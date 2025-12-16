Todos los ganadores de los premios FIFA The Best 2025 por categoría

Por Federico Leiva, CNN en Español

La gala de los premios FIFA The Best dejó poco lugar para la sorpresa: los seis principales premios tuvieron a los mismos ganadores que se coronaron hace unos meses en la entrega del Balón de Oro.

Llamó la atención que dos goleadores letales como Kylian Mbappé y Erling Haaland se quedaran afuera del mejor 11 (armado claro, con arquero, defensas y mediocampistas, además de delanteros). Lo del francés fue aún más llamativo porque figuró en la terna final del The Best a mejor jugador del año, pero no le bastó para terminar en el mejor 11.

Aquí, un listado competo de todos los ganadores de 2025:

Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain) -GANADOR-

Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Munich)

Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)

Pedri (España y Barcelona)

Raphinha (Brasil y Barcelona)

Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)

Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (España y Barcelona)

Es el primer francés en la historia en recibir el premio de la FIFA. Empieza a cerrar así un año fantástico donde ganó la primera UEFA Champions League en la historia del Paris Saint-Germain, la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Europa y el Trofeo de Campeones de 2024. También fue subcampeón del Mundial de Clubes y podría añadir otro trofeo el miércoles, cuando los parisinos enfrenten al Flamengo de Brasil por la final de la Copa Intercontinental.

Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)

Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)

Aitana Bonmati (España y Barcelona) -GANADORA-

Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)

Mariona Caldentey (España y Arsenal)

Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)

Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)

Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)

Patri Guijarro (España y Barcelona)

Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)

Lauren James (Inglaterra y Chelsea)

Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)

Claudia Pina (España y Barcelona)

Alexia Putellas (España y Barcelona)

Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)

Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)

Ya nos vamos quedando sin palabras para hablar de esta talentosa futbolista, que derrocha magia con la camiseta del FC Barcelona y la selección de España. Recientemente operada de una fea lesión que la tendrá varios meses fuera, ella misma incluso tuvo poco para decir al recibir el premio a la distancia. Y motivos no le faltan: lleva tres años consecutivos ganando el doblete de Balón de Oro y el The Best. Mientras en el fútbol masculino el dueño del trono cambia año a año, en el femenino, la corona es de una sola. Esta temporada ganó la Liga F y la Supercopa de España, y fue elegida mejor futbolista de la UEFA Champions League y la Eurocopa, donde fue subcampeona.

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (Inglaterra) -GANADORA-

Había pocas dudas con este premio. La neerlandesa Sarina Wiegman fue la entrenadora que llevó a Inglaterra al título de la Europa, un torneo que conoce a la perfección, porque lleva ya tres ganados de manera consecutiva: dos con Inglaterra (2022 y 2025) y uno con Países Bajos (2017). Tiene cuatro premios The Best, una marca que habla por sí sola.

Javier Aguirre (México)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain) -GANADOR-

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (Portugal)

Arne Slot (Liverpool)

No pudo Carlo Ancelotti. Tampoco Thomas Tuchel. Mucho menos Mauricio Pochettino, Unai Emery y Christophe Galtier. Sí lo consiguió Luis Enrique. En un equipo que por primera vez en mucho tiempo se quedó sin estrellas rutilantes, el estratega español creó a sus propias figuras. Con él se vieron las mejores versiones de Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Gianluigi Donnarumma y Vitinha, solo por citar algunos nombres. Un arquitecto, en su expresión más fiel de la palabra. Ganó la primera UEFA Champions League para el Paris Saint-Germain, la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de los Campeones y la Supercopa de Europa.

Alisson Becker (Brasil y Liverpool)

Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City) -GANADOR-

Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)

Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern Munich)

David Raya (España y Arsenal)

Yann Sommer (Suiza e Inter de Milan)

Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)

El paso de Donnarumma por el PSG puede que no haya tenido el final deseado, con el portero siendo apartado para esta temporada hasta que se confirmó su venta al Manchester City, pero un mal epílogo no borrará los capítulos enteros de sus magistrales atajadas con las que sostuvo al PSG en los momentos más difíciles de la pasada Champions League.

Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)

Cata Coll (España y Barcelona)

Christiane Endler (Chile y Olympique Lyon)

Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea) -GANADORA-

Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)

Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)

Liga, copa, supercopa, Eurocopa… digan el torneo que quieran y seguro que Hannah Hampton aparece en el afiche de las campeonas. La guardameta tuvo una temporada sensacional con el Chelsea de Inglaterra, ganando el triplete local, incluida una liga sin derrotas y 13 vallas invictas en 22 partidos. La frutilla del postre fue la Euro, donde fue clave al atajarle dos penales a Suecia en cuartos de final y otros dos a España en la final.

¿Cuántas veces han visto a una futbolista marcar haciendo una pirueta de ‘escorpión’ para tirar el balón por encima de la arquera rival? Yo, nunca. La mexicana Lizbeth Ovalle lo logró, y lo hizo con una simpleza que dejo boquiabiertas a sus compañeras de Tigres. Hoy ya no estará en el equipo mexicano, pero la nacida en Aguascalientes se encargó de que la bandera del Tri se viera en Qatar.

Marcar de chilena es difícil, pero ¿marcar de chilena desde afuera del área? El argentino Santiago Montiel lo hizo el 11 de mayo, cuando, jugando para el CA Independiente, le convirtió una obra de arte a Independiente Rivadavia de Mendoza. Un premio Puskás al mejor gol del año para él.

El premio fue para el doctor Andreas Harlass-Neuking, quien es médico del SSV Jahn Regensburg (un equipo del fútbol alemán) desde 1995. En abril de este año, justo antes del partido que el club debía disputar ante el Magdeburg por la 2.Bundesliga (segunda división), un aficionado se desplomó en las gradas.

Según la FIFA, “Harlass-Neuking se enteró de la situación por los jugadores y acudió rápidamente a la zona de aficionados locales, saltando una barrera y reanimando al aficionado. El médico experimentado también se aseguró de que el aficionado del Magdeburg se encontrara lo suficientemente estable como para ser trasladado a un hospital local”.

Los ganadores fueron los aficionados del Sakho FC. La hinchada del club iraquí se alzó con el premio The Best por lo sucedido el 13 de mayo, cuando antes del partido de su equipo ante el Al-Hudood por la Liga de Estrellas de Iraq lanzaron miles de peluches al campo, los cuales fueron recogidos por el club y luego donados a niños con enfermedades.

