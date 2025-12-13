Ningún sospechoso bajo custodia tras reportes de un tiroteo en la Universidad Brown, según las autoridades

Por Danya Gainor, CNN

La policía sigue buscando a un sospechoso mientras se desarrolla una situación de atacante armado en el campus de la Universidad Brown en Providence, Rhode Island, según una alerta de emergencia de la universidad.

La universidad informó en una alerta previa que la policía tenía a un sospechoso bajo custodia.

La alerta pide a los estudiantes que permanezcan ocultos hasta nuevo aviso, cierren las puertas con llave y silencien sus teléfonos. No está claro cuántas personas han resultado heridas.

Los departamentos de policía de Brown y Providence están en la escena cerca de un edificio de ingeniería ubicado en el lado este del campus, según la alerta.

Ha habido más de 70 tiroteos escolares en Estados Unidos en lo que va del año, según un análisis de CNN basado en datos de Gun Violence Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety.

Noticia en desarrollo…

