Trump se divierte pero no comprende el dolor de los estadounidenses por los altos precios

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump ciertamente se sintió mejor. Es más dudoso que haya logrado lo mismo con los votantes desanimados, atormentados por los altos precios.

Trump disfrutó de regresar a un evento de estilo de campaña el martes por la noche, interactuando con el público como si fuera un comediante, destrozando su guión y enfatizando una retórica salvaje con gestos clásicos de las manos, como si tocara un acordeón imaginario.

Los republicanos vulnerables le han suplicado a Trump que demuestre que sabe lo difícil que es pagar el alquiler, la comida y la atención médica. Él respaldó de palabra sus esperanzas en un distrito clave del noreste de Pensilvania, declarando: “Mi prioridad es que Estados Unidos vuelva a ser asequible”.

Pero que nadie intente culparlo por los altos precios, a pesar de su guerra arancelaria global que encareció los bienes de consumo importados.

“Los demócratas dicen ‘los precios son demasiado altos’, sí, son demasiado altos, porque (los demócratas) los hicieron subir demasiado, y ahora están bajando”, afirmó Trump. Estuvo a punto de refutar su afirmación de que la cuestión de la asequibilidad es un “engaño” demócrata, pero luego insistió en que ya había bajado los precios en general.

Y de todos modos, el comentario crítico se perdió en el pantano de una hora y media del característico “tejido” de la campaña de Trump mientras se jactaba de sus victorias en las elecciones de 2024, criticaba la energía eólica, preguntaba a su público si si “dormilón” o “corrupto” era el mejor apodo para Joe Biden, parodiaba un acento escocés e insistía en que solo gracias a él los estadounidenses pudieron volver a decir “Feliz Navidad”.

Incorregible como siempre, Trump satirizó el propósito de este viaje. “Si leyera lo que hay en el teleprompter, todos se estarían quedando dormidos ahora mismo”, bromeó.

Sonriendo radiantemente a sus ruidosos seguidores, ofreció una de sus actuaciones más enérgicas en semanas, después de haber parecido dormitar dos veces en eventos de la Casa Blanca.

Pero nunca cambiará. Tras una vida de exageraciones, le cuesta admitir que las cosas sean menos que espectaculares bajo su mando. “Somos el mejor país del mundo”, rugió Trump, antes de mostrar gráficos que supuestamente mostraban aumentos en los salarios reales y caídas en los precios de los alimentos.

“Que los demócratas hablen de asequibilidad es como que Bonnie y Clyde prediquen sobre seguridad pública”, exclamó Trump, pero no ofreció nuevos planes para abordar los precios altos o los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible que están a punto de expirar y que significarán primas duplicadas para muchos estadounidenses el próximo año.

El triunfalismo de Trump contrastó marcadamente con el sentimiento de muchos votantes.

Las encuestas muestran que los estadounidenses han perdido la fe en la gestión económica de Trump. La confianza del consumidor está cerca de mínimos históricos y, contrariamente a sus afirmaciones, la mayoría de los precios no han bajado significativamente desde que asumió el cargo.

Una residente de Pensilvania le contó a CNN este martes lo difícil que es mantenerse a flote en la economía actual.

“Lo escuché mucho hablando de que iba a hacer que las cosas volvieran a ser asequibles cuando se postulaba”, declaró Lynn Weidner, miembro de la junta ejecutiva de SEIU Healthcare, en el programa “The Situation Room” de CNN.

“Y ahora la asequibilidad es aparentemente un engaño, y simplemente no me parece que tenga sentido”, se quejó Weidner, quien se describió a sí misma como republicana de toda la vida.

La brecha entre la retórica de Trump y la experiencia de los estadounidenses cobrará especial importancia si el malestar público sobre la economía no mejora antes de las elecciones intermedias del próximo año.

La situación es especialmente tensa en el condado de Monroe, donde Trump se presentó el martes, y ganó por poco más de 600 votos en las elecciones de 2024.

Los republicanos ganaron dos distritos congresionales adyacentes por unos 4.000 y 6.000 votos respectivamente, lo que los convierte en los principales objetivos de los demócratas en su afán por recuperar la Cámara de Representantes.

Por eso, algo que Trump dijo incluso antes de viajar a Pensilvania el martes podría resultar tan perjudicial. Cuando Dasha Burns, de Politico, le preguntó cómo se calificaría en la economía, el presidente respondió: “Excelente”.

Esto podría no envejecer bien. Si los republicanos pierden la Cámara de Representantes, se sumará a la lista de frases que definen a las administraciones fallidas, junto con la “Misión cumplida” del presidente George W. Bush tras la guerra de Iraq y la ingenua “Bidenomics”.

Trump ha utilizado con maestría la ira de los votantes para ganar la Casa Blanca en dos ocasiones, en 2016 y 2024. Pero no es tan bueno para comprender su dolor.

Últimamente parecía preocupado por casi todo lo demás y da la impresión de ser un presidente multimillonario desconectado de la realidad. Está obsesionado con su nuevo salón de baile en la Casa Blanca, quiere transformar el aeropuerto de Dulles y se está lanzando a la aventura de dejar un legado en política exterior.

Durante la campaña, Trump encontró la manera de identificarse con las quejas del ciudadano común mediante mítines, lo que le ayudó a transformar el Partido Republicano en un movimiento obrero.

Pero desde que regresó a la Casa Blanca, se ha mostrado más distante y pasa la mayoría de los fines de semana con los miembros adinerados de su club Mar-a-Lago en Florida, y parece sentirse más cómodo en compañía de gigantes empresariales y magnates tecnológicos.

A esta gente no le preocupa el precio de la comida ni cómo pagar la vivienda o la atención médica.

Trump siguió el martes el inútil camino de los presidentes que se meten en problemas por la economía y salen a recorrer el país a intentar demostrar que les importa.

En raras ocasiones, destacó partes de su proyecto de ley de política interna, One Big Beautiful Bill, incluyendo la eliminación de impuestos sobre las propinas. Y predijo salarios más altos con sus reformas fiscales, de las cuales los más ricos se beneficiarán más.

Leer largas listas de leyes aprobadas y prometer que las cosas están mejorando rara vez funciona. Pregúntenle a Biden.

En junio de 2022, con una inflación interanual del 9,1 %, viajó a Filadelfia. “En resumen, creo firmemente que hemos logrado un progreso extraordinario al sentar nuevas bases para nuestra economía, lo cual se hará evidente una vez que la inflación global comience a ceder”, predijo Biden, y añadió que “nunca había sido más optimista sobre Estados Unidos que hoy”.

Pero los votantes sabían que la vida era más cara, una de las razones por las que Trump dominó el tema de la asequibilidad en 2024.

Hay algo de cierto en las afirmaciones del actual presidente de que Biden le dejó una mala mano con los precios.

Los costos de los alimentos y el alquiler han subido un 30 % en los últimos cinco años, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Pero si bien estos datos sugieren que la crisis del coste de la vida no es solo culpa suya, la situación no ha mejorado considerablemente.

Cuando Trump asumió el cargo, la inflación era del 3 %, bajó durante el verano, pero ahora está en alza y volvió a subir al 3 % en septiembre.

Trump ha demostrado su habilidad para aprovechar su poder y ordenar grandes inversiones extranjeras.

Reclamó US$ 100.000 millones solo para Pensilvania, como parte de lo que, según él, ha sido una ganancia inesperada multibillonaria para Estados Unidos hasta ahora bajo su mandato.

Sus políticas también están convenciendo a algunas empresas de reubicar fábricas dentro del país.

Hyundai anunció este año una inversión de US$ 20.000 millones que incluye una planta siderúrgica de US$ 5.800 millones en Louisiana para abastecer a sus fábricas de Alabama y Georgia.

Rolls-Royce está implementando un programa de US$ 75.000 millones para fabricar sus motores mtu Serie 4.000 para yates de lujo, locomotoras y generadores en Carolina del Sur.

Pero incluso si el plan de Trump para una nueva era dorada de la industria manufacturera funciona, llevará años y no aliviará la frustración de los votantes por los altos precios en el corto plazo.

Mientras tanto, sus otras políticas podrían frenar la inversión extranjera. Los aranceles aumentan los costos de las materias primas y los componentes que necesitan las fábricas estadounidenses.

El constante aumento, reducción y suspensión de aranceles arbitrarios por parte de Trump sofoca la certeza que valoran los inversores.

El sector manufacturero perdió cerca de 30.000 empleos entre febrero y febrero, justo después de que Trump asumiera el cargo, según datos mensuales de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Peor aún, la incertidumbre podría causar malestar a largo plazo. En un artículo reciente de la revista Foreign Affairs, los profesores Jonathan Haskel y Matthew Slaughter advirtieron que el presidente podría frenar la inversión empresarial y estancar el crecimiento, reflejando el impacto económico de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Pero Trump sigue insistiendo en que las cosas nunca han estado mejor. El martes celebró los “mejores 10 meses de la historia de la presidencia” y disfrutaba demasiado de su regreso a los mítines de campaña como para considerar las consecuencias políticas de su negación.

“En realidad me gusta, me divierto, no he leído prácticamente nada del estúpido teleprompter”, exclamó.

