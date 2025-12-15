Trinidad y Tobago permitirá el tránsito de aviones militares de EE.UU. por sus aeropuertos; Venezuela toma medidas

Por Michael Rios, CNN

Trinidad y Tobago anunció el lunes que permitirá que aviones militares de EE.UU. transiten por los aeropuertos del país en las próximas semanas, en medio de crecientes tensiones con la vecina Venezuela.

Según el ministerio de Relaciones Exteriores del país, EE.UU. indicó que los movimientos de las aeronaves serán “de naturaleza logística, facilitando el reabastecimiento y la rotación rutinaria de personal”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Sean Sobers, afirmó que la medida forma parte de los compromisos de la nación de dos islas para cooperar con EE.UU. en materia de seguridad regional.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha realizado ejercicios militares e instalado un sistema de radar en el país caribeño, que Trinidad y Tobago señaló que tiene como objetivo vigilar a los traficantes de drogas en el mar.

Venezuela denunció previamente los ejercicios como una “provocación militar”, pero Sobers negó que fueran un preludio de alguna posible acción militar de EE.UU. cerca del país, en particular en Venezuela.

El lunes, Venezuela anunció que pondría fin a cualquier acuerdo para el suministro de gas natural a Trinidad y Tobago, acusando al país de participar en la incautación por parte de EE.UU. de un petrolero frente a la costa venezolana la semana pasada, sin aportar pruebas de la acusación.

El Gobierno de Venezuela también alegó que la instalación del radar tenía como objetivo hostigar a los barcos que transportan petróleo venezolano. Acusó a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de imponer una “agenda hostil”, y dijo que transformó a su país en un “portaaviones de EE.UU. para atacar a Venezuela”.

CNN ha contactado al ministerio de Relaciones Exteriores y a la oficina de la primera ministra de Trinidad y Tobago para obtener comentarios.

