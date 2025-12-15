La extinción de los glaciares se acelera: hasta 4.000 desaparecerían cada año en el mundo

Por Laura Paddison

El funeral del glaciar Pizol en Suiza, celebrado en 2019, marcó un momento simbólico de la crisis climática global. Cientos de personas se congregaron solemnemente para despedirse de esta masa de hielo, que había existido por 700 años. Los dolientes, vestidos de negro, depositaron flores mientras un sacerdote pronunciaba unas palabras, reconociendo oficialmente que el cambio climático causado por el ser humano había reducido el Pizol a solo unos pocos trozos de hielo dispersos.

Pizol no es ni mucho menos el primer glaciar que desaparece. Miles de ellos han desaparecido en las últimas décadas y, a medida que el mundo sigue calentándose, se prevé que desaparezcan a un ritmo cada vez mayor. Una nueva investigación nos da una idea de lo rápido que podría ocurrir esto, y es desolador.

Según un estudio publicado este lunes en Nature Climate Change, si los seres humanos siguen generando contaminación climática, a mediados de siglo el número de glaciares que desaparecerán alcanzará un máximo de hasta 4.000 al año. Eso equivale a perder todos los glaciares de los Alpes europeos en solo un año.

Las investigaciones se han centrado principalmente en la cantidad total o la superficie de hielo perdida por los glaciares a medida que aumentan las temperaturas, en lugar de en los cambios en su número total. Esto se debe en parte a que el número de glaciares es una medida menos clara. Depende de las evaluaciones de lo que constituye un glaciar y los inventarios actuales a veces tienen dificultades para detectar masas de hielo más pequeñas o cubiertas de escombros. Las mejores estimaciones indican que actualmente hay más de 200.000 glaciares en la Tierra.

Sin embargo, los autores del estudio afirman que es importante saber dónde y cuándo desaparecerán los glaciares individuales. Esto demuestra que “el cambio climático no solo genera el derretimiento del hielo, sino que conduce a la extinción completa de muchos glaciares”, dijo Matthias Huss, autor del estudio y glaciólogo de la universidad suiza ETH Zürich, quien habló en el funeral de Pizol en 2019.

Los científicos analizaron los glaciares del planeta utilizando una base de datos global para determinar el “pico de extinción de glaciares”, es decir, el período durante el cual desaparece el mayor número de ellos.

Utilizaron modelos para determinar cuándo cada glaciar individual se volvería demasiado pequeño para ser clasificado como glaciar: definido como cuando su superficie es inferior a 0,01 kilómetros cuadrados o alcanza menos del 1 % de su volumen inicial, medido alrededor del año 2000.

Su análisis reveló que la extinción de los glaciares alcanzará su punto álgido a mediados de siglo, aunque el momento exacto y el alcance dependerán del nivel de calentamiento global.

Si el mundo logra mantener el calentamiento en 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, algo que no parece que vaya a suceder, el número de glaciares que desaparecerán alcanzará su punto máximo alrededor de 2041, con aproximadamente 2.000 al año.

Con un calentamiento de 4 grados, ese tope se desplaza a mediados de la década de 2050 y se intensifica hasta alcanzar unos 4.000 al año. Esto supone entre 3 y 5 veces más que la tasa actual de pérdida global, según el informe.

Si se cumplen los compromisos climáticos, el mundo se encamina actualmente hacia un calentamiento de alrededor de 2,7 grados. A este nivel, el pico de extinción se producirá durante un período más largo, y el mundo perderá alrededor de 3.000 glaciares al año entre 2040 y 2060.

Los investigadores también profundizaron en regiones específicas. En áreas donde predominan los glaciares más pequeños, como los Alpes europeos, partes de los Andes y el norte de Asia, se espera que más de la mitad de los glaciares desaparezcan en las próximas dos décadas, según el informe. También se espera que alcancen su punto máximo de extinción antes, alrededor de 2040.

Por el contrario, las regiones con glaciares más grandes, como Groenlandia y el Ártico ruso, verán un retraso en el pico de extinción de los glaciares, que se producirá más adelante en el siglo.

Que el mundo acabe siendo testigo de la desaparición de 2.000 o 4.000 glaciares al año depende totalmente de cuánto se haga para frenar el calentamiento global.

Se prevé que solo el 20 % de los glaciares permanecerán en 2100 con un calentamiento de 2,7 grados, en comparación con alrededor del 50 % con un calentamiento de 1,5 grados. Con un calentamiento de 4 grados, el mundo se enfrenta a una pérdida casi total de los glaciares.

“Este estudio hace un gran trabajo al destacar el hecho de que no solo los glaciares se están derritiendo en todo el mundo, sino que muchos de ellos podrían desaparecer por completo en las próximas décadas, y la tendencia se está acelerando”, afirmó Eric Rignot, profesor de Ciencias del Sistema Terrestre en la Universidad de California en Irvine, que no participó en la investigación. Se trata de “un punto sin retorno, porque reformar un glaciar llevaría décadas, si no siglos”, declaró a CNN.

Las pérdidas tendrán importantes repercusiones. Los glaciares son una fuente vital de agua para muchas comunidades, pero además son un atractivo turístico que atrae a millones de visitantes cada año y del que dependen muchas estaciones de esquí. También tienen una gran importancia cultural para las comunidades, debido a que están vinculados a las tradiciones locales.

“Son auténticos iconos del cambio climático”, afirma Harry Zekollari, autor del estudio y glaciólogo de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. “Si te acercas a alguien por la calle y le hablas de que las temperaturas han subido dos grados, le cuesta mucho imaginárselo, pero los glaciares son muy visuales”.

