Ucrania envió una propuesta de paz actualizada a Estados Unidos, dice una fuente

Ucrania ha enviado a Estados Unidos una propuesta de paz actualizada para poner fin a la guerra de Rusia, dijo a CNN este miércoles un funcionario ucraniano con conocimiento de las negociaciones.

El desarrollo se produce pocos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera a Politico que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, necesitaba “ponerse las pilas” y “empezar a aceptar cosas”, argumentando que Rusia tiene la ventaja y una posición negociadora más fuerte.

Noticia en desarrollo…