Las 5 cosas que debes saber este 10 de diciembre: plan de Trump para Maduro, María Corina Machado y Zelensky

Informan que María Corina Machado no estará en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo. Trump dice que Rusia tiene “la ventaja” y que Zelensky debe aceptarlo. Allanan la Asociación del Fútbol Argentino y a 30 clubes. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

La líder opositora venezolana María Corina Machado no estará en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo, informó el Instituto Nobel. “María Corina Machado ha hecho todo lo posible para asistir a la ceremonia de hoy. Un viaje en una situación de extremo peligro. Aunque no podrá asistir a la ceremonia ni a los eventos de hoy, nos complace profundamente confirmar que se encuentra bien y que estará con nosotros en Oslo”, dijo el instituto.

Tras meses de una campaña de presión militar en la región y de amenazas contra Nicolás Maduro, el Gobierno de Trump trabaja en planes para el día después en caso de que el presidente venezolano sea expulsado del poder, según dos altos funcionarios de la administración y otra fuente familiarizada con el asunto. Los planes se elaboran discretamente y se guardan bajo llave en la Casa Blanca, dijeron las fuentes.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Rusia tiene “la ventaja” y una posición de negociación más fuerte mientras busca alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, y agregó que ya es hora de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, “empiece a aceptar las cosas”.

El presidente Donald Trump evitó decir si intentará revocar la ciudadanía de personas nacidas en Estados Unidos si gana el caso sobre ciudadanía por nacimiento que la Corte Suprema aceptó examinar recientemente, pero añadió que sería “devastador” si pierde el caso.

Eileen Higgins será la próxima alcaldesa de la ciudad de Miami, según una proyección de la Mesa de Decisión de CNN, lo que rompería una racha republicana de casi 30 años y da a los demócratas otro ejemplo de buen desempeño en las elecciones durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

Allanan la Asociación del Fútbol Argentino y a 30 clubes

Un juez argentino ordenó el allanamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de más de 30 clubes de fútbol en forma simultánea, confirmó a CNN una fuente policial, en una causa en la que se investiga el presunto lavado de dinero por parte de la financiera Sur Finanzas, uno de los principales auspiciantes de la casa rectora del fútbol argentino.

Jimmy Kimmel continuará con ABC de Disney por al menos un año más

Una fuente familiarizada con el acuerdo le dijo a CNN que Kimmel firmó una extensión de un año para continuar con su programa nocturno hasta mayo de 2027.

Jair Bolsonaro será interpretado por Jim Caviezel en una película biográfica

Jair Bolsonaro estará en los cines. No literalmente, ya que el expresidente de Brasil aún cumple una condena de 27 años de prisión por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder su reelección en 2022. Pero una nueva película sobre su carrera está en camino, según publicaciones en redes sociales de los hijos de Bolsonaro y otros aliados políticos.

US$ 300 millones

La arquidiócesis de Nueva York anuncia que creará un fondo de US$ 300 millones para víctimas de abuso sexual.

“Sus días están contados”

—Lo dijo el presidente de EE.UU., Donald Trump, tras reiterar sus amenazas contra su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y al subrayar que los ataques contra lanchas en el Caribe son necesarios para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Miles de perros Golden Retriever rompen un récord en Buenos Aires

Los Bosques de Palermo, en Buenos Aires, fueron el punto de encuentro de miles de personas y sus perros Golden Retriever, congregados para romper un récord informal de la mayor cantidad de perros de esa misma raza reunidos en un mismo sitio. El organizador informó que se contabilizaron 2.397 ejemplares y que se estableció una nueva marca.

🧠 La respuesta del quiz es: B. Niños de toda Australia se despertaron el miércoles sin acceso a sus cuentas de redes sociales debido a una prohibición que es pionera en el mundo, diseñada para proteger a los menores de 16 años de algoritmos adictivos, depredadores en línea y acosadores digitales.

