Detienen al hijo de Rob Reiner tras la muerte del cineasta y su esposa

Por Cheri Mossburg y Holly Yan, CNN

Nick Reiner, hijo de Rob y Michele Singer Reiner, fue ingresado en una cárcel de Los Ángeles el lunes, después de que sus padres fueran encontrados muertos en su casa de Brentwood, según consta en los registros penitenciarios.

Sin embargo, los registros no especifican el cargo que enfrenta Nick Reiner. El hombre, de 32 años, enfrenta un cargo por un delito grave y su fianza se fijó en US$ 4 millones, según indican los registros.

Las autoridades están investigando las muertes como aparentes homicidios.

Los investigadores entrevistaron a un familiar el domingo por la noche en relación con las muertes, según informó a CNN una fuente policial familiarizada con la investigación.

Noticia en desarrollo.

