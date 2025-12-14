Mapa de resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile 2025: dónde ganan Kast y Jara

CNN Español

Chile llegó a la segunda vuelta presidencial con José Antonio Kast como favorito, tras reunir el apoyo de toda la derecha, y con Jeannette Jara intentando remontar una desventaja marcada por la baja aprobación del Gobierno de Gabriel Boric. Aunque representan polos opuestos en lo ideológico, ambos candidatos convergen en propuestas centradas en seguridad, migración y economía, reflejo de un clima político en el que la percepción de inseguridad y la presión migratoria dominan el debate público.

Analistas indican que Kast ha capitalizado el descontento y la demanda de orden. El voto obligatorio podría mover a sectores antiestablishment que podrían sumarse a un Congreso inclinado hacia la derecha.

