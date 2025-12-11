A Trump no le preocupan los lazos entre Putin y Maduro, dice la Casa Blanca

Por Kevin Liptak, CNN

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump no está preocupado por los lazos cálidos entre los líderes autocráticos de Venezuela y Rusia, quienes hablaron por teléfono este jueves.

“No creo que eso le preocupe al presidente en absoluto”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, cuando se le preguntó sobre la llamada entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los dos gobernantes mantuvieron una llamada telefónica en la que Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas de Maduro, según un comunicado del Kremlin.

El Kremlin también dijo que los dos líderes expresaron la intención de llevar a cabo varios “proyectos conjuntos” relacionados con la economía, el comercio y la energía.

La conversación se produjo en un momento de tensión entre Estados Unidos y ambos países. Trump se ha sentido frustrado con Putin por no aceptar poner fin a la guerra en Ucrania, y ha estado aumentando la presión sobre Maduro mediante un despliegue militar en la región.

