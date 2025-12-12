Trump le da una victoria a Elon Musk sobre un antiguo enemigo

Por John Towfighi, CNN

El presidente Donald Trump decretó el jueves una revisión de dos importantes firmas asesoras de voto por poder —empresas que asesoran a los accionistas sobre sus votos— que previamente habían provocado la ira del CEO de Tesla, Elon Musk, y de otros en el sector empresarial de Estados Unidos.

El decreto señala a los dos actores más grandes del mercado: Institutional Shareholder Services (ISS) y Glass Lewis.

Las firmas asesoras de voto por poder, como ISS y Glass Lewis, ofrecen recomendaciones sobre cómo los grandes inversionistas, como los fondos de pensiones, deberían votar en decisiones corporativas y en juntas de accionistas, a veces para consternación de otros accionistas o incluso de los ejecutivos de la empresa.

El decreto de Trump instruye a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) a revisar a ISS y Glass Lewis, poniendo especial atención en su uso de políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y de medio ambiente, responsabilidad social y gobernanza (ESG).

“Incluso si no hay un cambio inmediato en las reglas, los consejos de administración, los inversores institucionales y las propias firmas toman nota”, dijo a CNN Kerry Berchem, socia de Akin y colíder de la práctica de gobernanza corporativa y activismo de la firma. “Esto puede influir indirectamente en el comportamiento: las firmas pueden modificar recomendaciones, aumentar la transparencia o ajustar metodologías para evitar conflictos con los reguladores.”

El decreto es una victoria para Musk, quien se ha quejado del papel de ISS y Glass Lewis en el asesoramiento a los accionistas. Las firmas asesoras han recomendado previamente que los inversionistas voten en contra de decisiones corporativas en Tesla, como otorgar a Musk un paquete salarial más elevado.

Algunos en Wall Street también han expresado su preocupación por la influencia de las firmas asesoras de voto en las decisiones de los accionistas. El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, se ha manifestado en contra de las empresas, llamándolas “incompetentes”.

Según el decreto, ISS y Glass Lewis “utilizan su considerable poder para promover y priorizar agendas radicales con motivaciones políticas”, incluyendo DEI y ESG.

Estas firmas asesoras de voto han ofrecido investigaciones y consejos que incorporan inversiones ESG, lo cual ha sido criticado por muchos conservadores.

Bajo la presión del Gobierno de Trump, el sector empresarial de Estados Unidos ha experimentado un cambio generalizado alejándose de las políticas DEI y ESG que se adoptaron hace algunos años.

“El presidente Trump y muchos aliados republicanos han dejado clara su preocupación por el ‘capitalismo woke’, la idea de que las corporaciones, inversionistas o asesores impulsan agendas políticas o sociales (como ESG, DEI, políticas climáticas) que él considera contrarias a los intereses financieros de los accionistas o a las prioridades económicas tradicionales de EE.UU.”, dijo Berchem.

“El movimiento del presidente Trump no cambiará de inmediato el asesoramiento de voto, pero indica un mayor escrutinio, sin duda sacude la industria y sutilmente cambia la dinámica de poder a favor de las juntas directivas”, agregó.

ISS, fundada en 1985, y Glass Lewis, fundada en 2003, asesoran a grandes inversores institucionales como BlackRock, fondos de pensiones y otros gestores de activos. ISS y Glass Lewis pertenecen a empresas en Alemania y Canadá, respectivamente.

Los inversores institucionales que gestionan hasta billones de dólares pueden invertir en tantas empresas que, cuando se trata de juntas anuales de accionistas y votaciones, necesitan más información sobre qué decidir.

Las firmas asesoras de voto realizan investigaciones y asesoran sobre cómo votar en decisiones que incluyen compensación ejecutiva, estructura de la junta directiva, temas climáticos y medioambientales y posibles fusiones y adquisiciones.

“Me pregunto si la gobernanza corporativa estadounidense debería ser determinada por instituciones internacionales con fines de lucro que pueden tener sus propias opiniones firmes sobre lo que constituye una buena gobernanza corporativa”, escribió Dimon en su carta anual a los accionistas de 2023.

Un portavoz de ISS dijo en un comunicado que la empresa está al tanto del decreto y lo revisará mientras considera los próximos pasos: “ISS no dicta ni establece estándares de gobernanza corporativa y sigue firmemente comprometida a operar de manera profesional, ética, independiente y en el mejor interés de nuestros clientes, como lo hemos hecho históricamente”.

Un portavoz de Glass Lewis dijo en un comunicado: “Mientras seguimos revisando el decreto completo, apreciamos la claridad que proporciona para comprender lo que el Gobierno espera de todas las empresas en el espacio de asesoría de voto por poder. Glass Lewis siempre ha operado con los más altos estándares éticos, con nuestros clientes como eje de todo lo que hacemos”.

El decreto de Trump resalta cuán influyentes se han vuelto ISS y Glass Lewis, dijo a CNN Lawrence Elbaum, socio de fusiones y adquisiciones en Sullivan & Cromwell y codirector de su práctica de defensa contra activismo de accionistas.

“Esto se produce tras los esfuerzos de diferentes estados y otros grupos para intentar limitar la influencia de ISS y Glass Lewis”, dijo Elbaum. “Así que no me sorprende el decreto”.

Abogados de Sullivan & Cromwell representan a Trump en un caso penal en Nueva York.

Elbaum no está relacionado con este caso.

Las firmas de asesoría de voto por poder han estado bajo presión en los últimos meses. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha demandado a ISS y Glass Lewis, alegando que las empresas están violando las leyes antimonopolio estatales.

El decreto de Trump también ordena a la Comisión Federal de Comercio investigar si ISS y Glass Lewis están violando las leyes antimonopolio.

Aun así, Elbaum advirtió que, hasta que se completen las revisiones gubernamentales, es difícil saber exactamente qué sucederá con las firmas de asesoría.

“Diría que este decreto es un impulso inicial hacia una ‘victoria’ para Musk y Dimon, pero en última instancia no sabremos si ha habido una ‘victoria’ hasta que esto avance y las agencias gubernamentales hagan su trabajo”, dijo Elbaum.

