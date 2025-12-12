EE.UU. sanciona a miembros de la familia de Maduro y buques que, según afirma, transportan petróleo venezolano

Por Michael Rios, Lex Harvey, Sandi Sidhu y Isaac Yee, CNN

Estados Unidos anunció nuevas sanciones a compañías navieras y buques que, según dice, ayudan a transportar crudo venezolano, lo que pone más presión sobre un importante pilar del Gobierno del presidente Nicolás Maduro un día después de que incautara un petrolero sancionado que probablemente transportaba combustible por valor de millones de dólares frente a las costas del país.

Tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, así como otro empresario afín a Maduro, también fueron incluidos en la lista de sanciones publicada el jueves por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Dos de los sobrinos sancionados habían sido condenados previamente por narcotráfico en Estados Unidos, y luego liberados en un intercambio de prisioneros.

El Tesoro afirmó que los seis buques incurrieron en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras que proporcionaron recursos financieros al Gobierno de Maduro. Cuatro de los buques tienen bandera panameña. Los otros dos tienen bandera de las Islas Cook y Hong Kong.

La medida intensifica aún más la campaña de presión que lleva meses llevando adelante la administración Trump sobre Venezuela, que ha incluido el traslado de miles de tropas y un grupo de ataque de portaviones al Caribe, ataques a presuntos barcos cargados de drogas y reiteradas amenazas contra Maduro.

El miércoles, personal estadounidense armado incautó un petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana que presuntamente había estado involucrado en una “red de transporte ilícito de petróleo” en apoyo a países como Venezuela e Irán, según la secretaria de Justicia, Pam Bondi.

Venezuela alberga la mayor masa de crudo conocida del planeta, pero las sanciones internacionales y una profunda crisis económica han paralizado la industria petrolera del país.

Sin embargo, la empresa estatal de petróleo y gas natural PDVSA todavía representa la mayor fuente de ingresos para el Gobierno de Maduro, con problemas de liquidez, en parte gracias a una red de buques oscuros que introducen crudo venezolano de contrabando en las cadenas de suministro globales.

La incautación del combustible y las últimas sanciones a empresas y barcos acusados ​​de ayudar a transportar petróleo venezolano podrían inyectar incertidumbre en esas operaciones, dijo Muyu Xu, analista del sector sénior de la firma de inteligencia comercial Kpler.

“Lo que tenemos que tener en cuenta en los próximos días es si las cargas se retrasarán, si ellos (Venezuela) verán menos buques petroleros yendo al Caribe”, comentó a CNN.

“Para atraer estos buques, probablemente Venezuela tenga que pagar fletes más altos a los armadores”.

Es posible que se produzcan más incautaciones en las próximas semanas a medida que Estados Unidos aplica presión sobre Maduro, afirmó anteriormente a CNN un alto funcionario estadounidense.

Maduro ha afirmado que la creciente campaña de Trump en su contra está motivada principalmente por el deseo de obtener petróleo venezolano.

Reuters informó que Maduro manifestó que el barco, conocido como Skipper, transportaba casi dos millones de barriles de petróleo “a los mercados internacionales” cuando fue incautado.

Los precios del crudo se mantienen alrededor de los US$ 58 por barril en Estados Unidos.

Si el petrolero transportaba alrededor de 1,8 millones de barriles de crudo Merey, Xu de Kpler dijo a CNN que el valor de la carga desembarcada sería de alrededor de US$ 84 millones.

Venezuela produce alrededor de un millón de barriles de petróleo al día, pero solo representa alrededor del 0,8 % de la producción mundial de crudo.

Ese volumen es menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro tomara el control del país en 2013 y menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles que extraía antes de la llegada del Gobierno socialista al poder en 1999.

CNN se ha comunicado con el Gobierno venezolano para solicitar comentarios sobre las últimas sanciones.

El petrolero incautado se dirigía a Cuba y transportaba crudo venezolano cuando fue incautado por fuerzas estadounidenses.

Sucedió casi al mismo tiempo que la líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado aterrizaba en Oslo, después de desafiar una prohibición de viajar y huir del país.

El petrolero, anteriormente llamado Adisa, fue sancionado por Estados Unidos en 2022 por facilitar el comercio de crudo para Hezbollah y la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

El Skipper había ocultado su verdadera ubicación mientras estaba atracado en una terminal venezolana el mes pasado, según datos satelitales y de navegación revisados ​​por CNN.

El tanquero enarbolaba bandera guyanesa, a pesar de no estar registrado en Guyana, según informó el Departamento de Administración Marítima del país.

Ninguno de los seis buques sancionados el jueves se encontraba en el Caribe a primera hora del viernes EST, según los datos de envío de AIS revisados ​​por CNN.

A primera hora del viernes (hora del este), había al menos ocho petroleros bajo sanciones estadounidenses relacionadas con la guerra de Irán o Rusia contra Ucrania cerca de puertos venezolanos o frente a sus costas, de acuerdo con datos de transporte marítimo de AIS revisados ​​por CNN y cotejados con información del Tesoro de EE.UU.

Esto incluye tres petroleros que se encuentran cerca de la Terminal Petrolera de Puerto José, la misma donde el buque recientemente incautado, Skipper, fue avistado en imágenes satelitales el mes pasado.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el Skipper ahora viajará a un puerto estadounidense, donde las autoridades estadounidenses pretenden tomar posesión de su cargamento de crudo.

Mientras tanto, Maduro dijo que la incautación marcaba “una nueva era de piratería naval criminal en el Caribe” y su Gobierno presentó una denuncia formal ante la Organización Marítima Internacional.

Xu, de Kpler, comentó que si Estados Unidos comenzara a arrestar tripulaciones o a detener cargamentos con frecuencia, podría ser un problema para la capacidad de Venezuela de exportar su petróleo.

“Podría ser realmente problemático, porque quizá en algún momento los armadores se den cuenta de que el riesgo es demasiado alto y nadie querrá ir”, sostuvo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Steffano Pozzebon, de CNN, contribuyó a este reporte.