Los investigadores creen haber identificado a un sospechoso en el tiroteo de la Universidad de Brown

John Miller, CNN

Los investigadores creen que han identificado a un sospechoso en el tiroteo de la Universidad de Brown, según dos funcionarios policiales familiarizados con el caso.

Las autoridades tienen una orden de arresto firmada para el individuo y actualmente lo están buscando.

La búsqueda del atacante cumple este jueves su sexto día. Un enfoque inicial en otra persona de interés, que ahora ha sido descartada en la investigación, pudo haber retrasado la investigación.

El tiroteo dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos en la universidad, donde las clases y los exámenes han sido cancelados.

Noticia en desarrollo…