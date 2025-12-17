Flashbacks y detonantes: sobrevivientes de Epstein esperan en la oscuridad a que se publiquen los archivos

Por MJ Lee, CNN

Cuando la semana pasada se hizo público un conjunto de fotos confiscadas de la cuenta de Gmail y la computadora portátil de Jeffrey Epstein, una en particular dejó atónita a Dani Bensky.

Era una foto de Epstein en su oficina, una habitación que le traía muchos recuerdos oscuros.

Recordaba el gran escritorio de caoba y un marco de fotos, aunque no las obras de arte que contenía. También se puso a buscar rastros de un tigre disecado que Epstein había guardado en esa oficina.

Sharlene Rochard reconoció de inmediato una de las habitaciones en otra serie de fotos publicadas a principios de este mes, tomadas en la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe.

Al mismo tiempo que Rochard recordaba el abuso que sufrió en Little Saint James años atrás, otros detalles aparentemente más triviales también le llamaron la atención, como una mesa que no estaba en el mismo lugar que recordaba.

Y para Jess Michaels, ver el infame libro del cumpleaños 50 de Epstein le había provocado un recuerdo perturbador.

En él había un dibujo de varias mujeres masajeando diversas partes del cuerpo de Epstein. Esto la hizo recordar que Epstein le había dicho a principios de los 90 que hay partes del mundo donde un hombre puede recibir masajes de tres mujeres a la vez: una en la cabeza, una en los pies y una en el centro.

“Me hizo recordar ese momento cuando me dijo eso”, comentó Michaels. Al recordarlo, dice que ahora entiende que bromas sexuales como esa formaban parte de la estrategia de Epstein para manipularla poco a poco.

Rochard, Bensky y Michaels son solo algunas de las cientos de mujeres que se cree que fueron abusadas por Epstein y que se preparan para la esperada publicación por parte del Departamento de Justicia de los llamados archivos Epstein.

Un proyecto de ley promulgado por el presidente Donald Trump el mes pasado exige que el Departamento de Justicia publique los archivos antes del viernes, un momento que innumerables sobrevivientes de Epstein llevan años reclamando.

Pero la simple anticipación ha sido un desafío inmenso para ellos.

Los sobrevivientes de Epstein que hablaron con CNN afirmaron que no habían recibido ninguna comunicación del Departamento de Justicia antes de la publicación de los archivos.

Por ahora, desconocen por completo el momento y el contenido de la publicación, así como las medidas —si las hubiera— que el Gobierno pudiera estar tomando para garantizar que la información confidencial de las víctimas se maneje con cautela.

“Estamos trabajando en esto a ciegas ahora mismo”, declaró Bensky en una entrevista conjunta con otros sobrevivientes, un formato que el grupo solicitó porque dijeron que encuentran un gran consuelo en la presencia de los demás al hablar de su trauma. “Es un poco complicado porque no veremos los archivos antes de que lleguen. No sabemos a qué hora los entregarán el 19. No lo sabemos”.

El Departamento de Justicia no ha comentado públicamente ningún aspecto de sus planes de publicar los archivos de Epstein y no respondió a la solicitud de CNN de comentarios para esta historia.

Se espera que la próxima divulgación sea mucho más completa y de mayor alcance que cualquier información parcial sobre Epstein que se haya hecho pública hasta la fecha.

La divulgación intermitente de documentos e imágenes relacionados con Epstein en los últimos meses, incluso por parte de comités del Congreso, ya ha tenido un grave impacto psicológico, y los sobrevivientes se preparan para que la publicación del Departamento de Justicia sea especialmente difícil de gestionar.

“La anticipación en sí misma puede ser un factor desencadenante. Las sobrevivientes se preparan para una exposición desconocida, y esa incertidumbre puede reflejar la pérdida de control, un factor central en el abuso”, explicó la Dra. Suzan Song, psiquiatra que asesora al Gobierno federal sobre programas contra la trata de personas.

“No saber qué podría revelarse, cómo se enmarcará públicamente o si podrían resurgir detalles profundamente personales puede mantener el sistema nervioso en un estado prolongado de amenaza, incluso antes de que se revele nada”, agregó.

Algunos sobrevivientes también describieron sentir esperanza de que pudiera haber nueva información que pudiera ayudar a validar sus propios recuerdos del abuso.

Es común que las víctimas de trauma sexual tengan lagunas mentales. El abuso de Epstein también se remonta a varias décadas atrás.

Rochard, quien reveló públicamente su historia por primera vez el mes pasado, indicó que recordaba claramente que había un teléfono dentro de la casa de Epstein en la isla Little Saint James, pero que otras personas que habían estado allí le dijeron que no recordaban ninguno.

Cuando la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó este mes fotos tomadas en la isla privada y la casa de Epstein y sus alrededores, vio el teléfono que recordaba después de tantos años.

“Había un teléfono. Sé que llamé a alguien”, declaró Rochard. “Cuando vi el teléfono, pensé: ‘No, mi memoria es correcta. Estoy en lo cierto’. Así que algunas cosas te dan sentido al verlas. Y otras son simplemente traumatizantes”.

Según Song, desde una perspectiva neurobiológica, las experiencias traumáticas se codifican de forma diferente en el cerebro, sobre todo cuando una persona se encuentra bajo estrés extremo.

En lugar de los típicos “recuerdos con marca de tiempo”, explicó, el trauma suele almacenarse como fragmentos sensoriales y emocionales que incluyen imágenes, lugares, olores y sensaciones corporales.

“Por ello, cuando los sobrevivientes se encuentran posteriormente con señales que se asemejan a aspectos del trauma, estas pueden activar las mismas redes neuronales que estaban activas durante el daño original”, expresó Song.

Y agregó: “El cuerpo puede responder como si la amenaza estuviera ocurriendo en tiempo real, incluso cuando la persona sabe intelectualmente que está a salvo. Esto es especialmente cierto en traumas complejos, como la trata de personas, donde el daño interpersonal crónico y repetido sensibiliza al sistema nervioso para detectar el peligro rápidamente”.

Todos los sobrevivientes entrevistados por CNN afirmaron que apoyan que se publiquen todos los archivos de Epstein de una vez por todas, pero que se deben realizar redacciones para proteger a las víctimas.

“Lo más importante para nosotros es que los nombres de los sobrevivientes se gestionen con cuidado y se oculten, y que no se divulgue información personal ni identificable de ninguno de ellos”, apuntó Liz Stein, otra sobreviviente de Epstein. “Sin embargo, lo que realmente queremos ver son los nombres de estos perpetradores”.

Jennifer Freeman, abogada que representa a múltiples sobrevivientes de Epstein, afirmó no haber recibido noticias del Departamento de Justicia antes de la publicación prevista de los archivos.

Añadió que el Gobierno debe ser transparente sobre cualquier archivo que decida no hacer público: “Existen varias excepciones a la publicación, y deben especificarse los criterios de aplicación de estas instrucciones. Por ejemplo, ¿qué constituye seguridad nacional?”.

Gloria Allred, otra abogada que trabaja con sobrevivientes de Epstein, declaró a CNN que el Departamento de Justicia se puso en contacto con ella para preguntar cuáles de sus clientes deseaban que se ocultaran sus nombres.

El abogado Arick Fudali afirmó haber recibido un correo electrónico del Departamento de Justicia en las últimas semanas para programar una llamada telefónica y hablar sobre posibles censuras, pero que el departamento nunca lo llamó.

La asombrosa magnitud de los abusos de Epstein y la inmensa red de personas que lo ayudaron lo convierten en uno de los delincuentes sexuales más conocidos de los últimos tiempos.

Y sus vínculos pasados ​​con muchas de las personas más poderosas y ricas del mundo, incluido Trump, sumado a las décadas de incapacidad del sistema judicial para exigirle responsabilidades, también lo han convertido en un claro ejemplo de corrupción sistémica.

Epstein se suicidó en una celda de la ciudad de Nueva York en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Había cumplido solo 13 meses de prisión por cargos estatales de prostitución con menores de edad, tras haber obtenido un acuerdo de no procesamiento muy controvertido en 2007.

Alex Acosta, el fiscal federal en Florida que en ese momento se negó a presentar cargos federales contra Epstein, tampoco notificó el acuerdo a las mujeres que alegaron haber sido abusadas por Epstein. (Acosta posteriormente se desempeñó como secretario de Trabajo durante el primer mandato de Trump).

Freeman, la abogada que representa a la sobreviviente de Epstein, Maria Farmer, y a otros, manifestó que estará particularmente interesada en ver qué información podría surgir sobre un informe de denuncia que Farmer presentó al FBI en 1996.

Farmer se comunicó con el FBI nuevamente en 2006, según Freeman, y durante años ha expresado su preocupación por el mal manejo del caso Epstein por parte del Gobierno que resultó en el acuerdo de no procesamiento.

La falta de transparencia en torno a los registros que el Gobierno federal ha acumulado durante décadas sobre las malas acciones de Epstein también ha provocado un flujo interminable de teorías conspirativas.

Michaels, cuyo trabajo ahora se centra en la intervención temprana en traumas y en educar al público sobre cómo ayudar a los sobrevivientes, indicó que ella y muchos otros sobrevivientes de Epstein están estupefactos por la continua falta de divulgación del Departamento de Justicia.

Espero que en algún momento el Departamento de Justicia diga: “Siéntense con nosotros. Díganos por qué importan estas fotos”. Porque nadie pregunta”, sostuvo. “Este caso demuestra lo que sucede cuando se ignoran las señales de alerta, cuando el poder no se controla y cuando las instituciones priorizan la reputación sobre la protección. Los depredadores no prosperan porque sean hombres brillantes, sino porque los sistemas fallan”.

Los sobrevivientes de Epstein dijeron que están seguros de que si los archivos se publican el viernes, ese momento será solo el comienzo de un largo viaje por delante.

“Nos ha llevado casi 30 años llegar a este punto, solo para obtener los archivos de nuestra información personal. Y nos han llamado un engaño. Nos dijeron que no era cierto”, afirmó Rochard. “Pero nuestra esperanza es que cuando salgan a la luz, lo veamos todo, que el público lo vea, y que siempre dijimos la verdad”.

