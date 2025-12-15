¿Quién era el director Rob Reiner y por qué sus películas cambiaron el cine para siempre?

Por Sandra Gonzalez, TuAnh Dam y Danya Gainor, CNN

Robert Reiner, el célebre actor, director y productor, fue encontrado muerto junto a su esposa Michele en su casa de Los Ángeles, el domingo, según informó un portavoz de la familia Reiner. El cineasta tenía 78 años.

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles investigaban un aparente homicidio. “Intentaremos hablar con todos los familiares que podamos para esclarecer los hechos de esta investigación”, declaró el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton. Los investigadores entrevistaban a un familiar el domingo por la noche en relación con las muertes, según informó una fuente policial a CNN.

“Era brillante y amable, un hombre que hizo películas de todos los géneros para desafiarse a sí mismo como artista”, declaró Kathy Bates a través de un representante.

Reiner saltó al estrellato interpretando al yerno de Archie y Edith Bunker en la exitosa serie de los años setenta “All in the Family”, antes de crear una obra diversa y de gran éxito, que incluye clásicos como “This Is Spinal Tap”, “Stand By Me” y “The Princess Bride”. Consolidó su prestigio como director principal con “When Harry Met Sally…”, “Misery” y “A Few Good Men”, que recibió cuatro nominaciones al Oscar.

Reiner nació en 1947, en el Bronx, Nueva York, hijo de Estelle y Carl Reiner, guionista, actor, director y productor, cuyos créditos incluyen “The Dick Van Dyke Show” y “The 2000 Year Old Man”.

Reiner comentó que le resultó un reto salir de la sombra de su padre.

“No sentí la presión de mi padre, sino la interna, porque mi padre había alcanzado un nivel tan alto que pensé: ‘Bueno, no sé si alguna vez podré destacar’”, declaró a The Atlantic, en 2017.

Y lo hizo. Reiner ganó dos premios Emmy por su papel en “All in the Family”, interpretando a Mike Stivic, quien discutía con su suegro conservador en la innovadora serie, que a menudo exploraba temas políticos y sociales a través de la comedia.

Aunque Reiner continuó actuando (participó en la cuarta temporada de “The Bear”, de FX, a principios de este año), pasó a estar detrás de cámaras en la década de 1980, debutando como director con “This Is Spinal Tap”, la comedia musical que prácticamente inventó el falso documental. “Fue pionera en un nuevo formato narrativo”, escribió Reiner en una historia de la película, publicada a principios de este año.

“Spinal Tap” también logró algo más importante, señaló: “Transformó la forma en que la gente habla y piensa sobre la industria musical”.

Tras años de desarrollo, la secuela de la película, “Spinal Tap II: The End Continues”, se estrenó en septiembre de 2025.

Reiner demostró una extraordinaria versatilidad. Tras su primera película, adaptó la historia de iniciación de Stephen King, “Stand By Me”, y luego dirigió la comedia de culto “The Princess Bride”.

“Cuando llegó el momento del estreno de la película, nadie tenía ni idea de cómo venderla”, escribió Reiner en la introducción del libro de Cary Elwes y Joe Layden sobre la creación de “The Princess Bride”. ¿Qué era, en realidad, un cuento de hadas? ¿Una aventura de capa y espada? ¿Una historia de amor? ¿O simplemente una sátira disparatada? Lo cierto es que era, y es, todo lo anterior. No es fácil de plasmar en un tráiler de dos minutos ni en un anuncio de televisión de 30 segundos”. A pesar de las dudas de los estudios y de la escasa audiencia inicial en las salas, la película se hizo increíblemente famosa y fue considerada una producción que desafiaba todos estos moldes.

Dos años después, Reiner entró en la historia del cine con una comedia romántica muy querida que aún se mantiene como una clase magistral de química y una forma de capturar la cultura: “When Harry Met Sally…”.

“El guion lleva mi nombre, pero fue en gran medida una colaboración”, escribió Nora Ephron en la introducción a una versión en libro del guion de esa película. “Rob”, quien por aquel entonces era un hombre muy divorciado, “dijo que tenía una idea: quería hacer una película sobre un hombre y una mujer que se hacen amigos, en lugar de amantes; deciden deliberadamente no tener sexo porque el sexo lo arruina todo; y luego tienen sexo y lo arruina todo”.

En el proceso de dar vida a esa historia, ellos también se hicieron amigos. “Rob es una persona muy extraña”, escribió Ephron. “Es extremadamente gracioso, pero también está extremadamente deprimido, o al menos lo estaba en ese momento; hablaba constantemente de lo deprimido que estaba”. Él incorporó esa oscuridad y esa luz al guion, y Ephron también: “Empecé con un Harry, basado en Rob”. Casi cuatro años después de su primer encuentro, durante el cual Reiner rodó “The Princess Bride”, comenzaron a rodar una película.

La magia de “When Harry Met Sally…” surgió, según Ephron, del hecho de que ella era Sally y Reiner de Harry. Mientras escribían y rodaban la película, intercambiaron información sobre la situación actual de los hombres y mujeres solteros. Ephron le contó a Reiner, por ejemplo, que las mujeres fingían orgasmos, una historia que lo encantó tanto que escribió una de las escenas más famosas de la historia de Hollywood al respecto.

Hubo otros aspectos históricamente destacables de la realización de la película. En un momento dado, se produce una conversación telefónica a cuatro bandas. Reiner creó un escenario para que los participantes pudieran realizar la llamada en directo y reaccionar entre sí. El rodaje requirió al menos 60 tomas y es un excelente ejemplo de la magia del cine que los espectadores podrían dar por sentada.

Otro aspecto destacable de la película es que Reiner se enamoró durante el rodaje. Reiner le contó a Chris Wallace el año pasado que conoció a quien sería su esposa, Michele, fotógrafa, mientras rodaba la película, lo que lo impulsó a cambiar el final por uno más esperanzador de lo que había planeado originalmente.

“Iba a ser que ambos se vieran después de años, hablaran y luego se separaran”, dijo.

Reiner había estado casado previamente con Penny Marshall, una destacada actriz y directora.

Tras “When Harry Met Sally…”, Reiner realizó otra adaptación de King, esta vez mucho más oscura que su primera colaboración. “Misery” le valió a Kathy Bates un Oscar por su papel de una aficionada a la literatura trastornada.

El drama de 1992 “A Few Good Men” no fue su película más famosa, pero sí quizás la más reconocida, obteniendo cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo la primera y única de Reiner a mejor película.

Al igual que su personaje en “All in the Family”, Reiner sentía pasión por los candidatos y las causas progresistas. Apoyó a candidatos presidenciales demócratas, defendió la educación preescolar gratuita y se le atribuyó un papel clave en la revocación de la prohibición del matrimonio igualitario en California.

“Estoy increíblemente orgulloso de formar parte de esto”, dijo Reiner sobre su trabajo en torno al matrimonio igualitario. “Nunca imaginé que alguna vez participaría en algo tan históricamente significativo como esto en mi vida”.

“Rob fue un apasionado defensor de la infancia y de los derechos civiles, desde enfrentarse a las grandes tabacaleras hasta luchar por la igualdad matrimonial y ser una voz influyente en la educación temprana”, declararon Gavin Newsom y su pareja, Jennifer Siebel, en un comunicado.

En 2024, Reiner produjo “God and Country”, un documental centrado en el auge del nacionalismo cristiano.

“Tenemos líderes cristianos conservadores muy prominentes que se manifiestan en contra de los nacionalistas cristianos porque creen que socavan las enseñanzas de Jesús”, declaró Reiner en una entrevista con Jim Acosta, de CNN.

Más tarde, declaró a Christiane Amanpour, de CNN, que Estados Unidos se encontraba en la encrucijada entre la democracia y la autocracia. Pensó que había un camino a seguir.

“Queremos que la gente empiece a dialogar”, concluyó.

