Kast vence a Jara en segunda vuelta y Chile vuelve a girar, esta vez a la ultraderecha

CNN en Español

El ultraderechista José Antonio Kast fue elegido presidente de Chile al vencer este domingo a la izquierdista Jeannette Jara, según los resultados oficiales preliminares, en una segunda vuelta que lo tenía como favorito luego de haber recibido el apoyo de otros líderes afines.

Con el 95,18 % de los votos computados hasta las 18:00 horas, tiempo de Miami, Kast tiene el 58,30 %, una amplia ventaja frente al 41,70 % de Jara, según los datos del Servicio Electoral de Chile (Servel).

Tras la difusión de los resultados preliminares, Jara reconoció su derrota con un mensaje en su cuenta de X.

“La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile”, dijo.

“A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho”, agregó.

El presidente Gabriel Boric también reaccionó al resultado. En la cuenta oficial de X de la presidencia, difundió un video de la llamada que hizo a Kast, en la que lo felicitó por su victoria y lo invitó al Palacio de La Moneda —sede del Gobierno— para comenzar la transición.

“Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esta sea una transición muy ordenada, respetuosa”, le respondió Kast.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo.