Guido Pizarro: de capitán en la cancha a líder en el banquillo de Tigres y a un paso de ser campeón

Por Rodrigo Estrada, CNN en Español

La historia reciente de Tigres tiene muchos capítulos memorables, pero pocos tan singulares como el que está escribiendo Guido Pizarro.

El argentino, emblema del club durante más de una década, pasó, en cuestión de días, de portar el gafete de capitán dentro del terreno de juego a dirigir desde el banquillo. Hoy está a un paso de hacer historia en el futbol mexicano: ser campeón como director técnico en el mismo año en el que aún era futbolista profesional.

El 2 de marzo de 2025 marcó un antes y un después en la carrera de Pizarro. Ese día, anunció oficialmente su retiro como jugador y, apenas unas horas más tarde, fue presentado como el nuevo director técnico de Tigres tras la salida del serbio Veljko Paunovic. La decisión sorprendió a muchos, pero no al interior del club. La directiva apostó por alguien que conoce la institución como pocos, que entiende la identidad del equipo y que llevaba años preparándose para este momento.

Más allá de su trayectoria como futbolista, Guido Pizarro llegó al banquillo con credenciales sólidas. Cuenta con la Licencia Pro de la Federación Mexicana de Fútbol, además de un máster en Dirección Deportiva por la Universidad de Barcelona. No fue una improvisación, sino la culminación de un proceso que el propio Guido había venido construyendo mientras aún competía en el rectángulo verde.

Su último partido como jugador fue simbólico. En la jornada 10 del Clausura 2025, Tigres visitó al Necaxa de Nicolás Larcamón y se llevó la victoria por 1-2. Pizarro fue titular y capitán. Un día después, ya sin botines, asumió la responsabilidad de dirigir al mismo grupo desde la línea técnica. Una transición tan abrupta como pocas veces vista en el fútbol mexicano y en el balompié mundial.

Ese primer torneo como jugador/director técnico dejó señales claras de lo que vendría. Tigres alcanzó las semifinales, aunque fue eliminado por Toluca, equipo que terminaría levantando el título ante América. Aquella derrota quedó como una espina clavada, pero también como una experiencia formativa para un técnico que aún está en construcción.

Hoy, el escenario es muy distinto. En este Apertura 2025, Guido Pizarro ha guiado a Tigres a una final tras un camino donde se mostraron sólidos, culminando como sublíder de la temporada regular con 36 puntos. En cuartos de final eliminó a Tijuana, un rival incómodo y competitivo. En semifinales, superó a Cruz Azul en una serie exigente, mostrando un equipo ordenado, intenso y con una identidad táctica clara. Ahora, el destino lo vuelve a cruzar con Toluca, el mismo rival que lo dejó fuera meses atrás.

La narrativa es inmejorable. Pizarro, que hace poco más de un año aún repartía el balón en el mediocampo, está a 90 minutos de consagrarse campeón como entrenador. De lograrlo, no solo levantaría un trofeo más para Tigres, sino que se convertiría en un caso prácticamente inédito: campeón como director técnico en el mismo año en el que fue futbolista activo.

Algunos casos en Latinoamérica que podrían asemejarse son el del también argentino Matías Almeyda, quien era jugador de River Plate, descendió de categoría, después asumió el cargo como entrenador y un año después se consagró campeón de la “B” para subir nuevamente a primera división.

Otro símil es el de Filipe Luís, quien en 2024 se retiró como jugador del Flamengo, para después, en septiembre de ese mismo año, asumir la dirección técnica. En un lapso corto, el brasileño ya hizo historia y ganó la Copa y Supercopa de Brasil, así como el Campeonato Carioca y la Serie A. Eso no es todo, sino que recientemente también consiguió su primer título internacional alzando la Copa Libertadores de América frente al Palmeiras.

Más allá del resultado final, Guido Pizarro ya dejó claro que su liderazgo va más allá de estar dentro del terreno de juego. Supo reinventarse, asumir riesgos y dar el salto en el momento más delicado. Hoy, Tigres no solo pelea por un título, también es testigo del nacimiento de un nuevo referente desde el banquillo, y el fútbol mexicano, de una historia que difícilmente se repetirá.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.