John Cena: de cargar a la WWE en sus hombros a ícono del entretenimiento

Cuando John Cena debutó en la WWE, el panorama del “deporte entretenimiento” era muy diferente al de ahora.

Cena entraba en un terreno donde aún sonaban otros titanes de la industria, como Undertaker, The Rock, HHH o Stone Cold Steve Austin, pero su irrupción, violenta, marcó el inicio de una era donde revolucionó todo a su paso.

El oriundo de West Newbury, cerca de Boston, Massachusetts, entró al ring con la cara apretada y un gesto de piedra, para retar al entonces campeón de la compañía, el exmedallista de oro olímpico en lucha grecorromana, Kurt Angle, aduciendo que él era todo “agresión sin reglas”.

Pasó por un par de transformaciones en su personaje, desde el rapero, que en efecto llegó a grabar una producción discográfica mientras su carrera ascendía como la espuma a mediados de los 2000 en WWE, hasta convertirse en lo que Vince McMahon jamás pensó que tendría: un nuevo Hulk Hogan.

Amado por los niños, las mujeres caían rendidas ante su estampa de exfísicoculturista, y no tan querido entre los adolescentes que se cansaban de verlo ganar siempre, Cena se volvió la imagen icónica de la compañía, hasta entrada la segunda década de los 2000.

Cena es actualmente el luchador que ha ganado más veces en la historia de la WWE el título al campeón mundial, con un total de 17 veces. 14 veces como campeón de la WWE, tres más como campeón del peso pesado. Además, es uno de los 25 campeones de Grand Slam, es decir, que ganó todas las coronas de la compañía.

Logró, además de los campeonatos mundiales, cinco veces el título de Estados Unidos, una vez el Intercontinental (ahora, en su tour de despedida) y cuatro veces campeón mundial en parejas.

Su preponderancia en la compañía fue tal que, en su periodo como campeón, terminó encabezando cinco veces el evento más importante del año para WWE, Wrestlemania.

No obstante, la carrera de Cena comenzó a mermar en el ring al combinarse con una prolífica trayectoria en el cine y la televisión, recorriendo el mismo camino que alguna vez también transitó su predecesor como estandarte de la empresa de lucha, Dwayne “The Rock” Johnson.

Al punto que terminó siendo presentador del Premio Oscar en 2024, con una polémica aparición donde terminó saliendo al escenario cubierto por apenas una diminuta toalla.

Además, esa fama fue aprovechada por el artista para realizar labores de filantropía, convirtiéndose también en la imagen de la fundación Make A Wish, que consiste en cumplir los deseos de niños en condiciones críticas de salud.

Cena anunció a finales de 2024 que este sería su último año en la WWE. El cuerpo, a sus 48 años, ya no le responde de la misma forma, y él confesó en esa conferencia de prensa que quisiera dedicarle más tiempo a su nueva esposa y a sus proyectos en el cine.

Realizó un tour de despedida que lo llevó a darle la vuelta al mundo con la WWE en 2025, combatiendo en distintas ciudades en Estados Unidos, Europa y hasta en Japón y Australia.

Pero, sin dudas, después de que se toque la campana y se dé la cuenta de tres en su último combate el sábado 13 de diciembre en Washington, gane o pierda, su enorme legado lo deja como uno de los más grandes luchadores de todos los tiempos, y un personaje que con sus mímicas y gestos cargó con la WWE en sus hombros hasta trascender al ensogado para volverse parte de la cultura pop.

