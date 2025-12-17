“Aquí vamos otra vez”: el documental sobre Melania Trump ofrece una mirada de su regreso a la Casa Blanca

Por Betsy Klein, CNN

Un nuevo el adelanto oficial del documental homónimo de Melania Trump plantea más preguntas que respuestas sobre la relación entre el presidente Donald Trump y la primera dama.

“Hola, señor presidente. Felicidades”, dice Melania Trump con alegría, de espaldas a la cámara, mientras observa el horizonte de Manhattan desde una habitación dorada, con una sola rosa blanca sobre un escritorio.

Al otro lado del teléfono, su esposo pregunta: “¿Lo has visto?”.

“No, no lo vi. Sí. Lo veré en las noticias”, responde Melania Trump, ahora sentada en su escritorio. El adelanto oficial pasa a una sesión fotográfica realizada en enero en la Casa Blanca con música dramática y luego aparece un título: “MELANIA”.

La elección de ese intercambio entre la pareja presidencial como clímax del adelanto marca una decisión intrigante por parte de los cineastas, entre los que se encuentra la propia primera dama.

El documental, cuyo estreno está previsto para el 30 de enero, ofrecerá una visión poco habitual de uno de los asesores más cercanos y famosos por su discreción de Donald Trump. Melania Trump firmó un contrato multimillonario con Amazon MGM y es productora ejecutiva del proyecto, lo que indica que el documental se realizó con su plena participación y control editorial. El documental comenzó a rodarse en diciembre de 2024 y narra los 20 días que rodearon su regreso a la Casa Blanca.

“Aquí vamos otra vez”, dice Melania Trump en la escena inicial del adelanto, mientras entra en el Capitolio de EE.UU., con un sombrero azul marino y blanco estilo canotier, el día de la investidura. El avance, de un minuto y ocho segundos de duración, muestra a los Trump con el personal de la residencia de la Casa Blanca el 20 de enero; imágenes de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y de la Torre Trump en Nueva York; a Melania Trump almorzando con un socio y sosteniendo un paraguas en un cementerio, colocando un lirio blanco junto a una lápida.

En una escena más larga, Melania Trump le da su retroalimentación a su marido mientras ensaya un discurso en el que se describe a sí mismo como un “pacificador”. Sentada a un costado, la primera dama interviene: “Pacificador y unificador”.

En otra escena, ella le pregunta a un agente del Servicio Secreto sobre un evento no revelado: “¿Es seguro?”, a lo que él responde afirmativamente.

Trump narra un misterioso avance en una voz en off: “Todo el mundo quiere saber. Así que aquí está”, subrayando su conciencia de la curiosidad del público sobre su vida y el interés de Amazon en promocionarla.

“MELANIA” está dirigido por Brett Ratner y será el primer gran proyecto del cineasta desde 2017, cuando fue acusado de conducta sexual inapropiada por numerosas mujeres. Ratner ha negado las acusaciones.

Trump ha indicado que el documental ha acaparado gran parte de su atención tras bambalinas este año. Ella ha permanecido prácticamente fuera del foco mediático durante el segundo mandato de su esposo, apareciendo en público mucho menos que en el mismo período de su primer mandato, ya que divide su tiempo principalmente entre Nueva York y Palm Beach. Sin embargo, en las últimas semanas ha aumentado sus apariciones públicas con motivo de las fiestas navideñas, antes del estreno del documental.

Trump dijo durante una reciente aparición en la que aceptó el premio a “Patriota del Año” de Fox Nation que la idea del documental se le ocurrió a Melania poco después de que su esposo ganara un segundo mandato.

“Es el primero de su tipo, ya que captura los 20 días de mi vida antes de la investidura, 20 días intensos de transformación de ciudadana privada a primera dama, en los que tuve que compaginar mis negocios, mi filantropía, fomentar el futuro, formar mi equipo del Ala Este y el personal de la Casa Blanca y, por supuesto, cuidar de mi familia”, afirmó.

