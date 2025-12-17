Confirman a Jared Isaacman como jefe de la NASA tras meses de incertidumbre

Por Jackie Wattles, CNN

Una saga de varios meses protagonizada por el empresario tecnológico Jared Isaacman —la opción intermitente del presidente Donald Trump para dirigir la NASA— finalmente llegó a su fin, ya que el Senado aprobó su designación con 67 votos a favor y 30 en contra.

Isaacman, astronauta privado y CEO de la empresa de pagos Shift4, está listo para asumir la dirección de la NASA apenas unas semanas antes de que el organismo lance Artemis II, una misión que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna y marcará el viaje más lejano de la humanidad en el espacio desde el fin del programa Apolo en 1972.

Cuando Trump eligió por primera vez a Isaacman para el cargo en la NASA a finales de 2024, la decisión generó entusiasmo entre los líderes de la industria espacial, quienes lo ven como un agente de cambio. Sin embargo, la designación también despertó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.

Desde que fundó Shift4 en 1999, a los 16 años, Isaacman se ha destacado en la industria espacial autofinanciando vuelos experimentales en órbita terrestre. Ha viajado al espacio dos veces, ambas en colaboración con SpaceX, la empresa de Elon Musk.

Estas misiones le han dado la imagen de ser un audaz tomador de riesgos que impulsa la transición de la industria espacial del financiamiento gubernamental hacia la empresa privada. Sus partidarios esperan que, como jefe de la NASA, fomente la competencia entre las compañías espaciales, las alinee con los objetivos del organismo y enfoque los esfuerzos en tecnologías de vanguardia.

Sin embargo, el nombramiento de Isaacman no está exento de controversia.

Algunos consideran que sus vínculos con Musk y SpaceX son demasiado estrechos. El lunes, el senador Edward Markey, demócrata de Massachusetts, criticó a SpaceX por negarse a revelar cuánto pagó Isaacman a la empresa por sus vuelos al espacio.

“Esto es extremadamente sospechoso. SpaceX tiene miles de millones que ganar con un administrador de la NASA favorable, y es justo que el pueblo estadounidense conozca el grado de relación financiera entre Isaacman y SpaceX”, dijo Markey en un comunicado. “A veces, si parece corrupción, suena a corrupción y huele a corrupción, es simplemente corrupción”.

Markey solicitó que SpaceX liberara a Isaacman de un acuerdo de confidencialidad que le impedía proporcionar directamente la información al Senado.

Divulgaciones financieras recientes indican que el acuerdo vigente de Isaacman con SpaceX para un programa llamado Polaris supera los US$ 50 millones. También reportó más de US$ 5 millones en ganancias de capital por una inversión en SpaceX.

Durante la audiencia, Isaacman intentó minimizar su relación con Musk.

“Lideré dos misiones al espacio con SpaceX porque es la única organización que puede enviar astronautas al espacio y traerlos de regreso desde el retiro del transbordador”, dijo Isaacman. “En ese sentido, mi relación no es diferente a la de la NASA”.

La primera designación de Isaacman para el cargo de jefe de la NASA fue rescindida abruptamente en medio de un desacuerdo entre Trump y Musk a principios de este año, informó previamente CNN.

Su nombramiento fue restituido en noviembre cuando la relación entre Trump y Musk pareció mejorar.

Durante su segunda audiencia de confirmación a principios de este mes, Isaacman enfrentó preguntas sobre el documento Proyecto Athena, un esquema de 62 páginas sobre sus planes para la NASA que se filtró recientemente.

Los objetivos descritos en “Proyecto Athena”, una copia del cual obtuvo CNN, incluyen renovar algunos centros de la NASA para enfocarse en la propulsión nuclear eléctrica, establecer un programa de exploración de Marte y adoptar una filosofía de “acelerar/arreglar/eliminar” para transformar la agencia. Muchas de las propuestas, especialmente aquellas que implican reorganizar la fuerza laboral de la NASA y cambiar parte de su enfoque en la investigación científica, son divisivas.

Por ejemplo, el senador Andy Kim, demócrata de Nueva Jersey, dijo durante la audiencia de confirmación del 3 de diciembre que esperaba que Isaacman se distanciara aún más de algunas de las propuestas del Proyecto Athena, especialmente de aquellas partes que sugieren eliminar empleos de funcionarios de la NASA.

Tras votar inicialmente a favor de Isaacman en su primer intento durante el proceso de confirmación en primavera, Kim retiró su apoyo y votó en contra de enviar su nombramiento a una votación en el pleno del Senado.

Durante la audiencia del 3 de diciembre, Isaacman también enfrentó preguntas sobre cómo recuperó el favor de Trump después de haber estado apartado durante meses.

El senador Gary Peters señaló que Isaacman había donado recientemente aproximadamente US$ 2 millones al super PAC del presidente Trump.

“No me corresponde especular por qué el presidente me nombró”, dijo Isaacman en la audiencia, y agregó que hizo las donaciones al super PAC mientras consideraba brevemente una carrera política a principios de este año.

“No debería sorprender que haya apoyado al Partido Republicano”, dijo.

Sin embargo, en el pasado, Isaacman ha donado tanto a candidatos republicanos como demócratas.

En general, Isaacman también ha adoptado un tono marcadamente diferente en la política en comparación con Musk —quien ha tomado un rumbo fuertemente hacia la derecha— o Trump, buscando posicionarse como una figura más neutral.

“Respeto las opiniones apasionadas de las personas sobre temas sensibles como la política, pero yo estoy anclado en el centro y siempre trataré de ser unificador en lugar de un divisor”, escribió en una publicación en X en 2024.

Esa postura está en línea con cómo los directores de la NASA en el pasado se han posicionado. Liderar efectivamente la agencia espacial —y asegurar financiamiento para los proyectos que la NASA espera realizar— requiere que el jefe de la agencia trabaje con legisladores de ambos lados del espectro político.

Los directores de la NASA suelen ser seleccionados de un grupo de científicos, ingenieros, académicos o funcionarios públicos.

Eso hace que Isaacman, un empresario tecnológico, sea un líder atípico para la agencia espacial. Y aunque ha recibido críticas en la comunidad científica y en algunos sectores de Washington, también ha sido aplaudido por defensores de la exploración que creen que la NASA necesita un agente de cambio al frente.

“Con décadas de experiencia como emprendedor, líder empresarial y pionero comercial en el espacio, el señor Isaacman está idealmente capacitado para liderar la NASA en este momento crítico de la historia de la agencia”, dijo Dave Cavossa, presidente de la Federación Comercial Espacial, en una declaración reciente.

Una coalición de 36 exastronautas de la NASA también apoyó que Isaacman asumiera el puesto más alto de la agencia.

“Creemos que Jared Isaacman está claramente calificado para liderar la NASA en este momento crítico”, dijo el grupo en un comunicado. “Lo más importante es que Jared tiene una genuina pasión por la exploración espacial y una verdadera admiración por la NASA como institución estadounidense. Aportará energía renovada y un sentido de propósito a la NASA”.

El actual administrador interino de la NASA, Sean Duffy, quien también es secretario de Transporte en el Gobierno de Trump, felicitó a Isaacman por su nuevo cargo en una publicación en redes sociales este miércoles.

“Le deseo éxito a Jared mientras inicia su gestión y lidera la NASA en nuestro regreso a la Luna en 2028 y superamos a China”, señala la publicación.

