Powerball sube a un estimado de US$ 1.250 millones después de que no hubo grandes ganadores en el sorteo del lunes

El premio mayor de Powerball aumentó a un estimado de US$ 1.250 millones después de que no hubiera grandes ganadores en el sorteo del lunes por la noche.

Los números ganadores del lunes por la noche fueron 23, 35, 59, 63, 68 y el Powerball rojo fue un 2. También hubo un multiplicador Power Play de 4.

Aunque nadie se llevó el gran premio, dos boletos vendidos en Arizona y California acertaron las cinco bolas blancas y ganaron premios de US$ 1 millón. El sorteo también produjo 43 boletos con premios de US$ 50.000 y 14 boletos con premios de US$ 200.000, según Powerball.

Este es el segundo premio mayor que alcanza al menos US$ 1.000 millones este año y el duodécimo en superar el umbral de esa cifra en los últimos cinco años.

El premio mayor más grande de este año se entregó en septiembre, con un valor de US$ 1.787 millones antes de impuestos. Esta cifra se la repartieron dos ganadores de Missouri y Texas. Se llevaron la suma total US$ 410 millones antes de impuestos, y otros ganadores de lotería han hecho lo mismo.

“Powerball solo ha visto premios mayores de US$ 1.000 millones consecutivos en dos ocasiones, y este llegó justo a tiempo para las fiestas”, declaró Matt Strawn, director ejecutivo de la Lotería de Iowa y presidente del Grupo de Productos de Powerball.

“Si bien es emocionante ver que el premio mayor alcanza este nivel, recuerden jugar con responsabilidad. Un solo boleto de US$ 2 les da la oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, apoyar buenas causas en su comunidad”, agregó.

Que los ganadores reciban realmente el valor anunciado del premio mayor depende de cómo decidan cobrarlo. Los US$ 1.000 millones ofrecidos en el sorteo del sábado solo se habrían pagado si el ganador hubiera optado por 30 pagos escalonados —que las loterías ofrecen a través de una anualidad que tiene en cuenta los intereses— a lo largo de 29 años.

De lo contrario, el afortunado podría optar por una suma global que represente el importe real del premio acumulado el día del sorteo, que para este lunes se estima en US$ 503,4 millones.

Ambas cifras son antes de impuestos. La mayoría de los ganadores del bote del Powerball y Mega Millions suelen optar por el pago único.

