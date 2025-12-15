Muere el director de cine Rob Reiner y su esposa Michele, informó su familia, y la Policía investiga un aparente homicidio

Por Josh Campbell y Lex Harvey, CNN

Un portavoz de la familia Reiner dijo el domingo por la noche que Michele y Rob Reiner han fallecido, describiendo la pérdida como “trágica” y pidiendo privacidad mientras los familiares están de luto.

“Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner.

Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, dijo el portavoz en un comunicado.

No se disponía de más detalles de inmediato.

CNN reportó previamente que Detectives de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) están en el lugar y llevan a cabo una investigación en una dirección asociada con el director de Hollywood Rob Reiner, según informó a CNN una fuente policial.

La División de Robos y Homicidios de LAPD está a cargo de la situación, dijo a CNN un portavoz de LAPD.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a las 3:38 p.m. a una emergencia médica en la cuadra 200 de South Chadbourne Avenue y encontró a un hombre de 78 años y una mujer de 68 años muertos, según un portavoz. Reiner tiene 78 años.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó este domingo por la noche que los investigadores no buscan sospechosos en esta etapa de las muertes de Rob y Michele Reiner.

“No estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna otra manera en este momento”, dijo el subjefe Alan Hamilton en una conferencia de prensa, enfatizando que la investigación aún se encuentra en su fase inicial.

Detectives de la Policía entrevistaron a un familiar la noche de este domingo en relación con las muertes, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación. Hamilton dijo en la conferencia de prensa que aún no se había detenido a nadie ni se estaba entrevistando a nadie “como sospechoso”.

“Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación”, dijo.

Rob Reiner como actor y director abarcó varios géneros. Su obra incluye desde comedias de culto como “The Princess Bride” hasta el drama legal nominado al Oscar “A Few Good Men”.

Su papel revelación fue como yerno de Archie y Edith Bunker en la serie de televisión “All in the Family”, un papel por el que ganó dos premios Emmy en la década de 1970. Su personaje, Mike Stivic, solía verse discutiendo con su suegro conservador en este innovador programa, que a menudo abordaba temas políticos y sociales a través de la comedia.

Aunque continuó actuando —este año tuvo un papel en la cuarta temporada de “The Bear” de FX—, Reiner pasó detrás de cámaras en la década de 1980, haciendo su debut como director con “This Is Spinal Tap”, una comedia musical que prácticamente inventó el género del documental falso. Lanzó una secuela en septiembre.

Reiner nació en 1947 en el Bronx, Nueva York. Sus padres son Estelle y Carl Reiner, el escritor, actor, director y productor cuyos numerosos créditos a lo largo de décadas incluyen “The Dick Van Dyke Show” y “The 2000 Year Old Man”.

Michele Singer Reiner, quien murió el domingo en Los Ángeles junto a su esposo de tres décadas, Rob Reiner, fue una productora, actriz y fotógrafa destacada, y colaboró con Reiner en muchos de sus proyectos más famosos.

Singer Reiner comenzó su carrera como fotógrafa, trabajando en los videojuegos “MysteryDisc” y en el thriller “Misery”, dirigido por Reiner. También actuó, protagonizando la película navideña de Nora Ephron “Mixed Nuts”, y produjo varias películas de Reiner, incluyendo “Shock and Awe” y “Spinal Tap II: The End Continues”, que se estrenó este año.

Singer Reiner fue nominada a un Emmy por el documental “Albert Brooks: Defending My Life”, que produjo y que fue dirigido por su esposo. También produjo “God & Country”, un documental sobre el nacionalismo cristiano en Estados Unidos.

Reiner y Singer Reiner se conocieron en el set de la icónica comedia romántica “When Harry Met Sally”, y Reiner ha dicho que su romance inspiró el emotivo final de la película.

Harry y Sally originalmente iban a separarse, contó Reiner a CNN en 2024.

“Iba a ser que los dos se vieran después de años, hablaran y luego se alejaran el uno del otro”, dijo Reiner. En ese momento, Reiner había estado soltero durante años y no estaba seguro de volver a encontrar el amor.

Pero luego conoció a Singer Reiner y cambió de opinión. Fue presentada por el director de fotografía Barry Sonnenfeld y, según recordó a The New York Times, “me sentí atraído de inmediato”.

La comedia romántica termina, en cambio, con Harry declarando su amor por Sally en una fiesta de Año Nuevo y ambos casándose.

Singer Reiner y Reiner se casaron en 1989, el año en que se estrenó la película, y tuvieron tres hijos juntos: Jake, Nick y Romy.

En una entrevista de 2024 con Senior Planet, Reiner atribuyó la solidez de su matrimonio a su estrecha amistad. “Nos llevamos muy bien y disfrutamos de la compañía del otro”, dijo.

Fuera de su trabajo en Hollywood, los Reiner fueron defensores apasionados de la igualdad matrimonial y el desarrollo infantil temprano, entre otras causas. Ayudaron a fundar la American Foundation for Equal Rights, que luchó contra la Propuesta 8, una iniciativa para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo en California.

En una conversación con Stephen Colbert en el Montclair Film Festival en 2016, Reiner dijo que Singer Reiner motivó su trabajo activista.

“Puedo decir honestamente que la razón por la que he hecho tantas cosas en el ámbito político es en gran parte por ella”, dijo, bromeando, “Ella es mi mechero Bunsen que enciende la llama en mi trasero”.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama dijo que él y su esposa, Michelle, están “desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele” en una publicación en X. “Los logros de Rob en el cine y la televisión nos dieron algunas de nuestras historias más queridas en la pantalla. Pero detrás de todas las historias que produjo había una profunda creencia en la bondad de las personas, y un compromiso de toda la vida de poner esa creencia en acción”, dijo Obama.

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris describió a Rob y Michele Reiner como “queridos amigos” y lamentó sus muertes en una publicación en X.

“El trabajo de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, diálogos e imágenes que dio vida en el cine y la televisión están entrelazados en nuestra cultura. Rob amaba a nuestro país, se preocupaba profundamente por el futuro de nuestra nación y luchó por la democracia de Estados Unidos”, dijo Harris.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la muerte de Rob Reiner como “una pérdida devastadora para nuestra ciudad y nuestro país” en un comunicado este domingo. “Las contribuciones de Rob Reiner resuenan en toda la cultura y la sociedad estadounidense, y ha mejorado innumerables vidas a través de su trabajo creativo y su defensa en la lucha por la justicia social y económica”, dijo Bass.

La representante Nancy Pelosi calificó la noticia de un “asalto mortal” contra el director de Hollywood Rob Reiner y su esposa, Michelle, como “devastadora”. “Es difícil pensar en alguien más extraordinario y excelente en cada campo y esfuerzo que emprendieron”, dijo la expresidenta de la Cámara en una publicación en X.

Pelosi dijo que Reiner “se preocupaba profundamente por las personas y lo demostraba en sus actividades cívicas”, incluyendo su apoyo a la iniciativa First 5 para el desarrollo infantil temprano y su activismo contra la Propuesta 8 de California, una propuesta para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

James Woods, quien protagonizó “Ghosts of Mississippi” dirigida por Reiner, lamentó la pérdida de su “buen” amigo. “Las diferencias políticas nunca se interpusieron en nuestro amor y respeto mutuo”, escribió en X.

El actor Jeremy London dijo en una publicación en X que la partida de Reiner “dejará un vacío en Hollywood que nunca podrá ser llenado”.

“Nada más que amor para ti”, escribió el comediante y actor George Wallace en X, junto a una foto de él y Reiner.

El actor y productor Elijah Wood dijo en X que está “horrorizado de enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa” Michele.

Sean Ono Lennon, hijo de John Lennon y Yoko Ono, calificó a Reiner como “uno de los más grandes de todos los tiempos” en una publicación en X.

“Estoy absolutamente impactada y horrorizada de escuchar sobre Rob Reiner y su esposa Michele”, publicó la actriz y comediante Roseanne Barr en X. “Esto es una injusticia. Rezo por una pronta justicia. Mis condolencias a su familia e hijos”.

Noticia en desarrollo…

Con información de Elex Michaelson, Hanna Park y Sarah Moon, de CNN.