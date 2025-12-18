Ejército de Colombia denuncia que un ataque contra unas de sus bases en el norte del país deja al menos cuatro muertos

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Al menos cuatro soldados murieron y siete más resultaron heridos este jueves tras un ataque con explosivos contra una base del Ejército de Colombia en el norte del país, según anunció la Segunda División del Ejército.

El presunto atentado tuvo lugar contra la Base Militar del 27, adscrita al Batallón de Infantería Número 14, en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar, según un comunicado del Ejército publicado en X.

De acuerdo con las autoridades, el ataque se realizó con artefactos explosivos y fue atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una agrupación colombiana designada como terrorista por el Departamento de Estado de EE.UU. y la Unión Europea.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, dijo en su cuenta oficial de X que “el Frente Camilo Torres Restrepo del Grupo Armado Organizado ELN es el responsable de la cobarde ataque terrorista efectuado hace pocos minutos al Batallón Ricaurte”.

Los militares heridos fueron evacuados a centros médicos de la región, mientras unidades del Ejército adelantan operaciones para asegurar el área, según el comunicado.

El ataque se produce en medio de un “paro armado” a nivel nacional declarado por el ELN, que ha estado acompañado por acciones violentas contra infraestructura y la fuerza pública, elevando la tensión con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y profundizando la crisis del proceso de paz impulsado por su administración.

Las autoridades señalaron que entregarán información adicional a medida que avancen las investigaciones.

Noticia en desarrollo.