones, le valieron tener millones de seguidores.

De lo digital pasó al mundo análogo donde, boxeo mediante, enfrentó a rivales de renombre, dándole creciente popularidad en el mundo mediático. Entre las peleas más promocionadas se destacan los enfrentamientos ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr., ganándole a ambos en decisión unánime.

Desde el segundo uno de la contienda, la diferencia pugilística entre uno y otro es gigantesca. La depurada técnica, su formación en el cuadrilátero de súper élite, y su ojo de lince para leer cada pelea al detalle lo posicionan al británico como un claro favorito. Además, Joshua tiene un poderoso jab con el cual ha escrito el guion de sus 25 nocauts. Su recorrido también lo ha hecho peleando con los mejores en la categoría rey del boxeo, sumado a su experiencia olímpica.

Las dudas de cómo está físicamente son el mayor interrogante. Su derrota ante Daniel Dubois, por nocaut en el quinto asalto, disputada en septiembre de 2024, dejó la duda en el aire sobre cómo está su mandíbula ante aquella sorprendente derrota.

Jake Paul tiene 28 años y esa lozanía es un elemento a no subestimar, sumado a su buena preparación, su inflamada confianza y un volado de derecha que conecta con tanta potencia, sorpresa y precisión. Tiene una buena combinación de golpes, entereza para asimilar duros impactos y una buena resistencia física. No obstante, conviene ser claros: nunca enfrentó a un boxeador de semejante élite, que está aún vigente, a solo un año de su última gran contienda. Asimismo, su estilo amateur marca un gran contraste con su oponente.

Estos elementos lo posicionan como frágil, vulnerable ante el poder de manejo del ring-side de Joshua, que, en una contienda pactada a ocho asaltos de tres minutos, no debería sorprender que el “no va más” promediando la pelea aparezca en el cuadrilátero.

