CNN verifica: Trump repite numerosas afirmaciones falsas en esperado mensaje a la nación

Daniel Dale, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, hizo una serie de afirmaciones falsas durante su discurso en horario de máxima audiencia desde la Casa Blanca, el miércoles por la noche, la mayoría de las cuales ya han sido desmentidas. Aquí hay una verificación de datos.

Inflación bajo el Gobierno de Trump: Casi al final del discurso, Trump afirmó falsamente: “La inflación se ha detenido”. La inflación no se ha detenido; la tasa de inflación interanual más reciente disponible en el momento de su discurso el miércoles, 3 %, en septiembre, era la misma que la tasa cuando Trump regresó al cargo, en enero; de hecho, si se revisan varios decimales, la tasa de septiembre fue ligeramente superior, y septiembre fue el quinto mes consecutivo en que la tasa interanual aumentó. La tasa interanual de noviembre, publicada la mañana después del discurso de Trump, fue del 2,7 %, pero eso significa que los precios están subiendo a un ritmo menor que en septiembre, no que la inflación haya cesado. (La cifra de octubre no se calculó debido al cierre del Gobierno, que también afectó la recopilación de datos del Gobierno en noviembre).

Inflación bajo Biden: Trump repitió su falsa afirmación de que “cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años, y algunos dirían que en la historia de nuestro país”.

La tasa de inflación interanual en el último mes completo de la administración Biden, diciembre de 2024, fue del 2,9 %; fue del 3 %, en enero de 2025, el mes de la segunda investidura de Trump. Esta es la misma tasa disponible más reciente en el momento en que Trump habló el miércoles: 3 %, en septiembre de 2025. (De nuevo, la tasa de noviembre publicada el jueves por la mañana fue del 2,7 %). No sabemos a quién se refería Trump cuando dijo “algunos dirían”, pero ni la cifra de diciembre de 2024 ni la de enero de 2025 se acercaron ni de lejos a la peor inflación en décadas o de todos los tiempos.

Es cierto que la tasa de inflación interanual en EE.UU. alcanzó su máximo en aproximadamente 40 años (no en 48) durante la administración Biden, en junio de 2022, un 9,1 %, pero ni siquiera esa cifra se acercó al récord histórico del 23,7 %, establecido en 1920, y esto ocurrió más de dos años antes del regreso de Trump. La inflación se había desplomado antes de la toma de posesión de Trump.

El aumento acumulado de precios desde el inicio de la administración Biden hasta su final tampoco fue el peor de la historia de Estados Unidos. Las cifras federales muestran que la inflación acumulada con Biden en el cargo fue menos de la mitad que durante el mandato del presidente Jimmy Carter.

Precios de los alimentos: Tras señalar que el precio de los huevos se ha desplomado desde marzo, Trump añadió: “Y todo lo demás está cayendo rápidamente”. Esto no es cierto, incluso si se refería específicamente a los precios de los alimentos, que han subido este año. Los datos del índice de precios al consumidor muestran que un número mucho mayor de productos comestibles ha aumentado de precio desde su regreso al cargo que los que han disminuido. Las cifras más recientes del IPC disponibles en el momento en que habló el miércoles, para septiembre, mostraron que los precios promedio de los alimentos aumentaron alrededor de un 2,7 %, desde septiembre de 2024; alrededor de un 1,4 %, desde enero de 2025, el mes en que Trump regresó al cargo; y alrededor de un 0,3 %, de agosto a septiembre.

Los datos de noviembre, publicados el jueves por la mañana, mostraron que los precios promedio de los comestibles aumentaron aproximadamente un 1,9 %, con respecto a noviembre de 2024, y un 1,2 %, con respecto a enero de 2025.

Precios de medicamentos recetados: Trump repitió su falsa afirmación de que un decreto que emitió sobre los precios de los medicamentos recetados reducirá esos precios “hasta en un 400 %, 500 % e incluso un 600 %”. Estas cifras son matemáticamente imposibles; si el presidente lograra mágicamente que las compañías redujeran los precios de todos sus medicamentos a US$ 0, eso representaría una reducción del 100 %. Puedes leer una verificación de datos más extensa aquí.

Precios de la gasolina: Trump declaró: “La gasolina está ahora por debajo de los US$ 2,50 por galón en gran parte del país, y en algunos estados, por cierto, acaba de alcanzar los US$ 1,99 por galón”. Estas afirmaciones requieren contexto.

Hasta el miércoles, solo había cuatro estados cuyo precio promedio de un galón de gasolina regular estaba por debajo de los US$ 2,50, según datos publicados por la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés): Oklahoma, Arkansas, Iowa y Colorado. (Nueve estados más tuvieron promedios entre US$ 2,50 y US$ 2,60 por galón). El promedio nacional AAA fue de US$ 2,905 por galón.

Ningún estado tuvo un promedio inferior a los US$ 2,339 por galón de Oklahoma. Y aunque algunas gasolineras en todo el país ofrecían gasolina a US$ 1,99 por galón o menos, la cifra era mínima; Patrick De Haan, jefe de Análisis de Petróleo de la empresa GasBuddy, estimó que eran entre 75 y 100 gasolineras de las decenas de miles que GasBuddy rastrea en todo el país. (Esto no incluye otras que ofrecen descuentos especiales).

Inversión en EE.UU. este año: Trump repitió su falsa afirmación de que se han invertido “US$ 18 billones” en EE.UU. durante su segunda presidencia, declarando el miércoles: “He conseguido una inversión récord de US$ 18 billones en Estados Unidos”. Esta cifra es ficticia. Cuando habló el miércoles, el sitio web de la Casa Blanca indicaba que la cifra era de “US$ 9,6 billones”, e incluso esa cifra es una gran exageración. Una revisión detallada de CNN, en octubre, reveló que la Casa Blanca contabilizaba billones de dólares en promesas de inversión imprecisas, promesas que se referían al “comercio bilateral” o al “intercambio económico” en lugar de a la inversión en Estados Unidos, o declaraciones vagas que ni siquiera alcanzaban el nivel de promesas. Puedes leer más aquí.

Trump y las guerras: Trump repitió su falsa afirmación de haber puesto fin a ocho guerras este año, declarando el miércoles: “He restaurado la fuerza estadounidense y he resuelto ocho guerras en 10 meses”. Si bien Trump ha contribuido a la resolución de algunos conflictos (al menos temporalmente), la cifra de “ocho” es una clara exageración.

Trump ha explicado previamente que su lista de supuestas guerras resueltas incluye una guerra entre Egipto y Etiopía, pero que en realidad no fue una guerra. Se trata de una larga disputa diplomática sobre el importante proyecto de una presa etíope en un afluente del río Nilo. La lista de Trump incluye otra supuesta guerra que no ocurrió durante su presidencia, entre Serbia y Kosovo. (En ocasiones ha afirmado haber evitado el estallido de una nueva guerra entre ambas entidades, ofreciendo pocos detalles sobre a qué se refería, pero eso es diferente a resolver una guerra real). Su lista también incluye un supuesto éxito al poner fin a una guerra que involucraba a la República Democrática del Congo y Rwanda, pero dicha guerra ha continuado a pesar de un acuerdo de paz negociado por la administración Trump este año, que nunca fue firmado por la principal coalición rebelde que libra el conflicto.

La lista de Trump también incluye un conflicto armado entre Tailandia y Camboya, donde los combates estallaron de nuevo este mes y continuaron esta semana a pesar de un acuerdo de paz negociado por la administración Trump a principios de año.

Se puede debatir la importancia del papel de Trump en la finalización de los demás conflictos de su lista, o cuestionar con razón si algunos han terminado realmente; por ejemplo, las matanzas continuaron en Gaza en noviembre tras el acuerdo de alto el fuego de octubre entre Israel y Hamas. En cualquier caso, la cifra de “ocho” de Trump es obviamente excesiva.

Inmigración y Biden: Trump repitió su falsa afirmación de que “25 millones” de inmigrantes entraron al país durante el Gobierno de Biden. La cifra de “25 millones” es falsa; incluso la cifra anterior de Trump, “21 millones”, era una exageración descomunal. Hasta diciembre de 2024, el último mes completo bajo la administración Biden, el Gobierno federal había registrado menos de 11 millones de “encuentros” con migrantes en todo el país durante esa administración, incluyendo millones que fueron expulsados ​​rápidamente del país. Incluso sumando a los llamados “fugitivos” que evadieron la detección, estimados por los republicanos de la Cámara de Representantes en aproximadamente 2,2 millones, es imposible que la cifra se acerque siquiera a lo que Trump ha dicho.

Trump también repitió su afirmación infundada de que, durante el Gobierno de Biden, países extranjeros vaciaron sus prisiones e instituciones psiquiátricas para enviar de alguna manera a sus habitantes a Estados Unidos como migrantes, afirmando que “muchos” miembros del supuesto “ejército de 25 millones de personas” provenían de prisiones, cárceles, instituciones psiquiátricas y manicomios. Trump nunca ha corroborado tales afirmaciones sobre países extranjeros en general ni sobre los lugares específicos que ha mencionado en el pasado: Venezuela y “el Congo”. Expertos en Venezuela, la República Democrática del Congo y la vecina Congo afirmaron durante el Gobierno de Biden que no habían encontrado fundamento para las historias de Trump; los Gobiernos de ambos países del Congo declararon a CNN que las historias eran falsas; y una experta en población carcelaria mundial declaró a CNN que no vio “absolutamente ninguna evidencia” de que algún país vaciara sus prisiones para liberar de alguna manera a los presos en Estados Unidos.

El proyecto de ley de Trump y la Seguridad Social: Trump repitió su falsa afirmación de que el gran proyecto de ley de política interna que firmó a principios de este año incluye “ningún impuesto a la Seguridad Social”. La legislación creó una deducción fiscal temporal adicional de US$ 6.000 anuales para personas de 65 años o más (con una deducción menor para quienes ganan US$ 75.000 anuales o más), pero la propia Casa Blanca ha reconocido implícitamente que millones de beneficiarios del Seguro Social mayores de 65 años seguirán pagando impuestos sobre sus prestaciones, y que esa nueva deducción, que vence en 2028, ni siquiera aplica a los beneficiarios del Seguro Social menores de 65 años.

Biden, la delincuencia y las fuerzas del orden: Trump afirmó falsamente que, bajo el Gobierno de Biden, la delincuencia alcanzó niveles récord, con la prohibición absoluta de las fuerzas del orden y palabras como esa. Ninguna de estas dos afirmaciones es cierta.

No se prohibió el término “fuerzas del orden” bajo el Gobierno de Biden; el propio Gobierno de Biden lo utilizó repetidamente. Y la delincuencia ni siquiera se acercó a un máximo histórico bajo el Gobierno de Biden. La delincuencia en Estados Unidos fue mucho mayor a principios de la década de 1990 y en varios momentos de las décadas de 1970 y 1980 que en la década de 2020, tanto con Biden como con Trump.

Los homicidios se dispararon a nivel nacional durante la agitación de las primeras etapas de la pandemia de covid-19, tanto con Trump, en 2020, como con Biden, en 2021. Sin embargo, los datos del FBI mostraron que tanto los delitos violentos como los delitos contra la propiedad disminuyeron a nivel nacional con Biden, en 2023 y 2024. Trump ha cuestionado los datos del FBI y, si bien presentan fallas y limitaciones, simplemente no hay fundamento para la idea de que la delincuencia alcanzó un máximo histórico durante la era Biden.

