Archivos de Epstein reivindican a una sobreviviente que lo denunció en los años 90, pero otras siguen buscando respuestas

La publicación parcial de los archivos del Departamento de Justicia relacionados con Jeffrey Epstein este viernes marcó un momento de reivindicación para la sobreviviente de Epstein Maria Farmer y su hermana Annie, quienes durante años han sostenido que Maria presentó una de las primeras denuncias contra Epstein en la década de 1990.

Un documento del FBI divulgado este viernes incluye una descripción de 1996 de una denuncia penal contra Epstein relacionada con pornografía infantil.

Aunque el nombre de la denunciante aparece editado por protección en el documento, la abogada de Maria Farmer, Jennifer Freeman, confirmó a CNN que la denuncia fue presentada por su clienta.

La parte del documento dedicada a los “hechos de la denuncia” dice que la mujer, que se describe a sí misma como artista profesional, había tomado fotografías de sus hermanas menores de edad para su propio trabajo artístico.

“Epstein robó las fotos y los negativos y se cree que vendió las imágenes a posibles compradores”, se lee en el documento. “En una ocasión, Epstein solicitó a (censurado) tomar fotografías de niñas en piscinas”. El texto añade: “Epstein ahora está amenazando a (censurado) con quemar su casa si le cuenta a alguien sobre las fotos”.

Horas después de la publicación parcial de los archivos de Epstein por parte del Departamento de Justicia, no estaba claro si la reivindicación de Farmer terminaría siendo una excepción en el amplio mundo de las supervivientes de Epstein.

Múltiples fuentes cercanas a las sobrevivientes dijeron a CNN que existe frustración mientras intentan navegar la “Biblioteca Epstein” pública del Departamento de Justicia en busca de información sobre sus propios abusos y casos. Para un grupo que había esperado con ansiedad durante 30 días desde la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, la experiencia resultó decepcionante.

Con un sistema de búsqueda en línea difícil de usar, las fuentes señalaron que las sobrevivientes no han tenido mucho éxito en encontrar información que valide experiencias ocurridas hace años.

La sobreviviente de Epstein Jess Michaels pasó horas intentando localizar su declaración como víctima y las comunicaciones que mantuvo después de llamar a la línea de denuncias del FBI.

“No puedo encontrar nada de eso”, dijo a CNN. “¿Esto es lo mejor que puede hacer el Gobierno? Ni siquiera una ley aprobada por el Congreso nos está dando justicia”.

Freeman había dicho previamente a CNN que la denuncia original de Maria Farmer era uno de los documentos clave que buscaría cuando se publicaran los archivos Epstein del Departamento de Justicia.

El viernes por la noche dijo que está buscando más información en los archivos, incluyendo qué hicieron las autoridades en respuesta a la denuncia de Farmer, cuándo y por qué.

“¿Por qué no hicieron nada para detener esto?”, escribió Freeman en un correo electrónico a CNN.

Lo que hicieron las autoridades tras recibir la denuncia no está claro. CNN se puso en contacto con el FBI para solicitar comentarios.

La denuncia, fechada el 3 de septiembre de 1996, subraya que Epstein ya estaba en el radar de las fuerzas del orden años antes de que se presentaran cargos federales y estatales en su contra en Nueva York y Florida.

En un comunicado proporcionado por el bufete de abogados que representa a Maria Farmer, la denunciante de Epstein afirmó que el FBI la “falló” a ella y a otras víctimas durante años.

La hermana de Farmer, Annie, ha dicho anteriormente que tenía 16 años cuando Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell abusaron de ella.

En una entrevista con Jake Tapper, de CNN, Annie Farmer visiblemente conmocionada dijo: “Solo verlo por escrito y saber que tuvieron este documento todo este tiempo… ¿y cuántas personas resultaron dañadas después de esa fecha? Lo hemos dicho una y otra vez, pero verlo así, en blanco y negro, ha sido muy fuerte emocionalmente”.

Annie Farmer fue la cuarta y última persona que acusó a Epstein de abuso en el juicio por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell.

