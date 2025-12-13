Vuelo de United a Tokio regresa a Dulles tras perder potencia en motor y generar incendio en vegetación cercana a la pista

Por Alaa Elassar, CNN

Un avión de United Airlines con destino a Tokio se vio obligado a regresar de urgencia al Aeropuerto Internacional Washington Dulles este sábado después de perder potencia en uno de sus motores durante el despegue, lo que provocó un incendio que quemó matorrales a lo largo de la pista y envió a los equipos de emergencia corriendo hacia el lugar.

Mientras el vuelo 803 de United daba la vuelta hacia el aeropuerto, fue visto liberando combustible sobre Dale City, una comunidad de Virginia a casi casi 65 kilómetros de distancia, mientras se preparaba para un aterrizaje de emergencia, según un video captado por un residente en tierra.

“El incendio fue extinguido y el vuelo regresó a Dulles, aterrizando de manera segura alrededor de la 1:30 p.m., hora local, momento en el que fue revisado por los bomberos del aeropuerto”, dijo Emily McGee, portavoz de la Autoridad de Aeropuertos Metropolitanos de Washington.

No se reportaron heridos entre los 275 pasajeros y 15 miembros de la tripulación a bordo, informó la portavoz de United a CNN en un comunicado.

El incidente ocurre en un año turbulento para los viajes aéreos, marcado por alarmas de seguridad de alto perfil, incluyendo incursiones en pistas, lesiones por turbulencia severa y el cierre del Gobierno que ha empeorado la tensión creciente en los sistemas de aviación durante los períodos pico de viaje.

Cada incidente renueva el escrutinio sobre las operaciones de las aerolíneas mientras millones se lanzan a los cielos; incluso emergencias menores de vuelo y problemas de rutina pueden provocar temor tras una serie de incidentes mortales. En enero, 67 personas murieron en una colisión en el aire entre un jet regional de American Airlines y un helicóptero Black Hawk, y en noviembre, un accidente de un avión de carga de UPS en Louisville mató a 14 personas.

El vuelo 803 de United iba de camino desde el Aeropuerto Internacional Washington Dulles al Aeropuerto Haneda de Tokio, según United Airlines. Los datos de FlightAware indican que el mismo avión vuela regularmente entre las dos ciudades.

El avión experimentó una falla de motor durante la salida, según un portavoz de la Administración Federal de Aviación, quien confirmó a CNN que la agencia está investigando el incidente.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en una publicación en X que el Boeing 777 experimentó una separación de la cubierta del motor que encendió el incendio en los matorrales del suelo y elogió a los equipos de emergencia por su rápida acción.

El audio de las transmisiones en vivo del control de tráfico aéreo capta a los controladores coordinando el regreso del jet de manera calmada, pero urgente, discutiendo la liberación de combustible como parte de los procedimientos de emergencia y autorizando el regreso de la aeronave a Dulles mientras los equipos en tierra estaban en alerta.

United dijo que cerró temporalmente un salón United Club en el aeropuerto para asistir a los pasajeros afectados y reubicar a los viajeros, agregando que un avión diferente operaría el vuelo más tarde ese mismo sábado.

Sharif Paget y Graham Hurley, de CNN, contribuyeron a este informe.