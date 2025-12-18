EE.UU. sanciona al Cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder “El Marro”, a quien acusa de seguir operando desde prisión

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra el Cártel de Santa Rosa de Lima y su líder, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, por encabezar una red de robo y contrabando de combustible que ha contribuido, según el Departamento del Tesoro, al aumento de la violencia en México y a un “mercado ilegal de energía” con alcance transfronterizo.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), señaló en un comunicado que el grupo criminal obtiene la mayor parte de sus ingresos ilícitos del robo de gasolina —conocido en México como huachicol— y petróleo crudo principalmente en Guanajuato, uno de los estados más golpeados por la violencia en los últimos años.

Según Washington, estas actividades afectan a Petróleos Mexicanos (Pemex), socavan a empresas energéticas legítimas en Estados Unidos y privan al gobierno mexicano de ingresos fiscales clave.

“Bajo mi dirección, el Departamento del Tesoro está aislando agresivamente a estos criminales del sistema financiero estadounidense”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “No importa dónde ni cómo los carteles obtengan y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”, agregó.

Las sanciones, dice la OFAC, implican el bloqueo de todos los bienes e intereses del cártel y de su líder que se encuentren en Estados Unidos.

Uno de los señalamientos centrales del gobierno estadounidense es que, pese a haber sido detenido en 2020 y sentenciado en 2022 a 60 años de prisión por secuestro, “El Marro” continúa teniendo influencia dentro del Cártel de Santa Rosa de Lima.

OFAC sostiene que Yépez Ortiz sigue enviando instrucciones a sus colaboradores desde prisión lo que le habría permitido mantener la operación del grupo criminal.

“A pesar de haber sido detenido, ‘El Marro’ continúa activo dentro del Cártel de Santa Rosa de Lima desde prisión, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares”, agrega el comunicado.

Consultada sobre las sanciones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el congelamiento de cuentas del cártel no es una medida nueva.

“Ya venía de antes, el congelamiento de cuentas se hizo hace ya varios años, no es algo nuevo. Ahora hay una sanción adicional”, dijo la mandataria, y precisó que la información le fue reportada por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes.

Sobre los señalamientos de que “El Marro” sigue operando desde prisión, Sheinbaum dijo que corresponde a la Secretaría de Seguridad investigar cualquier delito cometido desde centros penitenciarios.

El Tesoro dice que la disputa entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el control del robo de combustible ha sido un factor determinante en el aumento de la violencia en Guanajuato.

El Cártel de Santa Rosa de Lima surgió alrededor de 2014 y tomó su nombre de la comunidad de Santa Rosa de Lima, según el Departamento del Tesoro. En 2017, explica, declaró la guerra al CJNG para controlar una zona estratégica con refinerías y ductos de Pemex.

Estados Unidos afirma que el grupo mantiene alianzas con otros cárteles, como el del Golfo y el de Sinaloa, considerados como organizaciones terroristas extranjeras, y que además del huachicol participa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

“Además del robo de combustible y la violencia, el Cártel de Santa Rosa de Lima también ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos, incluido el envío de heroína a Estados Unidos”, según el comunicado de la OFAC.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el robo de combustible es actualmente la principal fuente de ingresos no relacionada con drogas para los cárteles mexicanos.

En septiembre de este año, las autoridades mexicanas anunciaron el decomiso histórico de más de 10 millones de litros de gasolina en México, lo que destapó una compleja red de contrabando de combustible que involucra a marinos en actividad, exfuncionarios aduanales y empresarios.

El caso puso bajo la lupa lo que en México se conoce como “huachicol fiscal”, una práctica que consiste en la importación y venta ilegal de hidrocarburos evadiendo impuestos. Expertos consultados por CNN aseguran que este esquema podría ser solo una parte de una red más amplia con impactos en la seguridad, las finanzas públicas y el sector energético del país, en un momento clave para la cooperación entre México y Estados Unidos.

