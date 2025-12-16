La principal causa de la crisis del costo de vida en EE.UU. acaba de agravarse

Por David Goldman, CNN

El problema del costo de vida en EE.UU. es una cuestión de matemática simple: la inflación se disparó hace varios años y los salarios no han tenido suficiente tiempo para ponerse al día.

El reciente informe de empleo reveló el martes que el problema empeoró aún más el mes pasado, y un informe separado sobre la inflación que se publicará el jueves podría mostrar que la presión es realmente fuerte.

Los trabajadores estadounidenses ganaron en promedio US$ 36,86 por hora en noviembre, un aumento del 3,5 % en el último año, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso puede sonar como un buen aumento, pero apenas es suficiente para igualar el incremento anual del 3 % en los precios al consumidor. Además, fue el crecimiento anual más bajo de los salarios en EE.UU.

desde mayo de 2021.

Y, por supuesto, eso es solo un promedio, impulsado por un aumento salarial del 4 % el mes pasado entre los que más ganan, según datos de depósitos del Bank of America. Los aumentos de sueldo en los hogares de ingresos medios fueron solo del 2,3 %, y los hogares de bajos ingresos recibieron apenas un 1,4 % más de salario en el último año.

Los aumentos salariales más pequeños y el repunte de la inflación impulsan los problemas de costo de vida en EE.UU.

“El crecimiento salarial está entrando en una crisis sostenida de asequibilidad”, dijo Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US.

El crecimiento anual del salario por hora de los trabajadores estadounidenses alcanzó un máximo del 5,9 % en marzo de 2022 —lo cual nunca fue sostenible—, pero ha ido cayendo de manera constante desde entonces. Esta tendencia es, en parte, resultado de ajustes más pequeños por costo de vida a medida que la inflación ha vuelto a niveles casi normales tras el máximo de cuatro décadas alcanzado en junio de 2022.

Pero la caída en el crecimiento salarial también es resultado de un mercado laboral en deterioro. La economía de EE.UU. ha perdido empleos en tres de los últimos seis meses, y 2025 va camino de registrar el peor crecimiento del empleo desde que la pandemia eliminó un número récord de empleos en 2020.

La gente permanece más tiempo en sus trabajos: la tasa de trabajadores que renunciaron voluntariamente a sus empleos cayó a su nivel más bajo en cinco años en octubre, informó el Gobierno estadounidense la semana pasada. Si los empleadores no están perdiendo trabajadores, hay menos incentivos para ofrecer grandes aumentos salariales para retenerlos.

Por eso el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo la semana pasada que la mejor manera de resolver las preocupaciones sobre el costo de vida en EE.UU. es impulsar el mercado laboral.

La Reserva Federal recortó las tasas de interés en tres reuniones consecutivas, con el objetivo de reducir el costo para que las empresas pidan dinero prestado. En teoría, eso debería liberar más capital para que los empleadores lo destinen a contrataciones. Un mejor mercado laboral daría a los estadounidenses más opciones de empleo, aumentando la cantidad de salario que las empresas necesitarían pagar para retener y atraer trabajadores.

Si esa tendencia continúa, con el tiempo, las personas se adaptarán a los costos que se han mantenido elevados después del impacto en los precios de hace unos años.

Esos precios parecerán relativamente asequibles a medida que crezcan sus salarios, argumentó Powell.

“Vamos a necesitar algunos años en los que la compensación real sea mayor… para que la gente empiece a sentirse bien respecto al tema de la asequibilidad”, dijo Powell la semana pasada en una conferencia de prensa después de que la Reserva Federal recortara las tasas. “Estamos tratando de mantener la inflación bajo control, pero también de apoyar el mercado laboral y salarios fuertes, para que la gente gane suficiente dinero y vuelva a sentirse económicamente saludable”.

Pero también hay otro lado de la ecuación: los precios, que han ido subiendo en los últimos meses. Tras caer a un mínimo de cuatro años del 2,3 % en abril, la inflación anual volvió al nivel del 3 % donde estaba cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo nuevamente en enero.

La buena noticia, según Powell, es que este aumento se debe completamente a los aranceles de Trump, que, en teoría, no contribuirán a problemas de inflación a largo plazo: los precios subirán una vez y la nueva tasa se mantendrá. Los aranceles no hacen que los precios sigan subiendo indefinidamente.

La mala noticia es que los precios aún podrían seguir subiendo desde sus niveles actuales. Las empresas han absorbido aproximadamente el 80 % de los nuevos aranceles de Trump hasta ahora, sus márgenes de ganancia se reducen y comenzarán a trasladar gran parte de esos costos a los consumidores en forma de precios más altos el próximo año, según JPMorgan.

Se espera que el informe del Índice de Precios al Consumidor del jueves muestre que la inflación anual aumentó a 3,1 %, reduciendo aún más la brecha entre el crecimiento de los salarios y el aumento de los precios. Ambas tendencias apuntan en la dirección equivocada, lo que agrava la percepción de que el costo de vida en EE.UU. ya no es asequible.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Matt Egan de CNN contribuyó a este informe.