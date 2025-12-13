Más de un millón de hogares se quedan sin electricidad en Ucrania por intensos ataques rusos

Por Kosta Gak y Tim Lister, CNN

Varias regiones de Ucrania han soportado una noche de ataques rusos con drones y misiles dirigidos a la infraestructura energética que dejaron a más de un millón de hogares sin electricidad, según el ministerio del Interior.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que Rusia había utilizado más de 450 drones y 30 misiles, y que más de una docena de instalaciones civiles en todo el país resultaron dañadas durante la noche del viernes al sábado.

“Es importante que todos vean ahora lo que Rusia está haciendo: cada paso que dan en el terror contra nuestro pueblo, todos sus ataques, porque esto claramente no es para terminar la guerra”, añadió Zelensky.

Los ataques también hirieron a varios civiles y dejaron muchas zonas sin suministro de agua, dijeron las autoridades regionales.

El ministro del Interior, Ihor Klymenko, dijo que los ataques habían dado “duros golpes al sector energético de Ucrania”, y que las regiones de Odesa y Mykolaiv fueron especialmente afectadas.

Los ataques ocurren mientras Steve Witkoff, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para reunirse con Zelensky y funcionarios europeos en Berlín para discutir el avance del plan de EE.UU. para un acuerdo de paz en la guerra que ya lleva casi cuatro años.

Rusia se ha centrado en paralizar la infraestructura energética de Ucrania con la llegada del invierno y, en los últimos meses, ha logrado atacar más objetivos disparando simultáneamente cientos de drones y misiles.

En Odesa, “los objetivos fueron instalaciones portuarias y energéticas. El enemigo atacó el puerto de Odesa, causando un incendio en los almacenes de grano”, dijo Oleksiy Kuleba, vice primer ministro de Ucrania y ministro de desarrollo comunitario y territorial.

La mayor compañía eléctrica de Ucrania, DTEK, informó que 20 subestaciones eléctricas resultaron dañadas en la región de Odesa. Un video proporcionado por DTEK mostraba al personal comenzando a limpiar los escombros en el sitio de una de las subestaciones de energía que fue alcanzada.

Kuleba añadió que en la ciudad sureña de Jersón, la capital regional estaba sin electricidad, lo que afectaba a más de 140.000 clientes. El suministro de agua allí se ha reducido a cuatro horas al día mientras continúan las reparaciones, según funcionarios locales.

En la vecina Mykolaiv, el alcalde de la ciudad, Oleksandr Senkevych, dijo que los ataques habían sido “uno de los más grandes en Mykolaiv y la región en los últimos tiempos”, y añadió que cinco personas resultaron heridas.

En el norte, Chernihiv fue atacada más de 30 veces durante la noche, según Vyacheslav Chaus, jefe de la administración militar regional.

Por su parte, el ministerio de Defensa ruso dijo que más de 40 drones ucranianos fueron interceptados durante la noche. Varios departamentos habitacionales fueron impactados en la ciudad sureña de Saratov, según el gobernador regional Roman Busargin, lo que dejó dos muertos.

El viernes, tres barcos de propiedad turca resultaron dañados en ataques rusos a puertos en la región de Odesa, según un portavoz de la marina ucraniana.

Alemania se prepara en los próximos días para recibir a Witkoff, el enviado estadounidense, así como a delegaciones europeas y ucranianas, para nuevas negociaciones sobre un plan respaldado por Estados Unidos para poner fin a la guerra.

Tras las conversaciones entre funcionarios europeos, estadounidenses y ucranianos en París el viernes, Francia dijo que los europeos, estadounidenses y Ucrania necesitaban acordar una base común en las negociaciones de paz con Rusia.

“Corresponderá a los estadounidenses utilizar su poder y su habilidad para convencer a los rusos de que esta opción de consolidar esta base común entre ucranianos y estadounidenses es en efecto aquella sobre la cual se construye la paz”, dijo la Presidencia francesa.

Los estadounidenses “insisten en el tema de los territorios, mientras que los ucranianos y europeos insisten en las garantías de seguridad, y eso es lo que debe equilibrarse”, añadió la Presidencia.

“Los ucranianos no han hecho un acuerdo sobre los territorios, no están considerando un acuerdo sobre los territorios hoy, no están considerando una ZDM”, o zona desmilitarizada, añadió. Lo que ocurrió en el territorio estaba vinculado con garantías de seguridad, dijo la Presidencia en una rueda de prensa.

El viernes, Rusia dijo que no había visto las nuevas propuestas de paz que resultaron de las conversaciones entre Europa, Estados Unidos y Ucrania, y añadió que puede que no les gusten, según los medios estatales rusos.

“Lo que los estadounidenses están coordinando actualmente con los europeos y los ucranianos, en última instancia, debe mostrársenos. Esto, naturalmente, provocará una reacción correspondiente; tampoco creo que estemos completamente satisfechos”, dijo el asesor del Kremlin Yury Ushakov.

En las líneas del frente, un contraataque ucraniano poco común ha infligido grandes pérdidas a las tropas rusas en la región de Járkiv, según el ejército ucraniano y analistas.

Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas continúan resistiendo la ofensiva rusa que busca tomar el importante centro de Pokrovsk en la región de Donetsk, dijo el comandante en jefe militar Oleksandr Syrskyi este sábado.

Los rusos estaban llevando a cabo “operaciones ofensivas a lo largo de prácticamente toda la línea de contacto,” dijo. “En algunos días, el número de enfrentamientos llega a 300 — el número más alto desde el inicio de la guerra.”

En Járkiv, los ucranianos dicen que han expulsado a las unidades rusas de la ciudad de Kupiansk. El cuerpo Khartiya informó que desde septiembre, más de 1.000 rusos murieron y hubo casi 300 heridos mientras las unidades ucranianas contraatacaban.

Más de 200 soldados rusos estaban actualmente rodeados, añadió el cuerpo Khartiya.

Un video geolocalizado publicado el viernes mostró a las fuerzas ucranianas operando por toda la ciudad.

El mes pasado, el ministerio de defensa ruso afirmó que Kupiansk había sido capturado y que el resto de las fuerzas ucranianas estaban rodeadas.

Comentando sobre la operación de Kupiansk, los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, dijeron que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, “y altos funcionarios militares rusos han estado tratando de presentar la línea del frente en Ucrania como si estuviera a punto de colapsar de manera inminente”. Pero el contraataque ucraniano y “la resistencia a lo largo del resto de la línea demuestran que esta narrativa es falsa”.

Syrskyi dijo que la situación en Pokrovsk y la ciudad adyacente de Myrnohrad seguía siendo difícil, con los rusos trasladando unidades adicionales al área.

“En las últimas semanas, hemos logrado recuperar el control de unos 16 kilómetros cuadrados en la parte norte de la ciudad”, afirmó Syrskyi.

